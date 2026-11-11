Seis artistas emergentes que merecen seguirse de cerca tras los Premios HEAT 2026

Litle D, Lowis Ye, Lala García, Mario Girón, Soy Arango y Jhon de la Torre estuvieron en los Premios HEAT 2026. ( CEDIDA POR PREMIOS HEAT )

La industria musical latinoamericana tiene una particularidad: mientras algunos nombres consolidan su presencia en los grandes escenarios, otros comienzan a escribir su historia lejos de los reflectores, construyendo una identidad artística que, con el tiempo, puede convertirlos en protagonistas.

Los Premios HEAT Latin Music Awards, más allá de reconocer trayectorias y celebrar a las figuras establecidas, funcionan también como un punto de encuentro para descubrir esas voces que empiezan a reclamar su espacio.

En Jalisco, México, durante la edición celebrada el pasado 5 de noviembre, Diario Libre tuvo la oportunidad de acercarse a seis artistas que representan distintas vertientes de esa nueva generación.

Algunos ya han conseguido importantes reconocimientos internacionales; otros viven la emoción de sus primeras nominaciones o comienzan a conquistar audiencias fuera de sus países. Los une, sin embargo, una misma convicción: hacer música desde una identidad propia y sin miedo a experimentar.

Estas son algunas de las propuestas que vale la pena mantener en el radar.

Little D: una DJ que lleva el violín y los tambores latinos a la electrónica

En un universo donde la figura del DJ suele estar asociada a las mezclas y los controles de una consola, Little D apuesta por una experiencia escénica mucho más amplia. DJ, violinista y percusionista, ha encontrado en la combinación de instrumentos en vivo y música electrónica una fórmula para diferenciarse dentro de géneros como el Afro House y el Latin House.

Su propuesta no se limita a reproducir ritmos: busca interpretarlos, intervenirlos y convertir cada presentación en una experiencia en la que confluyen distintas expresiones culturales. La artista, de raíces mexicanas, venezolanas y colombianas, reconoce que esa diversidad es parte esencial de su sonido.

"Yo soy DJ, violinista y percusionista, así que me gusta mucho en mis actuaciones meter el violín y combinar también las percus, junto con tambores muy latinos, que me encanta, el sandungueo latino, porque yo soy mexicana, venezolana y colombiana. Entonces, tengo ahí como todas las ángeles latinas dentro de mí y siempre que toco es como que salen, salen rugiendo y me encanta, me fascina", contó a Diario Libre.

Su proyección internacional recibió un impulso decisivo cuando ganó el concurso DJ Promises Latinoamérica 2025, en el que compitió contra más de 800 artistas de la región. La evaluación de los jueces de la Academia de Tomorrowland le abrió las puertas de uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, donde debutó en el escenario House of Fortune.

Durante la Semana HEAT, Little D también habló del significado de representar a México en un encuentro internacional de la música latina. "Me siento muy emocionada, muy emocionada, porque siento que mi raza mexicana me dio la oportunidad de estar aquí, gracias al apoyo y el cariño tan lindo que me brindaron, y es un honor para mí portar la bandera toda esta semana de los premios HEAT, y pues seguir representando mi país y gozándola con todo".

Su apuesta demuestra que la electrónica latinoamericana tiene todavía mucho terreno para explorar cuando se encuentra con instrumentos, raíces y una personalidad escénica definida.

Lala García: una historia musical que vuelve a empezar

La relación de Lala García con la música comenzó mucho antes de su actual etapa artística. Hija del reconocido salsero Willy García, debutó a los nueve años con el proyecto infantil Lala Natural, que incluyó canciones como "Me enamoré" y una adaptación de "Cúcala".

Crecer en una familia musical le permitió conocer desde temprano los escenarios y la dinámica de la industria. Sin embargo, su camino no ha sido una línea recta. Después de una pausa dedicada a su crecimiento personal y artístico, regresó a los 28 años con una propuesta renovada, en la que busca conectar la salsa romántica tradicional con sonoridades contemporáneas y urbanas, entre ellas el afrobeat.

En enero de 2026 presentó "Tú", una canción compuesta por su padre, cuyo estreno mundial tuvo lugar durante un encuentro a bordo de una embarcación en aguas del Atlántico, frente a Miami.

Su nominación a Artista Promesa del Año en los Premios HEAT 2026 representa un reconocimiento especialmente significativo para una intérprete que está construyendo su propio recorrido, más allá del apellido que la acompaña.

"Estoy nominada como promesa musical y estoy súper feliz. Soy una artista que está comenzando, así que todo esto es muy motivador para mí. Y bueno, estoy contentísima de estar pasando por esta red carpet hoy".

Al hablar de lo que significa compartir la música con su padre y, al mismo tiempo, abrirse camino por cuenta propia, dejó ver una mezcla de emoción, admiración y cierta nostalgia.

