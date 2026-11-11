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Lista de dominicanos nominados a los Latin Grammy 2026
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Esta es la lista de dominicanos nominados a los Latin Grammy 2026

Ocho artistas y compositores dominicanos figuran entre los candidatos de la edición 27 de los premios, cuya ceremonia se celebrará este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Nevada

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    Esta es la lista de dominicanos nominados a los Latin Grammy 2026
    Manerra, Covi Quitana, JNoa, Techy Gabriel Pagán, entre los nominados a los Latin Grammy 2026. (FOTOS DE ARCHIVO SUMINISTRADAS POR SUS EQUIPOS DE TRABAJO)

    La música dominicana tendrá representación en distintas categorías de los Latin Grammy 2026. Ocho artistas y compositores del país figuran entre los nominados de la edición 27 de estos galardones, que se entregarán este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada.

    La lista reúne exponentes de géneros como el merengue, la bachata, la música tropical y el rap, así como compositores que participan en producciones de artistas internacionales.

    Entre los dominicanos nominados se encuentran Manerra, Gabriel Pagán, Covi Quintana y Techy Fatule, quienes compiten en la categoría Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata con sus respectivas producciones: Todo llega, No era el plan, Oye eta vaina y Chula.

    Manerra también aparece en Mejor Canción Tropical por Todo llega, mientras que Covi Quintana suma otra candidatura en Mejor Canción de Cantautor por Temblor y réplica.

    En el renglón de Mejor Canción de Rap/Hip Hop figuran J Noa, por Antisistema, y Tokischa, por Mono.

    A esta representación se suma León Yamil, nominado en Mejor Canción Tropical como coautor de Nombre y Apellido, interpretada por Luis Enrique y De La Ghetto, junto a Luis Enrique y Ender Thomas.

    Melymel también figura entre los compositores nominados por El Pana Deiby, canción interpretada por el venezolano Akapellah y considerada en la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop.

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    Infografía
    Imágenes de archivo suministradas por equipos de los artistas, muestran a los artistas dominicanos Gabriel, JNoa, Manerra y Covi Quentana, posando.

    Chichí Peralta recibe reconocimiento especial

    Aunque no compite en las categorías regulares, el músico, compositor y productor dominicano Chichí Peralta forma parte de los protagonistas de esta edición tras recibir el Premio a la Excelencia Musical, distinción que otorga la Academia Latina de la Grabación por los aportes de una trayectoria a la música latina.

    El reconocimiento fue entregado durante la ceremonia de los Premios Especiales, celebrada en Las Vegas como parte de las actividades de la semana del Latin Grammy.

    Al agradecer el galardón, Peralta destacó la importancia de preservar las raíces culturales y musicales. "La música no tiene fronteras, pero sí tiene raíces. Y mientras más profundas sean nuestras raíces, más lejos puede viajar nuestra imaginación", expresó.

    Los más nominados

    En el ámbito internacional, el compositor mexicano Edgar Barrera encabeza las nominaciones con diez candidaturas. Le siguen Rosalía, Karol G, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso y el uruguayo Jorge Drexler, con siete nominaciones cada uno.

    • La categoría Álbum del Año incluye producciones como Lux, de Rosalía; Tropicoqueta, de Karol G; Femme Fatale, de Mon Laferte; ¿Dónde es el after?, de Rawayana; Muda, de Carín León; Vendrán suaves lluvias, de Silvana Estrada, y EQUILIBRIVM, de Anitta.

