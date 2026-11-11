Don Omar cancela conciertos por problemas de salud tras recaída respiratoria

Don Omar anunció en Instagram la suspensión de tres conciertos por una recaída respiratoria y compartió una fotografía mientras recibía atención médica. ( INSTAGERAM DE DON OMAR )

El reguetonero puertorriqueño Don Omar anunció una nueva suspensión de tres conciertos programados en Estados Unidos, tras sufrir una recaída de la fuerte infección respiratoria que lo ha afectado durante los últimos días.

Las presentaciones estaban previstas para el martes 10 de noviembre en el Toyota Arena de Ontario, California; el miércoles 11 en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas, Nevada, y el viernes 13 en el Delta Center de Salt Lake City, Utah.

Los tres conciertos habían sido reprogramados después de una primera suspensión por problemas de salud. Sin embargo, el artista deberá detener nuevamente sus actividades y guardar reposo por recomendación médica.

Don Omar comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un extenso mensaje acompañado de una fotografía en la que aparece recibiendo atención médica en una clínica, con una vía intravenosa colocada en uno de sus brazos.

La decisión se produce después de que regresara a los escenarios el pasado fin de semana, con presentaciones en California y Arizona, lo que le había hecho pensar que su recuperación avanzaba favorablemente.

"Me cuesta muchísimo tener que volver a dirigirme a ustedes con una noticia como esta. Tenía toda la fe y la ilusión de poder cerrar esta primera etapa de nuestra gira cumpliendo con los tres conciertos que teníamos pendientes en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City", expresó.

El intérprete explicó que la infección respiratoria volvió a complicar su estado de salud, por lo que sus médicos le recomendaron suspender las presentaciones.

"Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo. Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable", manifestó.

Se disculpa con sus seguidores

Don Omar lamentó especialmente los inconvenientes que esta nueva suspensión representa para sus seguidores, muchos de los cuales habían reorganizado sus viajes y compromisos para asistir a las presentaciones.

"Lo que más me duele es saber que muchos de ustedes ya habían reorganizado sus planes, sus viajes y sus compromisos para acompañarme en estas nuevas fechas. Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera", señaló.

Gira latinoamericana 2027

El artista aseguró que durante la gira hizo todo lo posible por cumplir con cada presentación y expresó su tristeza por tener que detenerse cuando estaba tan cerca de completar esta primera etapa.

"Durante toda esta gira he hecho lo posible por cumplir con cada uno de ustedes, y me duele profundamente no poder hacerlo ahora, cuando estábamos tan cerca de terminar esta primera etapa", agregó.

Aunque no anunció nuevas fechas para los conciertos suspendidos, manifestó su intención de reprogramarlos cuando su estado de salud se lo permita.

"Les pido disculpas de corazón. Mi deseo sigue siendo poder reencontrarme con ustedes, pero hoy tengo que aceptar que necesito tiempo para recuperarme completamente. Espero de corazón poder reprogramar estos encuentros muy pronto y regresar con mejores noticias para ustedes", escribió.

Tiene anunciada una gira latinoamericana para 2027

El cantante, cuyo nombre es William Omar Landrón Rivera, tiene anunciada para 2027 una nueva etapa de presentaciones bajo el nombre "The Last King World Tour LATAM 2027", con 18 conciertos programados en 12 países de Latinoamérica.

Según el cartel promocional difundido por el artista, la gira comenzará el 21 de octubre en Asunción, Paraguay, y continuará el 23 de octubre en Buenos Aires, Argentina, y el 27 de octubre en Santiago de Chile.

Posteriormente, Don Omar tiene previsto presentarse en Lima, Perú, el 28 de octubre, y en Ecuador, con actuaciones en Quito el 30 y Guayaquil el 31 del mismo mes.

En Colombia están anunciados conciertos en Bogotá el 4 de noviembre, Cali el 5 y Medellín el 7.

La programación continuará en México, con presentaciones en Monterrey el 9 de noviembre, Guadalajara el 10 y Ciudad de México el 14.

Estado de salud

El recorrido también incluye Ciudad de Guatemala el 18 de noviembre; San Salvador, El Salvador, el 20; Managua, Nicaragua, el 23; Tegucigalpa, Honduras, el 25; San José, Costa Rica, el 27, y Ciudad de Panamá el 28 de noviembre.

El cartel promocional invita a los seguidores a registrarse para la preventa de entradas a través de la página oficial del cantante.

Hasta el momento, Don Omar no ha anunciado modificaciones en esta gira latinoamericana como consecuencia de sus recientes problemas respiratorios.

Su recuperación es la prioridad

En su publicación, el artista no ofreció detalles sobre la gravedad de la infección ni precisó cuánto tiempo necesitará para recuperarse.

El intérprete de éxitos como "Dale don dale", "Danza kuduro" y "Salió el sol" cerró su mensaje agradeciendo las muestras de solidaridad que ha recibido.

"Gracias por cada muestra de cariño que me han hecho llegar. Los llevo conmigo y espero poder devolverles pronto todo ese amor desde el escenario", expresó.

La comunicación fue firmada simplemente como "William".

Por ahora, el artista deberá concentrarse en su recuperación antes de retomar sus compromisos profesionales.