"Honestamente me siento súper rara, es como que me hace falta mi papito aquí al lado. Pero bueno, es parte de todo, yo estoy aprendiendo un montón. Además tengo al mejor mentor del mundo, así que bueno, si mi papá ve esto, papi te amo".

En esa declaración está buena parte del momento que vive Lala: el privilegio de tener cerca a un mentor con una trayectoria reconocida y el desafío de demostrar que su historia musical también puede sostenerse sobre sus propias decisiones.

Mario Girón: una voz joven que no quiere ponerse límites

Desde Monterrey, Nuevo León, Mario Girón llega con el impulso de una carrera que encontró una plataforma decisiva en la televisión. Antes de conquistar al público de La Academia, participó en La Voz Kids México en 2019, dentro del equipo de Carlos Rivera, y también formó parte de Cantadísimo.

Su consagración llegó en 2024, cuando ganó la decimocuarta generación de La Academia, después de una interpretación de "El Triste", el clásico popularizado por José José. Aquel triunfo le permitió obtener un contrato discográfico con Sony Music y dar un paso importante hacia la profesionalización de su carrera.

En los HEAT 2026 recibió el reconocimiento a Promesa Musical, una distinción que asumió con gratitud y conciencia de la responsabilidad que supone comenzar a ocupar espacios internacionales.

"Estoy muy agradecido con los premios porque justamente hace un momento hablaba con paisanos de ustedes de República Dominicana y me decía que a lo mejor soy el más joven nominado el día de hoy en dos categorías y me siento muy halagado, me siento muy contento. Vamos a pensar positivos y vamos a pensar que va a pasar lo que Dios tiene en planes. No sabemos si tienen planes que yo gane o que no gane por esta ocasión pero todo lo vamos a recibir con mucho amor, con mucho cariño y nada, me siento muy emocionado con esto", comentó.

Pero si algo distingue su discurso es la disposición a no encerrarse en una sola etiqueta musical. Aunque su trayectoria está vinculada a la interpretación de grandes baladas, Girón entiende que la evolución de la música latinoamericana pasa precisamente por los encuentros entre géneros.

"No quiero dejar de experimentar nunca, me encanta el hecho de yo pienso que en la música todo se va y si ya se une regional mexicano con cumbia por qué no podemos unir balada con rock o lo que, bachata, lo que sea y claro que no me cierro las puertas, me encantaría una colaboración con cualquier artista de la República Dominicana, de Colombia, de Puerto Rico del lugar que sea, yo vivo feliz de la vida de hacer música".

Su entusiasmo por la música dominicana también quedó de manifiesto cuando envió un saludo al público del país: "Me encanta cómo hablan, necesito que les digo, amo, amo cómo hablan y pues nada, espero poder visitarlos muy pronto".

Girón tiene ante sí el reto de convertir la visibilidad que le dio la televisión en una carrera discográfica de largo aliento. Su apertura musical, en ese sentido, puede ser una de sus mayores fortalezas.

Yo Soy Arango: del legado de Julio Jaramillo a una propuesta propia

El colombiano Anthony Arango Preciado, conocido artísticamente como Yo Soy Arango, representa otra de las apuestas interesantes de esta nueva generación. Con 23 años, ha comenzado a ganar reconocimiento por su capacidad interpretativa y por una propuesta que busca conectar con la sensibilidad romántica de la música latinoamericana.

Su participación en Yo Me Llamo 2026, donde interpretó al legendario Julio Jaramillo, contribuyó a ampliar su exposición. Sin embargo, Arango también trabaja en la construcción de un repertorio propio. Entre sus lanzamientos figura "Algo Contigo", mientras que "La Propuesta", su colaboración con la cantante ecuatoriana Andreína Bravo, ha impulsado su presencia en el circuito musical regional.

La nominación a Promesa Musical en los HEAT 2026 significó su primera oportunidad de participar en una ceremonia de esta dimensión. La emoción era evidente durante su conversación con Diario Libre.

"Muy contento, muy contento. La verdad que he tomado esto con demasiado agradecimiento, un orgullo impresionante. Es mi primera nominación y además que promesa musical, lo recibo con demasiado, demasiado respeto. Muy contento también porque voy a tener la oportunidad de presentar mi último sencillo en este increíble show, en este vino hermoso, con gente preciosa. Imagínate, esta noche promete demasiado".

Al interpretar un fragmento de "La Propuesta" durante la entrevista, dejó escuchar una canción que apuesta por el romanticismo sin renunciar a una sonoridad contemporánea.

"Que quiero mirarte, mirarte sin prisa, quiero ser el causante de cada sonrisa y crear momentos, momentos felices para poder sanar, sanar tus cicatrices", cantó.

Su interés por la República Dominicana tampoco es casual. El artista adelantó que tiene deseos de viajar al país y que incluso contempla la posibilidad de grabar en el estudio de Master Chris.

