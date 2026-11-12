Omar Quezada apuesta por la salsa dominicana

El cantante y compositor Omar Quezada apuesta por consolidar una identidad propia para la salsa dominicana con su nuevo proyecto musical "Tierra Salsera". ( CEDIDA POR OMAR QUEZADA )

Omar Quezadaes un artista de múltiples facetas y lo demuestra en cada una de sus interpretaciones, en las que apuesta por fusiones que van desde el rock hasta la salsa, la balada y el merengue.

Aunque sus inicios estuvieron vinculados al rock, su preparación musical y su ingenio lo llevaron a explorar otros sonidos con los que ha logrado posicionar su carrera en el país, creando una identidad musical y una personalidad artística sin estridencias, marcada por la calidad interpretativa y el cuidado de sus producciones.

Quezada, quien forma parte del programa Es temprano todavía con Jochy", que conduce el popular presentador de televisión Jochy Santos los martes por Color Visión, donde el público disfruta de sus interpretaciones y de su participación musical junto a los invitados, reveló a Diario Libre que da los últimos toques a su nueva producción discográfica.

También habló de su evolución como artista, de las dificultades que enfrenta un solista y de los proyectos que tiene en agenda.

Su trayectoria comenzó en 2011 con una propuesta de pop rock. Cinco años después decidió emprender su carrera como solista, una etapa en la que apostó por sus propias composiciones y comenzó a construir una relación más cercana con el público.

"Tú sabes que es un camino difícil y como un camino lento, uno a veces no siente que va progresando, hasta que uno se sienta, medita y mira hacia atrás todo el camino que uno ha recorrido", expresó al evaluar su evolución artística.

Para Quezada, uno de los mayores logros de estos años ha sido establecer relaciones con artistas y profesionales de la comunicación que antes admiraba desde la distancia y que hoy forman parte de su círculo de amigos y colaboradores.

"Me pasa con muchos artistas que siguen siendo puntos de referencia, pero que ahora tengo el placer de llamarles amigos, conocidos, mentores, que puedo escribirles y pedirles un consejo, que era algo que hace 10 años cuando yo comencé no lo pensé posible", comentó.

Asegura que su música le ha permitido crear una comunidad que no solo conecta con sus canciones, sino también con su personalidad y la manera en que se comunica con la gente.

"Con mi música he ido creando una comunidad que me ha regalado muchísimas experiencias bonitas, mucha gente que de verdad conecta con mi arte, no solo con mis canciones, sino con mi arte en general", manifestó.

Una carrera sin personajes

Cuando inició su etapa como solista, Quezada concentró sus esfuerzos en las composiciones románticas. Sin embargo, con el tiempo comprendió que aquella imagen de poeta y cantautor no reflejaba completamente su personalidad. "Yo sentía que, aunque la gente escuchaba mis canciones, no conectaba conmigo, faltaba un poquito de mí", recordó. El cambio llegó cuando decidió mostrar al público su verdadera forma de ser, incorporando a sus presentaciones el humor y las historias que forman parte de su vida cotidiana. "Cuando empecé a reflejar mi realidad, lo que no era un personaje, empecé a conectar directamente con la gente", explicó. Esa decisión le permitió combinar su faceta romántica con una personalidad alegre y espontánea, algo que hoy constituye una de las características de sus conciertos. "Yo sí puedo ser un poeta romántico y loco y al mismo tiempo ser una persona que lleva alegrías y sonrisas", sostuvo. El artista entiende que esa combinación responde también a una característica del latinoamericano, que encuentra motivos para celebrar incluso en medio de situaciones difíciles. "He tratado de llevar eso, esa esencia del latino, de celebrar hasta en la tristeza, tenemos una forma bastante peculiar de llorar", expresó.

La salsa cambió su rumbo

Aunque sus primeros pasos estuvieron vinculados al rock, la salsa comenzó a ganar espacio en su carrera de manera casi inesperada.

Su primera composición como solista, "Sé que me extrañas", fue concebida como un bolero, pero quienes la escuchaban insistían en que tenía condiciones para convertirse en una salsa.

La experiencia se repitió en 2018, cuando escribió "Nada es lo mismo" y la compartió con Emil Pimentel, quien entonces era su director musical.

