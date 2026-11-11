Esta es la lista de dominicanos nominados a los Latin Grammy 2026

Manerra, Covi Quitana, JNoa, Techy Gabriel Pagán, entre los nominados a los Latin Grammy 2026. ( FOTOS DE ARCHIVO SUMINISTRADAS POR SUS EQUIPOS DE TRABAJO )

La música dominicana tendrá representación en distintas categorías de los Latin Grammy 2026. Ocho artistas y compositores del país figuran entre los nominados de la edición 27 de estos galardones, que se entregarán este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada.

La lista reúne exponentes de géneros como el merengue, la bachata, la música tropical y el rap, así como compositores que participan en producciones de artistas internacionales.

Entre los dominicanos nominados se encuentran Manerra, Gabriel Pagán, Covi Quintana y Techy Fatule, quienes compiten en la categoría Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata con sus respectivas producciones: Todo llega, No era el plan, Oye eta vaina y Chula.

Manerra también aparece en Mejor Canción Tropical por Todo llega, mientras que Covi Quintana suma otra candidatura en Mejor Canción de Cantautor por Temblor y réplica.

En el renglón de Mejor Canción de Rap/Hip Hop figuran J Noa, por Antisistema, y Tokischa, por Mono.

A esta representación se suma León Yamil, nominado en Mejor Canción Tropical como coautor de Nombre y Apellido, interpretada por Luis Enrique y De La Ghetto, junto a Luis Enrique y Ender Thomas.

Melymel también figura entre los compositores nominados por El Pana Deiby, canción interpretada por el venezolano Akapellah y considerada en la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/geminigeneratedimage40csfb40csfb40cs-d3abea82.jpeg Imágenes de archivo suministradas por equipos de los artistas, muestran a los artistas dominicanos Gabriel, JNoa, Manerra y Covi Quentana, posando.

Chichí Peralta recibe reconocimiento especial

Aunque no compite en las categorías regulares, el músico, compositor y productor dominicano Chichí Peralta forma parte de los protagonistas de esta edición tras recibir el Premio a la Excelencia Musical, distinción que otorga la Academia Latina de la Grabación por los aportes de una trayectoria a la música latina.

El reconocimiento fue entregado durante la ceremonia de los Premios Especiales, celebrada en Las Vegas como parte de las actividades de la semana del Latin Grammy.

Al agradecer el galardón, Peralta destacó la importancia de preservar las raíces culturales y musicales. "La música no tiene fronteras, pero sí tiene raíces. Y mientras más profundas sean nuestras raíces, más lejos puede viajar nuestra imaginación", expresó.

Los más nominados

En el ámbito internacional, el compositor mexicano Edgar Barrera encabeza las nominaciones con diez candidaturas. Le siguen Rosalía, Karol G, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso y el uruguayo Jorge Drexler, con siete nominaciones cada uno.

La categoría Álbum del Año incluye producciones como Lux, de Rosalía; Tropicoqueta, de Karol G; Femme Fatale, de Mon Laferte; ¿Dónde es el after?, de Rawayana; Muda, de Carín León; Vendrán suaves lluvias, de Silvana Estrada, y EQUILIBRIVM, de Anitta.

La 27.ª entrega de los Latin Grammy reunirá a figuras de diferentes generaciones y corrientes de la música latina en una ceremonia que tendrá como escenario el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Premios Grammy Latinos 2026 - Lista Completa de Nominados

