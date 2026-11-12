J Noa gana su primer Latin Grammy por "Antisistema" en Las Vegas

La rapera dominicana J Noa obtuvo su primer Latin Grammy por "Antisistema", canción que comparte con Trooko y que fue reconocida como "Mejor Canción de Rap/Hip Hop". ( CAPTURA DE VIDEO/LATIN GRAMMY )

La rapera dominicana J Noa ganó este jueves su primer Latin Grammy por Antisistema, canción que comparte con el productor y compositor Trooko, reconocida en la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop.

El galardón fue anunciado durante la ceremonia Premiere de los Latin Grammy 2026, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos, como parte de la 27.ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación.

Con este reconocimiento, J Noa se suma a los triunfos de Techy Fatule y León Yamil, quienes también obtuvieron sus primeros Latin Grammy durante la jornada.

La victoria representa un nuevo paso en la carrera de la joven artista dominicana, que ha convertido el rap en su principal vehículo de expresión y ha logrado proyectar su música fuera de República Dominicana.

Una canción con contenido social

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-12-at-63402-pm-1e2ea848.jpeg Trooko y J Noa agradecen el Latin Grammy. (CAPTURA DE PANTALLA)

"Antisistema" reúne a J Noa y Trooko en una propuesta de rap que mantiene la identidad musical de la intérprete, caracterizada por sus letras directas y su interés por abordar temas sociales.

La canción fue reconocida por la Academia Latina de la Grabación en una categoría que distingue el trabajo de los compositores dentro del rap y el hip hop.

J Noa y Trooko figuran como autores del tema, por lo que ambos comparten el reconocimiento.

En la misma categoría competían "El Pana Deiby", interpretada por Akapellah y con participación de la compositora dominicana Melymel; "Gohan y Goku", de Arcángel; "Mono", de Tokischa y Kase.O, y "Poder", de Feid y Lil Supa.

La nominación también colocó a J Noa frente a su compatriota Tokischa, otra de las representantes dominicanas en la música urbana internacional.

De República Dominicana a los Latin Grammy

J Noa ha desarrollado una carrera vinculada al rap , género en el que ha encontrado un espacio para expresar sus inquietudes y abordar situaciones de su entorno.

ha desarrollado una carrera vinculada al , género en el que ha encontrado un espacio para expresar sus inquietudes y abordar situaciones de su entorno. Su propuesta se distingue por la rapidez de sus interpretaciones, la fuerza de sus letras y una identidad artística que ha mantenido desde sus primeras grabaciones.

por la rapidez de sus interpretaciones, la fuerza de sus letras y una que ha mantenido desde sus primeras grabaciones. A través de sus canciones, la intérprete ha buscado conectar con una generación de jóvenes que encuentra en el hip hop una forma de narrar sus experiencias.

con una generación de que encuentra en el una forma de narrar sus experiencias. Su participación en los Latin Grammy representa un reconocimiento a ese trabajo y a la presencia de nuevas voces femeninas dentro del rap latinoamericano.

representa un reconocimiento a ese trabajo y a la presencia de dentro del latinoamericano. El premio por "Antisistema" constituye su primera victoria en estos galardones y amplía su proyección dentro de la industria musical.

Tres triunfos para República Dominicana

La jornada de los Latin Grammy 2026 ha dejado importantes reconocimientos para la música dominicana.

Techy Fatule abrió la celebración nacional al ganar su primer Latin Grammy por "Chula", distinguido como Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata.

Posteriormente, el compositor dominicano León Yamil obtuvo su primer gramófono por "Nombre y apellido", canción escrita junto a Luis Enrique y Ender Thomas, reconocida como Mejor Canción Tropical.

A estos dos triunfos se suma ahora J Noa, quien lleva el nombre de República Dominicana a una de las categorías dedicadas a la música urbana.

Los tres reconocimientos corresponden a expresiones musicales diferentes: el merengue y la bachata, la composición tropical y el rap.

La representación dominicana en esta edición también incluyó nominaciones para Manerra, Gabriel Pagán, Covi Quintana, Tokischa y Melymel, entre otros talentos nacionales.

La ceremonia principal de los Latin Grammy se celebra este jueves en Las Vegas, con la participación de destacadas figuras de la música latina.

Para J Noa, la jornada marca un momento significativo en su trayectoria. Su primer Latin Grammy reconoce su trabajo como rapera y compositora, y destaca la presencia femenina dominicana en un género de creciente proyección internacional.