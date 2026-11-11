Todo listo para que Alejandro Sanz cante este sábado en Santo Domingo con su gira "¿Y ahora qué?"

Escenario donde se presentará Alejandro Sanz este sábado en Santo Domingo. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Alejandro Sanz, una de las figuras más influyentes de la música en español, regresa este sábado 14 de noviembre a República Dominicana para reencontrarse con sus seguidores en un concierto que tendrá como escenario el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.

La presentación está pautada para las 9:00 de la noche.

El espectáculo forma parte de la gira internacional "¿Y ahora qué?", con la que el reconocido intérprete recorre distintos escenarios presentando una propuesta que combina canciones recientes con los grandes éxitos que han marcado sus más de tres décadas de trayectoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-11-at-102253-am1-f9fe072c.jpeg Montaje listo para la presentación de Alejandro Sanz en Santo Domingo. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

La producción local está a cargo de SD Concerts, empresa que anunció que el montaje para este concierto está listo y cuenta con tecnología y sonido de alto nivel para recibir al artista español y a los miles de seguidores que se darán cita en el recinto.

Entre las canciones que han convertido a Alejandro Sanz en una de las figuras más importantes de la música en español se encuentran "Corazón partío", "Amiga mía" y "Cuando nadie me ve", temas que han acompañado a varias generaciones de seguidores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-11-at-102237-am-f61a62ef.jpeg Imagen de archivo de Alejandro Sanz. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Boletas

Las entradas para el concierto están disponibles a través de TuBoleta.com.do.

Con su regreso a Santo Domingo, Alejandro Sanz vuelve a encontrarse con una fanaticada dominicana que durante décadas ha seguido una trayectoria marcada por baladas, pop y canciones que se han convertido en clásicos de la música en español.

La historia artística de Alejandro Sanz comenzó a tomar fuerza a principios de la década de 1990. En 1991 publicó "Viviendo deprisa", su primer álbum editado oficialmente bajo el nombre artístico con el que alcanzaría fama internacional.

Posteriormente llegaron producciones como Si tú me miras, El alma al aire, No es lo mismo y Paraíso Express.