Pimentel le sugirió grabarla en salsa, pero Quezada tenía reservas por los costos que implicaba producir una canción de ese género.

"Yo le digo: Emil, es que yo no puedo ahora mismo enfrentar lo que significa grabar una canción de salsa, por lo que cuesta el arreglo, por lo que cuesta la nómina, por lo que va a costar el estudio", relató.

Su director musical se ofreció a preparar el arreglo y buscar alternativas para hacer posible la grabación.

El resultado fue su primera salsa formal y una de las canciones que marcaron un cambio en su trayectoria.

"Nada es lo mismo" fue seleccionada por Spotify para una lista editorial y superó las 50,000 reproducciones orgánicas durante su primera semana.

Según Quezada, ha sido hasta ahora la única composición de su repertorio elegida para una lista editorial de esa plataforma.

"Fue algo muy bonito, algo que me dijo: ok, aquí en la salsa definitivamente hay algo", recordó.

A partir de entonces comenzaron a surgir comparaciones entre su voz y la de algunos intérpretes puertorriqueños, entre ellos Víctor Manuelle, un artista por el que siente especial admiración.

Sin embargo, todavía no estaba preparado para dedicar su carrera completamente a la salsa.

Posteriormente lanzó "Quiéreme", una composición que describe como una especie de vallenato rock, de la que también realizó una versión en vivo.

La canción tuvo una acogida moderada, pero el artista continuó explorando nuevos sonidos.

Durante la pandemia decidió grabar una versión en salsa de la bachata "Nereida". La interpretación encontró una respuesta que terminó de convencerlo sobre el camino que debía seguir.

Fue su primera canción en superar el millón de reproducciones en Spotify. "Ahí fue que yo dije: ok, definitivamente aquí con la salsa hay algo", manifestó.

Ese resultado lo motivó a estudiar la historia del género y su relación con República Dominicana.

En ese proceso se acercó a don Eugenio Pérez y a otras figuras vinculadas a la salsa, interesado en conocer los aportes dominicanos a una expresión musical que suele identificarse internacionalmente con otros países.

"Yo sabía que República Dominicana tenía un papel protagónico en la salsa, pero, sin embargo, cuando se hablaba de salsa en el mundo no se hablaba de República Dominicana", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-11-at-10020-pm-1-96363b22.jpeg Omar Quezada durante su actuación en la sesión Ulisted by Backline en The Green Room. (CEDIDA POR MAXIEL VÁSQUEZ)

"Vamos a tener salsa brava, vamos a tener salsa romántica, salsa sensual, salsa contadora de historias como las de Rubén Blades" Omar Quezada Artista “

Un nuevo álbum para 2027

El artista trabaja actualmente en una producción discográfica que incluirá nueve canciones inéditas, compuestas por él y en colaboración con artistas dominicanos a quienes admira.

El álbum tendrá además una canción adicional, una versión de un tema con el que logró una conexión especial durante este año.

La mayoría de los arreglos están terminados y el siguiente paso será entrar al estudio para completar las grabaciones.

Su propósito es concluir 2026 con el proyecto lo más avanzado posible, mientras mantiene sus compromisos en festivales de Santo Domingo y presentaciones privadas.

El disco lo desarrolla junto a su director musical, Samuel Atizol, a quien reconoce como una figura fundamental en la concepción de los arreglos y la propuesta sonora.

Quezada destaca su preparación musical, sus conocimientos de teoría, lectura y arreglos, así como su interés por las nuevas tecnologías.

"Es el que lleva el cerebro creativo básicamente de toda la música del álbum", afirmó.

La producción pretende recorrer diferentes expresiones de la salsa, desde las corrientes más tradicionales hasta las propuestas románticas y contemporáneas.

"Vamos a tener salsa brava, vamos a tener salsa romántica, salsa sensual, salsa contadora de historias como las de Rubén Blades", adelantó.

El artista considera que, aunque la salsa reúne diversas expresiones de la música afrocubana, cada país ha desarrollado características particulares que permiten reconocer su procedencia.

En el caso dominicano, entiende que todavía se está construyendo una identidad salsera propia.

