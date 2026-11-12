Techy Fatule gana su primer Latin Grammy por el álbum "Chula"

La cantante dominicana Techy Fatule obtuvo su primer Latin Grammy por "Chula", ganador en la categoría de mejor álbum de merengue y/o bachata. ( CEDIDA POR LA OFICINA DE PRENSA DE TECHY FATULE )

La cantante dominicana Techy Fatule ganó este jueves su primer Latin Grammy gracias a su producción "Chula", reconocida en la categoría de mejor álbum de merengue y/o bachata durante la ceremonia Premiere de los Latin Grammy 2026, celebrada en Las Vegas.

El premio representa un nuevo capítulo en la trayectoria de la intérprete, quien ha desarrollado una propuesta musical que combina elementos contemporáneos con los ritmos tradicionales dominicanos.

"Chula", su más reciente álbum, reúne 12 composiciones inéditas de la artista y recorre distintos géneros de la música dominicana y caribeña, entre ellos merengue, pambiche, típico, bachata, bolero, palo, balada, merenhouse y mambo.

Entre las canciones que forman parte del disco se encuentra "Él sabe", una colaboración con la cantante Fefita La Grande.

La reacción de Techy

Al recibir el galardón, la cantante expresó su agradecimiento a todas las personas que han respaldado su carrera y destacó los sacrificios que implica desarrollar un proyecto musical de manera independiente.

Asimismo, dedicó el reconocimiento a los músicos, productores, ingenieros, integrantes de su equipo de trabajo y familiares que han acompañado su trayectoria.

Uno de los momentos más emotivos de su discurso fue cuando recordó a su abuela Fantina, a quien dedicó el premio por su influencia y amor por la música. "Me dijo antes de irse que no podía vivir sin la música y yo tampoco", expresó emocionada.

Gala de los Latin Grammy

La gala continúa en Las Vegas. Los Latin Grammy 2026 celebran su ceremonia principal este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con la participación de figuras como Rosalía, Karol G, Daddy Yankee y Jorge Drexler.

El compositor mexicano Edgar Barrera encabeza las nominaciones con diez candidaturas, seguido por Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso y Jorge Drexler, con siete cada uno.

Para la República Dominicana, la jornada ya deja un reconocimiento importante con la primera victoria de Techy Fatule, mientras los demás representantes nacionales forman parte de una edición que reúne distintas expresiones de la música latina.