La última reunión de los Beatles: un encuentro lleno de recuerdos y emociones

Foto de Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y el productor George Martin en los estudios de Abbey Road. ( EFE ARCHIVO/GB )

Hace 25 años, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison se reunieron por última vez en una habitación de hotel de Nueva York. No hubo instrumentos, ensayos ni proyectos musicales. Fue un encuentro entre tres amigos que habían cambiado la historia de la música y que sabían que aquella podría ser su despedida definitiva.

La reunión ocurrió el 12 de noviembre de 2001, a petición de Harrison, quien atravesaba una etapa crítica de su enfermedad. El guitarrista de The Beatles había recibido tratamiento contra el cáncer y conocía la gravedad de su situación.

McCartney y Starr acudieron a su llamado. Durante varias horas compartieron recuerdos, bromas y conversaciones sobre los años que habían vivido juntos, desde sus comienzos en Liverpool hasta convertirse en integrantes de una de las agrupaciones más influyentes de todos los tiempos.

Una despedida entre amigos

George Harrison había sido diagnosticado con cáncer de garganta en 1997. Posteriormente, la enfermedad afectó uno de sus pulmones y se extendió al cerebro.

Durante 2001 recibió distintos tratamientos, incluidos procedimientos médicos en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, su estado continuó deteriorándose.

Ante la gravedad de su situación, el músico quiso reencontrarse con sus antiguos compañeros, con quienes había compartido una historia que trascendió los escenarios.

Paul McCartney viajó desde Londres, mientras Ringo Starr se encontraba en Estados Unidos.

La reunión se desarrolló en un ambiente íntimo, alejado de las cámaras y de la atención pública que había acompañado a The Beatles durante décadas.

El médico Gil Lederman, quien atendía a Harrison, relató posteriormente que los músicos compartieron momentos de alegría y recordaron numerosas experiencias de su juventud.

Hubo lágrimas, pero también muchas risas. La conversación estuvo marcada por la complicidad que todavía existía entre ellos, pese a los años transcurridos desde la separación de la banda.

El recuerdo de Paul McCartney

Uno de los testimonios más emotivos sobre aquel encuentro fue ofrecido por Paul McCartney, quien recordó que durante la visita sostuvo la mano de Harrison.

El gesto tenía un significado especial para ambos. Aunque se conocían desde adolescentes y habían compartido buena parte de sus vidas, no estaban acostumbrados a expresar físicamente sus sentimientos.

En declaraciones publicadas por The Washington Post en marzo de 2002, McCartney recordó que la reunión había sido triste, pero que los tres conservaron su costumbre de bromear.

El cantante explicó que, en determinado momento, decidió tomar la mano de su antiguo compañero, un gesto que conservó como uno de los recuerdos más valiosos de aquella despedida.

McCartney y Harrison se conocieron cuando eran estudiantes en Liverpool. Ambos coincidían en el autobús que los llevaba al instituto y aprovechaban el trayecto para conversar sobre guitarras y rock and roll.

Fue McCartney quien posteriormente presentó a Harrison a John Lennon, lo que abrió el camino para su incorporación al grupo que terminaría convirtiéndose en The Beatles.

Aquella amistad sobrevivió a los años de fama, las diferencias musicales y los conflictos que acompañaron la disolución de la agrupación.

Ringo Starr y los últimos días de Harrison

Ringo Starr también conservó recuerdos especialmente emotivos de los últimos encuentros con el guitarrista. En el documental "George Harrison: Living in the Material World", estrenado en 2011 y dirigido por Martin Scorsese, el baterista relató un episodio ocurrido cuando su hija Lee recibía tratamiento por un tumor cerebral. Starr explicó que, durante una visita a Harrison, tuvo que comunicarle que debía marcharse para acompañar a su hija. A pesar de encontrarse gravemente enfermo, Harrison le preguntó si quería que lo acompañara. La respuesta sorprendió a Starr, quien recordó el gesto como una muestra de la generosidad y el afecto que caracterizaban a su antiguo compañero.El episodio constituye uno de los testimonios más personales sobre los últimos meses de Harrison y la relación que mantuvo con quienes habían formado parte de su vida.

Una historia que comenzó en Liverpool

The Beatles surgieron en Liverpool y alcanzaron una popularidad extraordinaria durante la década de 1960.

La formación integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr transformó la música popular con composiciones que marcaron generaciones y contribuyeron a redefinir el papel de los grupos de rock.

Harrison, conocido durante los primeros años como el Beatle silencioso, desarrolló progresivamente una personalidad musical propia.

Aunque Lennon y McCartney concentraron buena parte de las composiciones del grupo, Harrison logró incorporar canciones que se convirtieron en piezas fundamentales de su repertorio.

Entre ellas figuran "Something", "Here Comes the Sun" y "While My Guitar Gently Weeps", consideradas algunas de sus contribuciones más destacadas.

Su interés por la música de la India y la espiritualidad oriental también influyó en la evolución artística de The Beatles.

Tras la separación de la agrupación en 1970, Harrison emprendió una carrera como solista que incluyó el álbum *All Things Must Pass*, publicado ese mismo año.

También impulsó el Concierto para Bangladés de 1971, una iniciativa benéfica que reunió a reconocidos músicos y se convirtió en un antecedente importante de los grandes conciertos solidarios.

La reunión de los años noventa

Después de la separación de The Beatles, las relaciones entre sus integrantes atravesaron períodos de distanciamiento y acercamiento.

La muerte de John Lennon, asesinado en Nueva York el 8 de diciembre de 1980, eliminó cualquier posibilidad de reunir nuevamente a la formación original.

Sin embargo, durante la década de 1990, McCartney, Harrison y Starr volvieron a colaborar en el proyecto *Anthology*, que recuperó material histórico de la agrupación y permitió presentar nuevas grabaciones a partir de composiciones inéditas de Lennon.

Entre los resultados de aquella colaboración estuvieron "Free as a Bird" y "Real Love", publicadas en 1995 y 1996, respectivamente.

El proyecto también permitió que los tres músicos compartieran recuerdos y reflexiones sobre su trayectoria, en una etapa de mayor acercamiento personal.

Aquella experiencia fue una de las últimas colaboraciones musicales importantes entre los tres integrantes supervivientes.

La muerte de George Harrison

Diecisiete días después del encuentro en Nueva York, George Harrison falleció el 29 de noviembre de 2001 en Los Ángeles, California, a los 58 años.

Su muerte provocó numerosas manifestaciones de pesar entre músicos, admiradores y personalidades de la industria musical.

Para McCartney y Starr significó la pérdida de un compañero con quien habían compartido experiencias que transformaron sus vidas y dejaron una huella en la cultura popular.

Con su fallecimiento, Paul y Ringo quedaron como los dos únicos integrantes supervivientes de The Beatles.

La reunión del 12 de noviembre de 2001 adquirió entonces un significado especial. Había sido la última oportunidad de compartir, cara a cara, los recuerdos de una historia que comenzó cuando eran jóvenes músicos de Liverpool.

Veinticinco años después, aquel encuentro continúa siendo recordado no por algún acontecimiento musical, sino por su dimensión humana.

Tres antiguos compañeros, separados durante años por sus carreras y circunstancias personales, volvieron a reunirse para acompañar a uno de ellos en los últimos días de su vida.

En aquella habitación de Manhattan, lejos de los escenarios y de las multitudes que alguna vez los aclamaron, McCartney, Starr y Harrison encontraron tiempo para recordar, reír y despedirse.