¡Mucho talento en una sola foto! El junte dominicano que robó miradas en Las Vegas
Covi Quintana, Manerra, Techy Fatule y Gabriel Pagán junto al arreglista Manuel Tejada en un encuentro dominicano que conquista Las Vegas
El talento dominicano está bien representado en Las Vegas y, al parecer, también hay tiempo para compartir, reír y celebrar entre compatriotas. La cantante Covi Quintana publicó un collage de fotografías tras recibir su medalla oficial como nominada a los Latin Grammy 2026, y una de las imágenes llamó especialmente la atención.
En la fotografía aparece sonriente junto a sus compatriotas Manerra, Gabriel Pagán, Techy Fatule y el reconocido arreglista Manuel Tejada, en un encuentro que refleja la camaradería entre los representantes de la música dominicana. La imagen también fue compartida en las historias de otros artistas del grupo.
El encuentro se convirtió en una pequeña muestra del orgullo criollo que se vive en esta edición de los premios. ¡Porque si algo saben hacer los dominicanos es apoyarse y ponerle sabor hasta a la alfombra de los Grammy!
La representación nacional llega con importantes candidaturas en categorías como Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata, Mejor Canción Tropical, Mejor Canción de Cantautor y Mejor Canción de Rap/Hip Hop.
Entre los nominados figuran Manerra, Gabriel Pagán, Covi Quintana, Techy Fatule, León Yamil, J Noa y Tokischa, además de otros dominicanos que participan en distintas composiciones.
Ahora, con las medallas en mano y las expectativas por todo lo alto, solo queda esperar quiénes regresarán a casa con el gramófono dorado. La ceremonia de la 27.ª edición de los Latin Grammy se celebra este jueves 12 de noviembre en Las Vegas.
- Por lo pronto, los dominicanos ya tienen motivos para celebrar: ¡el talento criollo está presente y el coro también!