"Yo siento que está buscando su color, todavía nos falta un poquito en encontrar esa identidad salsera dominicana, pero yo creo que estamos muy cerca", sostuvo.

En ese proceso reconoce los aportes de Chiquito Team Band, Yiyo Sarante, Sex Appeal y Michel, artistas que, a su juicio, han contribuido a definir características particulares de la salsa hecha en República Dominicana.

"Vamos a tratar de hacer un compendio intelectual de la salsa, eso es lo que queremos hacer con este álbum", explicó.

Quezada también está documentando en video el proceso de creación del disco, aunque su interés no se limita a mostrar las sesiones de grabación.

Busca reflejar las dificultades emocionales que enfrenta un artista desde que comienza a componer hasta que logra completar una producción musical.

Considera que ese recorrido implica decisiones complejas y una lucha constante por encontrar espacio dentro de una industria competitiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/omar-quezada-6-1-e2bc0638.jpg Omar Quezada durante una de sus presentaciones en vivo, donde combina la salsa con otros géneros musicales y demuestra su versatilidad artística. (CEDIDA POR OMAR QUEZADA)

Tierra Salsera, su nueva etapa

Desde que comenzó su carrera como solista en 2016, Quezada organiza sus proyectos por temporadas que suelen extenderse aproximadamente dos años.

La primera llevó por nombre "Punto de partida", seguida de "Sánscrito", que vinculó con la idea de hacer las cosas correctamente, y "Destino manifiesto", concebida como una etapa para recoger los frutos del trabajo realizado.

Actualmente desarrolla "Tierra Salsera", una propuesta que refleja su interés por destacar la relación de República Dominicana con ese género.

El concepto también responde a una afirmación suya que ha generado controversia.

"Yo siempre he dicho, algo que ha causado mucho conflicto, que el dominicano es más salsero que merenguero", comentó.

De inmediato aclara que su planteamiento no busca restarle importancia al merengue, sino destacar la intensidad con la que los aficionados dominicanos viven la salsa.

"Lo que yo digo es que el dominicano que es salsero es mucho más salsero que el dominicano promedio que dice que es merenguero", precisó.

Para explicar su posición menciona sectores como Villa Juana y Villa Agrícola, donde ha encontrado seguidores capaces de identificar músicos, instrumentistas y detalles de grabaciones realizadas hace décadas.

"O sea, es una religión", expresó al describir esa relación del público con la salsa.

Quezada recordó que ha cantado en Villa Agrícola junto a su amigo Lonley William y destacó la influencia de Invivienda, el barrio del que procede, donde asegura que el género tiene una presencia importante.

Esas experiencias reforzaron su interés por desarrollar una propuesta que reconozca la relación entre la salsa y los barrios dominicanos.

"Eso es lo que yo quiero plasmar con este álbum en esta temporada, demostrar que República Dominicana sí es una tierra salsera, que cuando se habla de salsa tiene que hablarse de República Dominicana", manifestó.

Una gira para llevar su música a nuevos escenarios

El nuevo álbum estará acompañado de una gira que el artista proyecta desarrollar durante 2027.

Aunque ha actuado en diferentes localidades del país, considera que todavía existen escenarios y comunidades a los que necesita llegar.

Entre sus objetivos figura ampliar su presencia en el Cibao, una región identificada especialmente con el merengue típico, pero donde entiende que también existe un público importante para la salsa.

"Tierra Salsera tiene algo bastante peculiar, que, aunque la salsa es el estandarte, dentro de la gira yo trato de hacer un poquito de todo", explicó.

El cantante no pretende limitar sus presentaciones a un solo ritmo. Su propuesta busca conservar la diversidad musical que ha caracterizado su trayectoria.

"Al dominicano no podemos encasillarlo, no podemos limitarlo", afirmó.

Esa visión también se relaciona con su manera de entender la identidad nacional. Quezada cuenta que, por su apariencia física, algunas personas le preguntan si es venezolano o colombiano. Para él, esas observaciones reflejan la diversidad de rasgos que pueden encontrarse entre los dominicanos.

Recuerda que, cuando visita lugares como Times Square, en Nueva York, observa personas de distintas nacionalidades cuyos rasgos le recuerdan a conocidos de República Dominicana.

