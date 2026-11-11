Esta es la lista de dominicanos nominados a los Latin Grammy 2026
Ocho artistas y compositores dominicanos figuran entre los candidatos de la edición 27 de los premios, cuya ceremonia se celebrará este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Nevada
La música dominicana tendrá representación en distintas categorías de los Latin Grammy 2026. Ocho artistas y compositores del país figuran entre los nominados de la edición 27 de estos galardones, que se entregarán este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada.
La lista reúne exponentes de géneros como el merengue, la bachata, la música tropical y el rap, así como compositores que participan en producciones de artistas internacionales.
Entre los dominicanos nominados se encuentran Manerra, Gabriel Pagán, Covi Quintana y Techy Fatule, quienes compiten en la categoría Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata con sus respectivas producciones: Todo llega, No era el plan, Oye eta vaina y Chula.
Manerra también aparece en Mejor Canción Tropical por Todo llega, mientras que Covi Quintana suma otra candidatura en Mejor Canción de Cantautor por Temblor y réplica.
En el renglón de Mejor Canción de Rap/Hip Hop figuran J Noa, por Antisistema, y Tokischa, por Mono.
A esta representación se suma León Yamil, nominado en Mejor Canción Tropical como coautor de Nombre y Apellido, interpretada por Luis Enrique y De La Ghetto, junto a Luis Enrique y Ender Thomas.
Melymel también figura entre los compositores nominados por El Pana Deiby, canción interpretada por el venezolano Akapellah y considerada en la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop.
Chichí Peralta recibe reconocimiento especial
Aunque no compite en las categorías regulares, el músico, compositor y productor dominicano Chichí Peralta forma parte de los protagonistas de esta edición tras recibir el Premio a la Excelencia Musical, distinción que otorga la Academia Latina de la Grabación por los aportes de una trayectoria a la música latina.
El reconocimiento fue entregado durante la ceremonia de los Premios Especiales, celebrada en Las Vegas como parte de las actividades de la semana del Latin Grammy.
Al agradecer el galardón, Peralta destacó la importancia de preservar las raíces culturales y musicales. "La música no tiene fronteras, pero sí tiene raíces. Y mientras más profundas sean nuestras raíces, más lejos puede viajar nuestra imaginación", expresó.
Los más nominados
En el ámbito internacional, el compositor mexicano Edgar Barrera encabeza las nominaciones con diez candidaturas. Le siguen Rosalía, Karol G, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso y el uruguayo Jorge Drexler, con siete nominaciones cada uno.
- La categoría Álbum del Año incluye producciones como Lux, de Rosalía; Tropicoqueta, de Karol G; Femme Fatale, de Mon Laferte; ¿Dónde es el after?, de Rawayana; Muda, de Carín León; Vendrán suaves lluvias, de Silvana Estrada, y EQUILIBRIVM, de Anitta.
La 27.ª entrega de los Latin Grammy reunirá a figuras de diferentes generaciones y corrientes de la música latina en una ceremonia que tendrá como escenario el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
Premios Grammy Latinos 2026
Lista Oficial de Nominados
|Campo / Categoría
|Elemento (Canción / Álbum)
|Artista / Compositores / Detalles
|CAMPO GENERAL
|1. Disco del Año
|Ha Ha
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|¿Como Se Ama?
|Jorge Drexler
|Dime
|Silvana Estrada
|O Amor Nos Encontrou
|Loulu Gilberto
|Coleccionando Heridas
|KAROL G, Marco Antonio Solís
|Femme Fatale
|Mon Laferte
|Desde Que Te Tengo
|Carín León
|Niño
|Milo J
|La Perla
|Rosalía Con Yahritza y Su Esencia
|Alma
|Elena Rose
|2. Álbum del Año
|EQUILIBRIVM
|Anitta
|FREE SPIRITS
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|Taracá
|Jorge Drexler
|Vendrán Suaves Lluvias
|Silvana Estrada
|Tropicoqueta
|KAROL G
|FEMME FATALE
|Mon Laferte
|MUDA
|Carín León
|La Vida Era Más Corta
|Milo J
|¿Dónde está el after?
|Rawayana
|LUX (Obras Completas)
|Rosalía
|3. Canción del Año
|Coleccionando Heridas
|Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & KAROL G (Intérpretes: KAROL G, Marco Antonio Solís)
|¿Como Se Ama?
|Jorge Drexler & Mauro (Intérprete: Jorge Drexler)
|Dime
|Silvana Estrada (Intérprete: Silvana Estrada)
|Femme Fatale
|Mon Laferte (Intérprete: Mon Laferte)
|Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día
|Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez "Vibarco", Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver (Intérpretes: CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)
|Humano
|Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana (Intérpretes: Juanes, Vivir Quintana)
|La Perla
|Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Intérpretes: Rosalía con Yahritza y Su Esencia)
|Mi Gran Amor
|Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana (Intérpretes: Santana con Becky G)
|Nilo
|Massimo Giovanardi & Zanna (Intérprete: Zanna)
|Solifican12
|Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz (Intérprete: Milo J)
|4. Mejor Artista Nuevo
|Dalila / FABIANISTA / Loulu Gilberto / Arath Herce / Macario Martínez / mayo / Sofía Monroy / Kendall Peña / Dora Sánchez / ARIA VEGA / Zeca Veloso
|Artistas nuevos nominados
|CAMPO 1 - POP
|5. Mejor Álbum de Pop Contemporáneo
|KM0 / Instrucciones Para Ser Feliz / (Enamorada) / Todo Puede Convertirse En Canción / ¿Y Ahora Qué +?
