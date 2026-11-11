La cantautora Olga Cerpa, voz líder de la agrupación Mestisay, se alista para su debut en el país el próximo 13 de noviembre, con una función especial en Casa de Teatro.

Con más de 40 años en la escena, de la mano del maestro Manuel González, la agrupación, fundada en las islas Canarias, cuenta con un extraordinario repertorio en el que apuesta por sus raíces y ha abrevado de la cultura de otras naciones, logrando una sonoridad y unos colores que la han convertido en una propuesta musical de calidad.

Durante su recorrido de más de 40 años en la música, han promovido las raíces canarias en el mundo, así como los sonidos de África, América Latina y el mundo lusófono, logrando posicionarse como un referente musical, lo que les ha valido múltiples reconocimientos y dos nominaciones al Latin Grammy.

Olga Cerpa conversó con Diario Libre de la trayectoria de la banda, así como otros temas relacionados con su propuesta musical y su más reciente disco.

—¿Qué nos cuenta del origen de la banda, de cómo ha sido todo este viaje, la cantidad de álbumes que han grabado y la vinculación que tienen ustedes con nuestras raíces, América Latina y el Caribe.?

Bueno, nosotros, imagínate, éramos unos pibillos jovencitos ahí en Canarias y siempre supimos que queríamos hacer música que tuviera que ver con la raíz, con esta raíz que, en el caso de Canarias, es una raíz amplia y común.

Canarias, que somos unas islitas ahí pegadas a África, pero con una relación histórica enorme, importantísima, sobre todo a través de la emigración y la vuelta con Hispanoamérica, pues hemos tenido una relación que se ha convertido en una relación cultural, sobre todo a través de la música.

Ha estado presente en la música de Canarias desde siempre, como si fuéramos una orilla más de América Latina. Y eso ha marcado nuestra trayectoria, nuestra mirada musical. Ha marcado esa relación absolutamente estrecha con la música de América Latina.

—Y ustedes, en todo este viaje, ¿por qué no habían venido a República Dominicana?

Eso digo yo. Esa es una de las cosas que llevo días diciendo, pero vamos a ver.

Bueno, la verdad es que ha sido, está siendo una carrera muy intensa, porque hemos tenido ocasión de llevar música hecha desde Canarias a muchos puntos de América, pero también hemos podido estar en Asia, hemos podido estar en África, en Europa mucho tiempo, muchas veces.

Pero ¿por qué no habíamos venido nosotros a República Dominicana? No podía ser.

Entonces, esta vez que estábamos haciendo una gira por México, donde ya llevamos algunos años viniendo con asiduidad, teníamos muchísimas ganas de que la siguiente parada fuera República Dominicana. Y pudo ser por fin, así que estamos muy felices.

—¿En más de 40 años de vida artística profesional, ¿cuál es la reflexión cuando se mira la huella?

Oh, qué interesante. ¿Cuál es la reflexión cuando se mira la huella? Mira, nosotros lo entendemos así.

Es una cuestión de coherencia, ¿no? Y yo creo que sí, que hay una línea coherente entre lo que empezamos a hacer, como te digo, cuando éramos unos niños, y lo que estamos haciendo todavía hoy.

Y después hay cosas que son como verdades universales. O sea, la música no entiende de pasaportes ni de fronteras.

Si además compartimos el idioma, no existe barrera posible. La música se salta cualquier convención, porque va directa de corazón a corazón. Y esa es una verdad universal.

Yo he visto a la gente emocionarse en el mismo momento, alegrarse en el mismo momento, en los sitios más inverosímiles, más distantes, a veces incluso sin entender el idioma.

Porque la música no pasa por el filtro de la razón, va directamente a una parte de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro cerebro, que está conectada con emociones auténticas y sinceras.

Y eso, a lo largo de los años de ir subiendo al escenario, se va convirtiendo en una verdad constatable, en algo que es evidente. Al final, los seres humanos sufrimos con lo mismo, gozamos con lo mismo. Queremos, padecemos, bailamos, nos alegramos. Básicamente con las mismas cosas, estemos donde estemos. Y la música es un vehículo perfecto para entender eso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/img3373-1281d961.png (CEDIDA POR LA ARTISTA)

"Nuestro nuevo un disco que se llama La costa de los cantares. Y te explico, como te decía, Canarias es un archipiélago pequeñito que está ahí en el Atlántico medio, muy pegado a África. Digamos que nuestras conexiones culturales no son tanto con África como con América, lógicamente con Europa a través de España o de Portugal" Olga Cerpa Vocalista de la agrupación Mestisay “

—Olga, a ti y a la agrupación, ¿qué música y qué artistas de América Latina los han tocado?

Sí, imagínate. Nosotros tuvimos la fortuna, bueno, la fortuna de que grabara con nosotros. Nuestra vinculación con Pablo, aparte de la histórica, con su música.

La última grabación que hizo Pablo Milanés fue en un disco nuestro que se llamó Palo Santo, donde me hizo una segunda voz absolutamente maravillosa en el tema Ojos malignos.