    La 27.ª entrega de los Latin Grammy reunirá a figuras de diferentes generaciones y corrientes de la música latina en una ceremonia que tendrá como escenario el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

    Premios Grammy Latinos 2026 - Lista Completa de Nominados

    Premios Grammy Latinos 2026

    Lista Oficial de Nominados

    Campo / CategoríaElemento (Canción / Álbum)Artista / Compositores / Detalles
    CAMPO GENERAL
    1. Disco del AñoHa HaCA7RIEL & Paco Amoroso
    ¿Como Se Ama?Jorge Drexler
    DimeSilvana Estrada
    O Amor Nos EncontrouLoulu Gilberto
    Coleccionando HeridasKAROL G, Marco Antonio Solís
    Femme FataleMon Laferte
    Desde Que Te TengoCarín León
    NiñoMilo J
    La PerlaRosalía Con Yahritza y Su Esencia
    AlmaElena Rose
    2. Álbum del AñoEQUILIBRIVMAnitta
    FREE SPIRITSCA7RIEL & Paco Amoroso
    TaracáJorge Drexler
    Vendrán Suaves LluviasSilvana Estrada
    TropicoquetaKAROL G
    FEMME FATALEMon Laferte
    MUDACarín León
    La Vida Era Más CortaMilo J
    ¿Dónde está el after?Rawayana
    LUX (Obras Completas)Rosalía
    3. Canción del AñoColeccionando HeridasEdgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & KAROL G (Intérpretes: KAROL G, Marco Antonio Solís)
    ¿Como Se Ama?Jorge Drexler & Mauro (Intérprete: Jorge Drexler)
    DimeSilvana Estrada (Intérprete: Silvana Estrada)
    Femme FataleMon Laferte (Intérprete: Mon Laferte)
    Hasta Jesús Tuvo Un Mal DíaRafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez "Vibarco", Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver (Intérpretes: CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)
    HumanoEmmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana (Intérpretes: Juanes, Vivir Quintana)
    La PerlaNoah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Intérpretes: Rosalía con Yahritza y Su Esencia)
    Mi Gran AmorEdgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana (Intérpretes: Santana con Becky G)
    NiloMassimo Giovanardi & Zanna (Intérprete: Zanna)
    Solifican12Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz (Intérprete: Milo J)
    4. Mejor Artista NuevoDalila / FABIANISTA / Loulu Gilberto / Arath Herce / Macario Martínez / mayo / Sofía Monroy / Kendall Peña / Dora Sánchez / ARIA VEGA / Zeca VelosoArtistas nuevos nominados
    CAMPO 1 - POP
    5. Mejor Álbum de Pop ContemporáneoKM0 / Instrucciones Para Ser Feliz / (Enamorada) / Todo Puede Convertirse En Canción / ¿Y Ahora Qué +?Pablo Alborán / Monsieur Periné / nic / Debi Nova / Alejandro Sanz
    6. Mejor Álbum de Pop TradicionalAmorío / Puerta Abierta / Yo Canto 2 / TQ+ / Querida YoEsteman & Daniela Spalla / Kany García / Laura Pausini / Reik / Yami Safdie
    7. Mejor Canción PopA La Niña Que Fui / Amarillo / (favorito) / La Perla / MelancolíaKany García / Joaquina / nic / Rosalía con Yahritza y Su Esencia / Mon Laferte (Compositores respectivos)
    CAMPO 2 - ELECTRÓNICO
    8. Mejor Interpretación de Música ElectrónicaBeto\'s Horns - Fred Remix / Armándola De Pedo / Circular / Soucream De Motopirueta / III. ¡Ojalá! - Bronquio RemixCA7RIEL & Paco Amoroso & Fred Again.. / Kinky / Peces Raros con Nick Warren / Y Mazzarri / Violeta & Bronquio
    CAMPO 3 - URBANO