|Pablo Alborán / Monsieur Periné / nic / Debi Nova / Alejandro Sanz
|6. Mejor Álbum de Pop Tradicional
|Amorío / Puerta Abierta / Yo Canto 2 / TQ+ / Querida Yo
|Esteman & Daniela Spalla / Kany García / Laura Pausini / Reik / Yami Safdie
|7. Mejor Canción Pop
|A La Niña Que Fui / Amarillo / (favorito) / La Perla / Melancolía
|Kany García / Joaquina / nic / Rosalía con Yahritza y Su Esencia / Mon Laferte (Compositores respectivos)
|CAMPO 2 - ELECTRÓNICO
|8. Mejor Interpretación de Música Electrónica
|Beto\'s Horns - Fred Remix / Armándola De Pedo / Circular / Soucream De Motopirueta / III. ¡Ojalá! - Bronquio Remix
|CA7RIEL & Paco Amoroso & Fred Again.. / Kinky / Peces Raros con Nick Warren / Y Mazzarri / Violeta & Bronquio
|CAMPO 3 - URBANO
|9. Mejor Rendimiento Urbano
|Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 / La Villa / Se Lo Juro Mor / Dile Luna / Gil
|Bizarrap & Daddy Yankee / Ryan Castro, Kapo & Gangsta / Feid / Karol G con Eddy Lover / Milo J con Trueno
|10. Mejor Actuación de Reggaetón
|Contrabando / Choque / Verano Rosa / Una Aventura / Uñas Afiladas
|Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow / Bad Gyal con Chencho Corleone / Karol G con Feid / Ozuna / Sofía Reyes & Luísa Sonza
|11. Mejor Álbum de Música Urbana
|Más Cara / Omerta / Borondo (5020 Rcrds Sessions) / Tropicoqueta / No molestar: Salida tardía
|Bad Gyal / J Balvin & Ryan Castro / Beéle / Karol G / Young Miko
|12. Mejor Canción de Rap/Hip Hop
|Antisistema / El Pana Deiby / Gohan y Goku / Mono / Poder
|J Noa & Trooko / Akapellah / Arcangel / Tokischa & Kase.O / Lil Supa, Feid & Tru Comers
|13. Mejor Canción Urbana
|Buenos Términos / Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 / Por Si Mañana No Estoy / Reliquia Do 2T / Yo y Tú
|Rauw Alejandro / Bizarrap & Daddy Yankee / Omar Courtz / Varios Artistas / Ovy On The Drums, Quevedo & Beele
|CAMPO 4 - ROCK
|14. Mejor Álbum de Rock
|A La Mitad / Malicia / Ceremonia / Shine / La Frontera
|Beta / Mägo De Oz / 1915 / Fito Paez / Viniloversus
|15. Mejor Canción de Rock
|Destruirse / Ego / Las Fuerzas Armadas Del Amor / Montserrat / Rojo Profundo
|Viniloversus / The Warning / Fito Paez / Draco Rosa / Dillom
|16. Mejor Álbum de Pop/Rock
|Mi Año Gótico / Juanesteban / Tierra De Nadie / Olas De Luz / Términos y Condiciones
|Emmanuel Horvilleur / Juanes / La Vida Boheme / Draco Rosa / Usted Señalame
|17. Mejor Canción Pop/Rock
|Antes De Que El Mundo Se Acabe / Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día / Hasta Que Me Quede Sin Voz / Me Levanté De La Cama / Ratera
|Paty Cantú / CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting / Leiva / Arath Herce / BRUSES
|CAMPO 5 - ALTERNATIVA
|18. Mejor Álbum de Música Alternativa
|CUERPOS, vol. 1 / DESDE EL COMA / FREE SPIRITS / Demián / LUX (Obras completas)
|Babasónicos / BRUSES / CA7RIEL & Paco Amoroso / Teo Planell / Rosalía
|19. Mejor Canción Alternativa
|Ante la duda, baila / BUGAMBILIA / El Reset / QUERIDA AMALIA: / 1:30
|Jorge Drexler / Francisca Valenzuela / Dante Spinetta / BRUSES / Mon Laferte
|CAMPO 6 - TROPICAL
|20. Mejor Álbum de Salsa
|Invicto / El Alma En Clave / El Relevo / Más Que Palabras / Malportada
|Charlie Cruz / Luis Enrique / Luis Figueroa / Grupo Niche / Nathy Peluso
|21. Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
|Jorgito / Club Social Vallenato / Corazón Ausente / El Perfecto Tiempo / El último disco vol. 1
|Jorge Celedón y Víctor Nain Jr. / Gusi / Ke Personajes / Karen Lizarazo / Carlos Vives
|22. Mejor Álbum de Merengue/Bachata
|Música Para Bailar / Todo Llega / No Era El Plan / Oye Eta Vaina / Chula
|Fariana / Manerra / Gabriel Pagán / Covi Quintana / Techy
|23. Mejor Álbum Tropical Tradicional
|Algo Nuevo De Ayer / Orgánico / Eternamente Omara / Íntimo (En Vivo) / Cualquiera Se Enamora
|Dayhan Díaz / Los Tri-O / Omara Portuondo / Gilberto Santa Rosa / Leoni Torres
|24. Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
|De Amor, Sueños y Cantares / Indol / Antes Que El Tiempo Se Vaya / Candela / Color Fania
|Jorge Luis Chacín / Alex Cuba / Fonseca / Greeicy / Niña Pastori
|25. La Mejor Canción Tropical
|Crayola / Latino
|Danny Ocean / Yeisy Rojas con Manolito Simonet y Ricardo Amaray