Rosa Rodríguez, la madre de Daddy Yankee, se roba las miradas en el homenaje al artista

Rosa Rodríguez, madre de Daddy Yankee, acompaña al artista puertorriqueño durante la gala en la que recibió el reconocimiento Persona del Año 2026 de los Latin Grammy, en Las Vegas. ( LATIN GRAMMY )

La madre de Daddy Yankee, Rosa Rodríguez, fue una de las grandes protagonistas de una noche inolvidable para el artista puertorriqueño, quien recibió el reconocimiento Persona del Año 2026 de los Latin Grammy, en Las Vegas.

Durante su llegada a la gala, el intérprete de éxitos como Gasolina expresó su emoción por compartir este importante momento con la mujer que considera la más importante de su vida.

"En este homenaje tan importante, que es el homenaje más importante de mi carrera, la mujer más importante de mi vida es quien me acompaña", manifestó el cantante, mientras caminaba junto a su madre.

Visiblemente emocionada, Rosa también expresó el orgullo que siente por su hijo y agradeció el reconocimiento que le otorgó la Academia Latina de la Grabación.

La presencia de su madre tuvo un significado especial en medio de los difíciles momentos personales que ha atravesado Daddy Yankee. Durante su discurso, el artista habló de sus recientes desafíos y de cómo la fe le ha permitido mantenerse firme.

"Hubo noches en que no tenía fuerzas, solo rodillas", confesó, dejando ver su lado más vulnerable.

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Así, Rosa Rodríguez acompañó a su hijo en una de las noches más importantes de su trayectoria, demostrando que el amor y el apoyo de una madre siguen siendo un refugio en los momentos más difíciles.