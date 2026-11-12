Shakira nominada en "LOS40 Music Awards" 2026 por su música, gira y residencia en Madrid

La cantante colombiana Shakira en uno de sus conciertos en España. ( CORTESÍA BORJA B. HOJAS )

Shakira continúa sumando reconocimientos a su carrera. La cantante colombiana forma parte de los nominados a los LOS40 Music Awards Santander 2026, donde aparece en distintas categorías relacionadas con su música y sus espectáculos.

La artista compite por el premio a Mejor artista o grupo latino. Además, Macondo Park, su residencia en Madrid, está nominada a Mejor festival o evento musical, mientras que "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" figura entre los candidatos a Mejor gira o concierto.

Estas nominaciones reconocen diferentes aspectos de la actividad reciente de la intérprete, desde sus lanzamientos musicales hasta sus presentaciones en vivo, que han mantenido su nombre entre los más destacados de la música latina.

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Con estas candidaturas, Shakira vuelve a figurar en una de las principales premiaciones musicales de España, en una etapa en la que continúa desarrollando proyectos y llevando su música a escenarios internacionales.

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