    9. Mejor Rendimiento UrbanoDaddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 / La Villa / Se Lo Juro Mor / Dile Luna / GilBizarrap & Daddy Yankee / Ryan Castro, Kapo & Gangsta / Feid / Karol G con Eddy Lover / Milo J con Trueno
    10. Mejor Actuación de ReggaetónContrabando / Choque / Verano Rosa / Una Aventura / Uñas AfiladasRauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow / Bad Gyal con Chencho Corleone / Karol G con Feid / Ozuna / Sofía Reyes & Luísa Sonza
    11. Mejor Álbum de Música UrbanaMás Cara / Omerta / Borondo (5020 Rcrds Sessions) / Tropicoqueta / No molestar: Salida tardíaBad Gyal / J Balvin & Ryan Castro / Beéle / Karol G / Young Miko
    12. Mejor Canción de Rap/Hip HopAntisistema / El Pana Deiby / Gohan y Goku / Mono / PoderJ Noa & Trooko / Akapellah / Arcangel / Tokischa & Kase.O / Lil Supa, Feid & Tru Comers
    13. Mejor Canción UrbanaBuenos Términos / Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 / Por Si Mañana No Estoy / Reliquia Do 2T / Yo y TúRauw Alejandro / Bizarrap & Daddy Yankee / Omar Courtz / Varios Artistas / Ovy On The Drums, Quevedo & Beele
    CAMPO 4 - ROCK
    14. Mejor Álbum de RockA La Mitad / Malicia / Ceremonia / Shine / La FronteraBeta / Mägo De Oz / 1915 / Fito Paez / Viniloversus
    15. Mejor Canción de RockDestruirse / Ego / Las Fuerzas Armadas Del Amor / Montserrat / Rojo ProfundoViniloversus / The Warning / Fito Paez / Draco Rosa / Dillom
    16. Mejor Álbum de Pop/RockMi Año Gótico / Juanesteban / Tierra De Nadie / Olas De Luz / Términos y CondicionesEmmanuel Horvilleur / Juanes / La Vida Boheme / Draco Rosa / Usted Señalame
    17. Mejor Canción Pop/RockAntes De Que El Mundo Se Acabe / Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día / Hasta Que Me Quede Sin Voz / Me Levanté De La Cama / RateraPaty Cantú / CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting / Leiva / Arath Herce / BRUSES
    CAMPO 5 - ALTERNATIVA
    18. Mejor Álbum de Música AlternativaCUERPOS, vol. 1 / DESDE EL COMA / FREE SPIRITS / Demián / LUX (Obras completas)Babasónicos / BRUSES / CA7RIEL & Paco Amoroso / Teo Planell / Rosalía
    19. Mejor Canción AlternativaAnte la duda, baila / BUGAMBILIA / El Reset / QUERIDA AMALIA: / 1:30Jorge Drexler / Francisca Valenzuela / Dante Spinetta / BRUSES / Mon Laferte
    CAMPO 6 - TROPICAL
    20. Mejor Álbum de SalsaInvicto / El Alma En Clave / El Relevo / Más Que Palabras / MalportadaCharlie Cruz / Luis Enrique / Luis Figueroa / Grupo Niche / Nathy Peluso
    21. Mejor Álbum de Cumbia/VallenatoJorgito / Club Social Vallenato / Corazón Ausente / El Perfecto Tiempo / El último disco vol. 1Jorge Celedón y Víctor Nain Jr. / Gusi / Ke Personajes / Karen Lizarazo / Carlos Vives
    22. Mejor Álbum de Merengue/BachataMúsica Para Bailar / Todo Llega / No Era El Plan / Oye Eta Vaina / ChulaFariana / Manerra / Gabriel Pagán / Covi Quintana / Techy
    23. Mejor Álbum Tropical TradicionalAlgo Nuevo De Ayer / Orgánico / Eternamente Omara / Íntimo (En Vivo) / Cualquiera Se EnamoraDayhan Díaz / Los Tri-O / Omara Portuondo / Gilberto Santa Rosa / Leoni Torres
    24. Mejor Álbum Tropical ContemporáneoDe Amor, Sueños y Cantares / Indol / Antes Que El Tiempo Se Vaya / Candela / Color FaniaJorge Luis Chacín / Alex Cuba / Fonseca / Greeicy / Niña Pastori
    25. La Mejor Canción TropicalCrayola / LatinoDanny Ocean / Yeisy Rojas con Manolito Simonet y Ricardo Amaray
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