Después se va Pablo y tuvimos la oportunidad de poner en pie un espectáculo que se llamó Canciones para Pablo, sobre su repertorio, con su hija Haydée y con, digamos, su hijo adoptivo, que fue Carlos, con quien mantuve una relación bellísima. Carlos y nosotros nos conocemos hace muchos años y tenemos una relación de amistad y de hermanamiento musical muy grande.

Hemos grabado muchas cosas suyas, hemos grabado cosas inéditas de Carlos, pero después la vida me ha dado oportunidad de cantar con gente maravillosa de América Latina. Con Omara Portuondo he podido hacer conciertos, con Eva Ayllón, de Perú, con Albita Rodríguez.

Y entonces, todo lo que te hablaba antes, o sea, yo me siento parte de esa América Latina.

Yo, como canaria, me siento parte indisoluble de esa América Latina. Y es maravilloso porque, a lo largo de los años, después se mezclan, tú sabes, sutiles diferencias de acento. Por ejemplo, en México cantan el bolero con una pasión, así como muy arrebatadora.

Los cubanos lo hacen mucho más feeling, ¿no? Los canarios somos una mezclita ahí de... Pero bellísimos. Claro, esos matices son los que hacen que el paisaje cultural sea la cosa más bonita del mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/juan-luis-guerra-en-juegos-centroamericanos-santo-domingo-c72801e7.jpg Elogia el aporte de Juan Luis Guerra. (CEDIDAPOR ALEJANDRO NÚÑEZ)

—¿Qué valoración tienes de la obra musical de Juan Luis Guerra y de nuestra música?

A ver, Juan Luis, y lo siento porque sé de verdad que es de ustedes, pero es que ya es de todos. Eso es muy grande. Porque además elevó la música regional, bailable, por su enorme preparación musical, su altísima talla, la elevó muchos peldaños. O sea, para cualquier músico escuchar las composiciones y los arreglos de Juan Luis Guerra es una lección que hay que estudiar y que aprender. Yo, que lo sigo desde muchísimo antes de que él fuera conocido en España, etcétera, te voy a decir que recuerdo un disco que se llama Soplando. Bueno, a mí me parece que ese disco habría que escucharlo en las escuelas de música de todo el mundo, porque me parece que está a la altura, pero indiscutible, del mejor Duke Ellington.

—¿Qué nos puede decir de su más reciente producción discográfica?

Pues mira, nuestro nuevo un disco que se llama La costa de los cantares. Y te explico, como te decía, Canarias es un archipiélago pequeñito que está ahí en el Atlántico medio, muy pegado a África.

Digamos que nuestras conexiones culturales no son tanto con África como con América, lógicamente con Europa a través de España o de Portugal.

Pero en este disco queríamos mirar a esa África llena de color y de ritmo y, de alguna manera, de esperanza. Porque hay un África doliente, que es el África de la emigración.

Pero después hay un África también pujante, llena de vida y, ya te digo, de ritmo y de música. Y a esa África es a la que hemos querido mirar. No para hacer un disco de música africana, sino para atraer esos sonidos a nuestra música.

La verdad es que ha sido una experiencia estupenda, porque hemos colaborado con muchísimos músicos africanos maravillosos.

Y el resultado es este disco, La costa de los cantares, donde desde nuestra orilla hemos incorporado sonidos de muchas zonas de África. Y ha sido una experiencia muy bonita, y ha quedado un disco lleno de, yo creo, de color y de luz. Eso es lo que les traemos, además de algunas cosas de las más, digamos, arraigadas en nuestro repertorio, pero muchísimas cosas de este disco.

—¿Cuán difícil es para un artista o para la industria creativa mantener la coherencia?

Sí lo es, sobre todo cuando empiezas, porque el anhelo del éxito es muy grande y entonces quizás te hace desdibujar dónde está tu norte. A medida que pasa el tiempo te vas dando cuenta de que eso es un valor en sí mismo, porque mira, finalmente gente que cante, hay mucha.

Gente que cante bien, hay. Y gente que cante muy, muy bien, también hay unas cuantas. Entonces, ¿qué te hace singular? ¿Qué te identifica en un mundo? ¿Qué hace que no seas estándar, que no seas simplemente alguien más?

Pues yo creo que lo da la procedencia, el respeto por lo que es tu raíz. Da igual que hagas jazz, o que hagas folk, o que hagas world music. Si tú tienes una identidad, eso lo vas a expresar en la música que hagas. Y harás jazz, pero harás jazz que, si eres de República Dominicana, remita de alguna manera a tus raíces.

Bien, eso es lo que al final da un valor añadido a aquello que tú haces. Y porque le da personalidad, le da singularidad. Eso lo vas aprendiendo en el camino. La gente, cuando es muy joven, lo que quiere es llegar, llegar, ¿no? Y en ese llegar a veces te estandarizas tanto que te pierdes a ti mismo.

Yo creo que con el tiempo vas aprendiendo que eso es un valor. No es un hándicap, yo creo que es un valor añadido y un plus para el público que te identifica y dice: "Uy, ¿esto de dónde será? Me suena, pero esto es de algún sitio en concreto".