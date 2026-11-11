Reimy, Numenosis y KDT RSD llevan la bandera dominicana a la final de Red Bull Batalla Centroamérica. ( SUMNISTRADA POR RED BULL BATALLA )

La República Dominicana tendrá una destacada representación en la final de Red Bull Batalla Centroamérica, con la clasificación de Reimy, Numenosis y KDT RSD, tres exponentes del freestyle que viajarán a Bogotá, Colombia, para medirse con los principales talentos de la región.

La presencia de los tres competidores mantiene al país en el circuito regional de una de las principales plataformas internacionales de batallas de improvisación, que en su edición anterior tuvo a Santo Domingo como sede.

Para Reimy, esta será su primera participación en una final de Red Bull Batalla. Con cerca de cuatro años en la escena local, el freestyler, cuyo nombre es Ramón, ha construido su recorrido en competencias como Bienvenido al Under, Combate Mortal Freestyle y Pila de Ra´, hasta conseguir un lugar entre los representantes dominicanos en la cita regional.

Por su parte, Numenosis, nombre artístico de Abdul Djalo Encarnación, volverá al escenario centroamericano después de su participación en la edición celebrada en Santo Domingo, donde alcanzó el tercer puesto. En aquella ocasión superó a competidores de Costa Rica, Panamá y El Salvador, y avanzó hasta las semifinales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/batalla-984d7ddb.jpg Imagen de Numorosis suministrada porRed Bull Batalla.

La representación dominicana la completa KDT RSD, una de las figuras con mayor trayectoria dentro del freestyle local. Su experiencia incluye al menos cinco participaciones en el formato oficial de Red Bull Batalla, lo que lo convierte en uno de los competidores dominicanos con mayor continuidad en esta plataforma.

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Con perfiles y recorridos distintos, Reimy, Numenosis y KDT RSD asumirán el reto de defender la presencia dominicana en una final que reunirá en Bogotá a representantes de distintos países de Centroamérica y el Caribe.

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