El dominicano León Yamil gana su primer Latin Grammy por "Nombre y apellido"

León Yamil agradece su primer Latin Grammy durante la ceremonia de premiación. Detrás, el salsero Luis Enrique. ( CAPTURA DE VIDEO )

El compositor dominicano León Yamil ganó este jueves su primer Latin Grammy por "Nombre y apellido", canción que escribió junto a Luis Enrique y Ender Thomas. El galardón fue entregado durante la ceremonia Premiere de los premios, celebrada en Las Vegas.

El tema, interpretado por el salsero nicaragüense Luis Enrique y el cantante urbano De La Ghetto, fue reconocido en la categoría Mejor Canción Tropical durante la ceremonia Premiere de los Latin Grammy 2026, celebrada en Las Vegas.

¡Felicidades! @LuisEnrique, @EnderThomas, Leon Yamil, @DeLaGhettoRealMejor Canción Tropical #LatinGRAMMY https://t.co/4ghPwxNUjS — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 12, 2026

Con este triunfo, León Yamil se convierte en el segundo dominicano premiado durante la jornada, después de la cantante Techy Fatule, quien obtuvo su primer gramófono dorado por el álbum "Chula", en la categoría Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata.

El reconocimiento representa un momento importante para León Yamil, quien ha desarrollado una carrera de más de 12 años como compositor y cantautor, participando en proyectos musicales de reconocidos artistas nacionales e internacionales.

Su trayectoria musical

León Yamil ha construido buena parte de su carrera detrás de las canciones.

Su trayectoria abarca diferentes géneros, desde la música tropical hasta el pop y los ritmos urbanos, una versatilidad que le ha permitido participar en producciones destinadas a distintos públicos.

Durante 2026, el compositor también recibió su primer Premio ASCAP por su participación en "Tu feo", canción interpretada por Prince Royce y Lenny Tavárez.

Ese reconocimiento antecedió a su primera victoria en los Latin Grammy, donde su trabajo como autor de "Nombre y apellido" obtuvo uno de los principales premios dedicados a la composición tropical.

Además de su labor para otros intérpretes, León Yamil ha desarrollado proyectos propios como cantante. Entre sus lanzamientos de este año figuran "Venezuela" y "Mundial".

La canción ganadora



"Nombre y apellido" reúne a Luis Enrique y De La Ghetto en una colaboración que conecta la música tropical con influencias urbanas. La composición lleva las firmas de Luis Enrique, Ender Thomas y León Yamil, quienes compartieron la nominación y el reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación. En la categoría Mejor Canción Tropical también competía el dominicano Manerra, con "Todo llega", además de canciones de Danny Ocean, Yeisy Rojas y Grupo Niche. A diferencia de las categorías que reconocen una interpretación o una producción discográfica, Mejor Canción Tropical distingue a los autores de la obra musical. Para León Yamil, el premio constituye su primer Latin Grammy y un reconocimiento internacional a su trabajo como compositor.

Dos triunfos dominicanos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-12-at-60151-pm-8b61b0df.jpeg El compositor dominicano León Yamil obtuvo su primer Latin Grammy por Nombre y apellido, canción escrita junto a Luis Enrique y Ender Thomas. (CAPTURA DE VIDEO)

La jornada de los Latin Grammy comenzó con buenas noticias para la representación dominicana.

Techy Fatule fue la primera artista del país en resultar premiada este jueves, gracias a "Chula", producción que obtuvo el reconocimiento a Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata.

En esa misma categoría figuraban otros dominicanos, entre ellos Manerra, Gabriel Pagán y Covi Quintana.

Posteriormente, el reconocimiento a "Nombre y apellido" sumó una segunda victoria dominicana, esta vez en el ámbito de la composición.

La edición número 27 de los Latin Grammy también contó con nominaciones para J Noa, Tokischa y Melymel, entre otros representantes de la música nacional.

La celebración de este año incluyó, además, un reconocimiento especial al músico y productor dominicano Chichí Peralta , distinguido con el Premio a la Excelencia Musical por su trayectoria.

especial al músico y productor dominicano , distinguido con el por su trayectoria. Los premios obtenidos por Techy Fatule y León Yamil destacan dos vertientes del talento dominicano: la interpretación y producción de música tradicional, y la creación de canciones para artistas de proyección internacional.