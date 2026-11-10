Jarabacoa celebra la bachata con el "Súper Ultra Mega Bachatazo"

El festival reunió a cerca de 20 artistas durante nueve horas de música en el Parque La Confluencia el pasado domingo ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

La lluvia no impidió que cientos de personas disfrutaran el pasado domingo 8 de noviembre del Súper Ultra Mega Bachatazo, un festival que reunió a figuras históricas y exponentes actuales del género en el Parque La Confluencia de Jarabacoa.

Durante nueve horas, los artistas desfilaron por el escenario mientras el público permaneció en el lugar, pese a los fuertes aguaceros que acompañaron parte de la jornada.

El espectáculo, producido por el empresario Luis Medrano, reunió a cerca de 20 intérpretes en una celebración dedicada a la bachata, con presentaciones que recorrieron distintas generaciones de este ritmo dominicano.

La jornada comenzó con un homenaje a cargo de cuatro artistas de Jarabacoa: Alexi Gómez, Luis Alberto, conocido como El Redondo de la Bachata; Edwin, El Ciclón de la Bachata, y Joaquín Durán, Bacha Swing.

Luego subieron al escenario El Gringo de la Bachata, Wellington Toribio, Nacho Estrella y Óptimo, quienes interpretaron parte de sus repertorios ante los asistentes.

Los veteranos de la bachata

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación de José Manuel Calderón, considerado uno de los pioneros de la bachata, cuya trayectoria ocupa un lugar importante en la historia del género.

También actuó Luis Segura, conocido como "El Añoñaíto", quien logró una de las respuestas más entusiastas de los asistentes. El público coreó sus canciones y pidió que prolongara su presentación, por lo que interpretó varios temas adicionales.

Teodoro Reyes fue otro de los artistas que recibió una cálida acogida, al igual que Eudis, El Invencible, quien mantuvo la conexión con los asistentes durante su actuación.

El maestro Ramón Orlando Valoy también participó en el festival. Acompañado de su piano, interpretó parte de su repertorio y aportó una propuesta musical diferente a la programación bachatera.

Luis Miguel del Amargue protagonizó otro de los momentos de la noche con una presentación que incluyó una colaboración con la cantante Steffany Constanza.

La artista compartió el escenario con el bachatero en una actuación conjunta que recibió los aplausos del público.

Posteriormente llegó El Chaval de la Bachata, quien interpretó varios de sus éxitos y consiguió que los asistentes cantaran junto a él. Su presentación fue otra de las que provocaron peticiones para que permaneciera más tiempo en escena.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/concierto-de-agradecimiento-en-vivo-1b92a93c.png Luis Segura, El Añoñaíto, durante su actuación en el Súper Ultra Mega Bachatazo, celebrado en Jarabacoa, donde recibió una cálida ovación del público. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

Una producción de gran formato

El Súper Ultra Mega Bachatazo contó con un montaje que incluyó unas 20 pantallas LED, efectos láser y más de 100 luces móviles.

La producción incorporó recursos visuales y un sistema de sonido diseñado para las presentaciones de los distintos artistas que participaron durante la tarde y la noche.

El escenario fue instalado en el Parque La Confluencia, uno de los principales atractivos naturales de Jarabacoa, donde se unen los ríos Yaque del Norte y Jimenoa.

La conducción del festival estuvo a cargo de Michael Miguel, Yoryi Castillo, Brenda Sánchez, Audrey Remón y Julio Clemente, quienes se alternaron para presentar a los intérpretes.

Reconocimientos a los artistas

Durante el festival, Luis Medrano entregó reconocimientos a los participantes por su contribución a la bachata y por formar parte de la primera edición de este encuentro musical.

Las distinciones fueron otorgadas en nombre del presidente Luis Abinader, el senador Ramón Rogelio Genao, las autoridades locales, representantes empresariales y patrocinadores.

También recibieron reconocimientos los empresarios Andrés Dilonéx y José Tejeda, la Fundación Festival de las Flores y Eddie Ramírez, entre otros.

Medrano agradeció el respaldo del presidente Abinader y sostuvo que su colaboración fue determinante para realizar una producción de esta magnitud.

El productor también reconoció el apoyo de las instituciones, empresas y personas que contribuyeron a la organización del espectáculo.

Respaldo institucional y empresarial

De acuerdo con los organizadores, el festival contó con el respaldo del presidente Luis Abinader; el ministro de Turismo, David Collado; el senador Ramón Rogelio Genao, y el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara.

Entre las empresas colaboradoras figuraron Brugal y Compañía y Win Telecom.

Asimismo, estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales, entre ellas el alcalde de Jarabacoa, Joselito Abreu, y el alcalde de Buena Vista, Stanley Ureña, además de regidores y diputados.

Los organizadores destacaron las medidas de seguridad implementadas durante la actividad y el desarrollo de la programación, pese a las condiciones meteorológicas.

La lluvia fue una constante durante parte del festival, pero no provocó la suspensión de las actuaciones.

Con nueve horas de música y la participación de artistas de varias generaciones, el Súper Ultra Mega Bachatazo cerró una jornada dedicada a reconocer la trayectoria de los intérpretes que han contribuido al desarrollo y la proyección internacional de la bachata.

Pie de foto: El Súper Ultra Mega Bachatazo reunió a cerca de 20 artistas el domingo 8 de noviembre en el Parque La Confluencia de Jarabacoa, donde el público permaneció pese a las lluvias.