"Tengo muchas ganas de ir, tengo la oportunidad de ir allá a grabar porque hay aquí al estudio de Master Chris. Ojalá, ojalá me lleve este mesito o el otro, o si no, necesito ir a pasear. Siempre le he dicho a mi familia, vamos por favor a pasear al Club Dominicano. Necesito un poquito de ese sazón, de la comida de allá, comerme una yaroba".

La curiosidad por otros mercados y su disposición a establecer vínculos con músicos de diferentes nacionalidades podrían resultar determinantes en el desarrollo de una carrera que apenas comienza a tomar forma.

Lowis Ye: cuando el desamor se convierte en una oportunidad

Desde Los Mina, en Santo Domingo, Lowis Ye representa la presencia dominicana dentro de esta nueva camada de artistas que buscan trascender las fronteras de su mercado local.

Su historia comenzó en el coro de la iglesia, un espacio donde encontró en el canto una manera de expresarse y desarrollar su sensibilidad musical. Hoy, ese joven que empezó interpretando canciones en un entorno comunitario comienza a encontrar oportunidades en una industria mucho más amplia.

Su primera nominación a unos premios musicales llegó precisamente en los HEAT 2026, dentro de la categoría Promesa Musical. Un reconocimiento que adquiere mayor dimensión si se considera el recorrido que lo ha llevado hasta allí.

Su vínculo con el productor Master Chris "El Científico" comenzó en 2023, cuando fue seleccionado entre más de 3,000 aspirantes del proyecto La Nueva Cepa, una iniciativa impulsada por Premios HEAT para descubrir nuevos talentos.

Lowis recuerda que no se limitó a enviar una demostración de su música: también quiso mostrar las condiciones desde las que trabajaba.

"A los productores había que mandar un demo, pero yo mandé ocho", recuerda entre risas. "También envié una foto del closet donde grababa mis canciones. Desde ese momento él creyó en mí".

Ese episodio resume una parte importante de su historia: la constancia de un artista que ha encontrado oportunidades incluso con recursos limitados.

Uno de los temas que actualmente impulsa su proyección es "Demasiado tarde", una balada romántica escrita a finales de 2024 y producida en Punta Cana por Master Chris y Orlando Brinn. La canción logró posicionarse durante tres semanas consecutivas en el primer lugar del chart de artistas emergentes en Ecuador.

Pero detrás de sus resultados hay una historia emocional. Lowis explica que la canción aborda el dolor de una separación que no necesariamente ocurre porque se haya terminado el amor, sino porque, en ocasiones, dejar ir también puede ser una decisión necesaria.

"Es famosa la frase de que amar también es dejar ir, pero nadie habla del dolor que queda cuando lo haces", reflexiona. "La canción nació de una experiencia personal. No fue fácil escribirla, pero si el sentimiento no se siente, la canción no nace".

En un panorama donde la música romántica continúa encontrando públicos en distintas generaciones, Lowis Ye apuesta por la honestidad emocional como principal carta de presentación. Su desafío será convertir el interés que comienza a despertar en Ecuador y otros territorios en una presencia sostenida dentro de la escena latina.

Jhon de la Torre: Colombia y México unidos por la ranchera

La música también es una forma de pertenencia, y en el caso de Jhon de la Torre esa relación con las raíces tiene un acento particularmente mexicano.

El cantautor colombiano aprovechó la Semana HEAT 2026 para hablar de la influencia que la música ranchera ha tenido en su formación. Aunque su origen está en Colombia, su identidad artística se ha nutrido desde la infancia de figuras fundamentales de la música mexicana, entre ellas Pedro Infante, Antonio Aguilar, José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández y Joan Sebastian.

Esa admiración no se queda en una referencia sentimental. Forma parte de una propuesta musical que combina la ranchera y la cumbia mexicana con la calidez del folclore colombiano. La tejana y el sombrero tradicional son también parte de una estética con la que reivindica ese encuentro cultural.

Nominado a Promesa Musical en los HEAT 2026, Jhon de la Torre mira hacia una nueva etapa de su carrera con proyectos que apuntan a ampliar su alcance internacional.

Entre sus planes está la producción de un EP de seis canciones junto al productor Master Chris, un trabajo que reunirá colaboraciones de distintas procedencias. Una de las más llamativas será una ranchera junto al merenguero dominicano Eddy Herrera, mientras que otra propuesta lo unirá a la intérprete colombiana Francy en una cumbia popular.

La combinación de estos nombres y géneros anticipa un proyecto que busca romper las fronteras habituales entre las escenas musicales latinoamericanas.

En su caso, México no es simplemente un mercado al que aspira llegar: es parte de su educación musical y de la identidad que ha decidido proyectar como artista. Esa conexión le permite construir una propuesta que dialoga con dos tradiciones musicales sin perder su procedencia colombiana.

Leer más Esta es la lista completa de los ganadores de los Premios HEAT 2026