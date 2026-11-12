Tres dominicanos conquistan su primer Latin Grammy

Pie de foto: De izquierda a derecha, Techy Fatule, León Yamil y J Noa, artistas dominicanos que conquistaron su primer Latin Grammy en la edición de 2026. ( COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SUMINISTRADA )

Techy Fatule, León Yamil y J Noa conquistaron esta noche su primer Latin Grammy durante la 27.ª edición de los premios, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos. Los tres artistas dominicanos fueron reconocidos en categorías diferentes durante la ceremonia Premiere, previa a la gala principal.

Techy Fatule ganó Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata por "Chula"; León Yamil obtuvo el premio a Mejor Canción Tropical como coautor de "Nombre y apellido", mientras que J Noa se alzó con Mejor Canción de Rap/Hip Hop por "Antisistema", junto a Trooko.

Los galardones reconocen tres propuestas musicales distintas y destacan la presencia dominicana tanto en la interpretación como en la composición.

Techy Fatule celebra con "Chula"

La primera victoria dominicana de la jornada correspondió a Techy Fatule, quien obtuvo el reconocimiento por "Chula", una producción de 12 composiciones inéditas que explora diferentes expresiones de la música nacional y caribeña.

El álbum incorpora merengue, pambiche, típico, bachata, bolero, palo, balada, merenhouse y mambo. Entre sus canciones figura "Él sabe", una colaboración con Fefita La Grande.

Visiblemente emocionada, Techy agradeció el respaldo de su equipo de trabajo, sus familiares y las personas que han acompañado su carrera. También recordó los sacrificios que implica desarrollar un proyecto musical independiente.

La cantante dedicó parte de su discurso a su abuela Fantina, cuya relación con la música marcó su vida.

"Me dijo antes de irse que no podía vivir sin la música y yo tampoco", expresó al recordar sus palabras.

Con esta victoria, Techy consiguió su primer gramófono dorado en una categoría en la que también competían los dominicanos Manerra, Gabriel Pagán y Covi Quintana.

León Yamil gana como compositor

El compositor y cantautor dominicano León Yamil recibió su primer Latin Grammy por "Nombre y apellido", canción que escribió junto a Luis Enrique y Ender Thomas.

El tema, interpretado por el salsero nicaragüense Luis Enrique y el artista urbano De La Ghetto, fue reconocido como Mejor Canción Tropical.

León Yamil subió al escenario junto a los demás autores para recibir el galardón y pronunció unas palabras de agradecimiento.

Con más de 12 años de trayectoria, el dominicano ha participado en proyectos musicales vinculados a Prince Royce, Olga Tañón, Feid, Lenny Tavárez, Manny Cruz, Ilegales y Jonathan Moly.

Este año también obtuvo su primer Premio ASCAP por su trabajo como compositor de "Tu feo", interpretada por Prince Royce y Lenny Tavárez.

Además de escribir para otros artistas, ha desarrollado su carrera como intérprete con lanzamientos como "Venezuela" y "Mundial".

El reconocimiento por "Nombre y apellido" constituye su primera victoria en los Latin Grammy y destaca su trabajo dentro de la composición musical.

J Noa conquista el Latin Grammy de rap

La tercera victoria dominicana fue para J Noa, quien ganó Mejor Canción de Rap/Hip Hop por "Antisistema", tema que comparte con el productor y compositor Trooko.

El galardón representa el primer Latin Grammy para la joven rapera, cuya propuesta artística se caracteriza por la fuerza de sus letras, la velocidad de sus interpretaciones y el tratamiento de temas sociales.

J Noa ha desarrollado una carrera vinculada al hip hop, género que utiliza para expresar sus inquietudes y abordar situaciones de su entorno.

Con "Antisistema", la artista logró imponerse en una categoría que también incluía a la dominicana Tokischa, nominada por "Mono", junto a Kase.O.

Otra representante nacional, Melymel, participaba como compositora de "El Pana Deiby", interpretada por Akapellah.

La victoria de J Noa amplía su proyección internacional y representa un reconocimiento a su trabajo como rapera y autora.

Ocho dominicanos entre los nominados

República Dominicana contó con ocho artistas y compositores nominados en esta edición: Techy Fatule, León Yamil, J Noa, Manerra, Gabriel Pagán, Covi Quintana, Tokischa y Melymel.

Manerra obtuvo dos candidaturas por su álbum "Todo llega" y la canción del mismo nombre. Covi Quintana también recibió dos nominaciones, por "Oye eta vaina" y "Temblor y réplica".

Las tres victorias de anoche reflejan la diversidad de la música dominicana en el escenario internacional. Techy Fatule fue premiada por una producción vinculada a los ritmos tradicionales; León Yamil, por su trabajo como compositor, y J Noa, por una propuesta de rap con identidad propia.