Premios Grammy Latinos 2026

Lista Oficial de Nominados

Campo / Categoría Elemento (Canción / Álbum) Artista / Compositores / Detalles CAMPO GENERAL 1. Disco del Año Ha Ha CA7RIEL & Paco Amoroso ¿Como Se Ama? Jorge Drexler Dime Silvana Estrada O Amor Nos Encontrou Loulu Gilberto Coleccionando Heridas KAROL G, Marco Antonio Solís Femme Fatale Mon Laferte Desde Que Te Tengo Carín León Niño Milo J La Perla Rosalía Con Yahritza y Su Esencia Alma Elena Rose 2. Álbum del Año EQUILIBRIVM Anitta FREE SPIRITS CA7RIEL & Paco Amoroso Taracá Jorge Drexler Vendrán Suaves Lluvias Silvana Estrada Tropicoqueta KAROL G FEMME FATALE Mon Laferte MUDA Carín León La Vida Era Más Corta Milo J ¿Dónde está el after? Rawayana LUX (Obras Completas) Rosalía 3. Canción del Año Coleccionando Heridas Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & KAROL G (Intérpretes: KAROL G, Marco Antonio Solís) ¿Como Se Ama? Jorge Drexler & Mauro (Intérprete: Jorge Drexler) Dime Silvana Estrada (Intérprete: Silvana Estrada) Femme Fatale Mon Laferte (Intérprete: Mon Laferte) Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez "Vibarco", Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver (Intérpretes: CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting) Humano Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana (Intérpretes: Juanes, Vivir Quintana) La Perla Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Intérpretes: Rosalía con Yahritza y Su Esencia) Mi Gran Amor Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana (Intérpretes: Santana con Becky G) Nilo Massimo Giovanardi & Zanna (Intérprete: Zanna) Solifican12 Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz (Intérprete: Milo J) 4. Mejor Artista Nuevo Dalila / FABIANISTA / Loulu Gilberto / Arath Herce / Macario Martínez / mayo / Sofía Monroy / Kendall Peña / Dora Sánchez / ARIA VEGA / Zeca Veloso Artistas nuevos nominados CAMPO 1 - POP 5. Mejor Álbum de Pop Contemporáneo KM0 / Instrucciones Para Ser Feliz / (Enamorada) / Todo Puede Convertirse En Canción / ¿Y Ahora Qué +? Pablo Alborán / Monsieur Periné / nic / Debi Nova / Alejandro Sanz 6. Mejor Álbum de Pop Tradicional Amorío / Puerta Abierta / Yo Canto 2 / TQ+ / Querida Yo Esteman & Daniela Spalla / Kany García / Laura Pausini / Reik / Yami Safdie 7. Mejor Canción Pop A La Niña Que Fui / Amarillo / (favorito) / La Perla / Melancolía Kany García / Joaquina / nic / Rosalía con Yahritza y Su Esencia / Mon Laferte (Compositores respectivos) CAMPO 2 - ELECTRÓNICO 8. Mejor Interpretación de Música Electrónica Beto\'s Horns - Fred Remix / Armándola De Pedo / Circular / Soucream De Motopirueta / III. ¡Ojalá! - Bronquio Remix CA7RIEL & Paco Amoroso & Fred Again.. / Kinky / Peces Raros con Nick Warren / Y Mazzarri / Violeta & Bronquio CAMPO 3 - URBANO 9. Mejor Rendimiento Urbano Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 / La Villa / Se Lo Juro Mor / Dile Luna / Gil Bizarrap & Daddy Yankee / Ryan Castro, Kapo & Gangsta / Feid / Karol G con Eddy Lover / Milo J con Trueno 10. Mejor Actuación de Reggaetón Contrabando / Choque / Verano Rosa / Una Aventura / Uñas Afiladas Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow / Bad Gyal con Chencho Corleone / Karol G con Feid / Ozuna / Sofía Reyes & Luísa Sonza 11. Mejor Álbum de Música Urbana Más Cara / Omerta / Borondo (5020 Rcrds Sessions) / Tropicoqueta / No molestar: Salida tardía Bad Gyal / J Balvin & Ryan Castro / Beéle / Karol G / Young Miko 12. Mejor Canción de Rap/Hip Hop Antisistema / El Pana Deiby / Gohan y Goku / Mono / Poder J Noa & Trooko / Akapellah / Arcangel / Tokischa & Kase.O / Lil Supa, Feid & Tru Comers 13. Mejor Canción Urbana Buenos Términos / Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 / Por Si Mañana No Estoy / Reliquia Do 2T / Yo y Tú Rauw Alejandro / Bizarrap & Daddy Yankee / Omar Courtz / Varios Artistas / Ovy On The Drums, Quevedo & Beele CAMPO 4 - ROCK 14. Mejor Álbum de Rock A La Mitad / Malicia / Ceremonia / Shine / La Frontera Beta / Mägo De Oz / 1915 / Fito Paez / Viniloversus 15. Mejor Canción de Rock Destruirse / Ego / Las Fuerzas Armadas Del Amor / Montserrat / Rojo Profundo Viniloversus / The Warning / Fito Paez / Draco Rosa / Dillom 16. Mejor Álbum de Pop/Rock Mi Año Gótico / Juanesteban / Tierra De Nadie / Olas De Luz / Términos y Condiciones Emmanuel Horvilleur / Juanes / La Vida Boheme / Draco Rosa / Usted Señalame 17. Mejor Canción Pop/Rock Antes De Que El Mundo Se Acabe / Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día / Hasta Que Me Quede Sin Voz / Me Levanté De La Cama / Ratera Paty Cantú / CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting / Leiva / Arath Herce / BRUSES CAMPO 5 - ALTERNATIVA 18. Mejor Álbum de Música Alternativa CUERPOS, vol. 1 / DESDE EL COMA / FREE SPIRITS / Demián / LUX (Obras completas) Babasónicos / BRUSES / CA7RIEL & Paco Amoroso / Teo Planell / Rosalía 19. Mejor Canción Alternativa Ante la duda, baila / BUGAMBILIA / El Reset / QUERIDA AMALIA: / 1:30 Jorge Drexler / Francisca Valenzuela / Dante Spinetta / BRUSES / Mon Laferte CAMPO 6 - TROPICAL 20. Mejor Álbum de Salsa Invicto / El Alma En Clave / El Relevo / Más Que Palabras / Malportada Charlie Cruz / Luis Enrique / Luis Figueroa / Grupo Niche / Nathy Peluso 21. Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato Jorgito / Club Social Vallenato / Corazón Ausente / El Perfecto Tiempo / El último disco vol. 1 Jorge Celedón y Víctor Nain Jr. / Gusi / Ke Personajes / Karen Lizarazo / Carlos Vives 22. Mejor Álbum de Merengue/Bachata Música Para Bailar / Todo Llega / No Era El Plan / Oye Eta Vaina / Chula Fariana / Manerra / Gabriel Pagán / Covi Quintana / Techy 23. Mejor Álbum Tropical Tradicional Algo Nuevo De Ayer / Orgánico / Eternamente Omara / Íntimo (En Vivo) / Cualquiera Se Enamora Dayhan Díaz / Los Tri-O / Omara Portuondo / Gilberto Santa Rosa / Leoni Torres 24. Mejor Álbum Tropical Contemporáneo De Amor, Sueños y Cantares / Indol / Antes Que El Tiempo Se Vaya / Candela / Color Fania Jorge Luis Chacín / Alex Cuba / Fonseca / Greeicy / Niña Pastori 25. La Mejor Canción Tropical Crayola / Latino Danny Ocean / Yeisy Rojas con Manolito Simonet y Ricardo Amaray