"El dominicano realmente nace donde le da la gana y se ve como le da la gana", comentó.

Las dificultades de un solista

Uno de los aspectos que Quezada aborda con mayor franqueza es el económico. Sostiene que desarrollar una carrera como solista implica asumir gastos que muchas veces el público desconoce.

A diferencia de una banda cuyos integrantes comparten la responsabilidad del proyecto, un cantante que trabaja con una orquesta debe cubrir los honorarios de los músicos cada vez que realiza una presentación.

Esa realidad también afecta las actividades promocionales.

Quezada explicó que una visita a un programa de televisión, cuando decide interpretar sus canciones en vivo, puede representar una inversión considerable.

No se trata únicamente de pagar a los músicos. También debe cubrir el equipo y el personal técnico necesario para garantizar la calidad de la presentación.

"Estamos hablando que fácilmente una visita a un programa te cuesta 60, 70 mil pesos como empresa", señaló.

Por esa razón, antes de aceptar determinados compromisos debe evaluar si la exposición que recibirá justifica la inversión.

El artista reconoce que no siempre es posible anticipar los resultados.

"Hay cosas en las que gastamos mucho dinero que no dan resultados, otras en las que no gastamos que dan resultados y eso es un juego de hacerlo inteligentemente", explicó.

Considera que el crecimiento profesional exige una inversión cada vez mayor, especialmente cuando se busca ampliar el alcance de la música .

exige una cada vez mayor, especialmente se busca ampliar el de la . "La carrera llega a un punto donde si tú no tienes la inversión correcta, tú no sigues escalando, porque tú necesitas mayor alcance y el alcance se compra con dinero", afirmó.

La preparación como punto de partida

A los jóvenes que desean iniciar una carrera musical, Quezada les recomienda asumir la profesión con la misma disciplina que cualquier otro trabajo.

Considera indispensable estudiar, organizar el tiempo y desarrollar habilidades que permitan sostener el proyecto más allá de las actuaciones.

"Lo primero que les recomiendo a todos es prepararse, es estudiar, es saber que esto es una carrera como cualquier otra", expresó.

Su planteamiento incluye establecer horarios para componer, crear contenido para las redes sociales, mantener contactos profesionales y asistir a actividades relacionadas con la industria.

Entiende que el talento, por sí solo, no garantiza la continuidad de una carrera.

El cantante destaca que la formación académica y el aprendizaje permanente también han sido importantes en su desarrollo personal. Cuenta con estudios universitarios y una maestría, y asegura que mantiene el hábito de leer y aprender.

Quezada también procura desmontar la idea de que únicamente los artistas con grandes éxitos comerciales pueden vivir de la música.

"Yo no he pegado una canción, yo no soy una persona completamente famosa y yo vivo exclusivamente de la música porque sí se puede, sí se puede", aseguró.

La afirmación no significa que haya renunciado a mayores aspiraciones.

Por el contrario, desea ampliar su público, desarrollar una gira internacional y alcanzar una estabilidad económica que le permita asumir los compromisos profesionales sin que cada presentación represente una preocupación financiera.

"Uno siempre aspira más, uno siempre aspira que su música llegue a todos los rincones, uno aspira a tener una gira internacional", comentó.

Mientras trabaja en esos objetivos, mantiene su actividad en los escenarios, una de las facetas que más disfruta de su profesión.

Para el cierre de 2026, su prioridad será avanzar en las grabaciones del nuevo disco y cumplir con las presentaciones que tiene programadas.

El próximo año espera convertir "Tierra Salsera" en una experiencia que trascienda las grabaciones y le permita compartir su música con públicos de distintas regiones del país.

Después de un recorrido que comenzó con el rock y que lo ha llevado por diversos estilos, Omar Quezada encuentra en la salsa una oportunidad para reunir sus inquietudes musicales y su interés por la cultura dominicana.

Su propósito, insiste, no es recibir reconocimiento sin haberlo ganado, sino continuar trabajando para demostrar que su propuesta merece un espacio.

"Yo no quiero que me la regalen, yo no quiero que me regalen la atención, yo quiero demostrarte que yo soy merecedor de tu atención con lo que yo estoy haciendo"