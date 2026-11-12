¡Mucho talento en una sola foto! El junte dominicano que robó miradas en Las Vegas

Los cantantes Gabriel Pagán, Techy Fatule, Covi Quintana, Manerra y el reconocido arreglista Manuel Tejada, durante su ameno encuentro tras recibir sus medallas de nominaciones a los Latin Grammy 2026. ( INSTAGRAM / @COVIQUINTANA )

El talento dominicano está bien representado en Las Vegas y, al parecer, también hay tiempo para compartir, reír y celebrar entre compatriotas. La cantante Covi Quintana publicó un collage de fotografías tras recibir su medalla oficial como nominada a los Latin Grammy 2026, y una de las imágenes llamó especialmente la atención.

En la fotografía aparece sonriente junto a sus compatriotas Manerra, Gabriel Pagán, Techy Fatule y el reconocido arreglista Manuel Tejada, en un encuentro que refleja la camaradería entre los representantes de la música dominicana. La imagen también fue compartida en las historias de otros artistas del grupo.

El encuentro se convirtió en una pequeña muestra del orgullo criollo que se vive en esta edición de los premios. ¡Porque si algo saben hacer los dominicanos es apoyarse y ponerle sabor hasta a la alfombra de los Grammy!

La representación nacional llega con importantes candidaturas en categorías como Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata, Mejor Canción Tropical, Mejor Canción de Cantautor y Mejor Canción de Rap/Hip Hop.

Entre los nominados figuran Manerra, Gabriel Pagán, Covi Quintana, Techy Fatule, León Yamil, J Noa y Tokischa, además de otros dominicanos que participan en distintas composiciones.

Ahora, con las medallas en mano y las expectativas por todo lo alto, solo queda esperar quiénes regresarán a casa con el gramófono dorado. La ceremonia de la 27.ª edición de los Latin Grammy se celebra este jueves 12 de noviembre en Las Vegas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-12-at-102028-am-1-8925869e.jpeg Los cantantes Gabriel Pagán, Techy Fatule, Covi Quintana, Manerra y el reconocido arreglista Manuel Tejada, durante su ameno encuentro. (INSTAGRAM / @COVIQUINTANA)

Por lo pronto, los dominicanos ya tienen motivos para celebrar: ¡el talento criollo está presente y el coro también!

Más sobre las nominaciones

Categoría Artista dominicano Obra nominada Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata Manerra Todo llega Gabriel Pagán No era el plan Covi Quintana Oye eta vaina Techy Fatule Chula Mejor Canción Tropical Manerra Todo llega Mejor Canción Tropical León Yamil Nombre y apellido Mejor Canción de Cantautor Covi Quintana Temblor y réplica Mejor Canción de Rap/Hip Hop J Noa Antisistema Mejor Canción de Rap/Hip Hop Tokischa Mono Mejor Canción de Rap/Hip Hop Melymel El Pana Deiby (compositora) Reconocimiento especial: Chichí Peralta recibió el Premio a la Excelencia Musical por su trayectoria.

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