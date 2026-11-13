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El dominicano Tivi Gunz figura entre los compositores de "Cosita", canción de Cardi B y Daddy Yankee

El creador, oriundo de Cristo Rey, Santo Domingo, forma parte del equipo de composición del tema incluido en el álbum "La Postal", del reguetonero puertorriqueño

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    El dominicano Tivi Gunz figura entre los compositores de Cosita, canción de Cardi B y Daddy Yankee
    El freestyler dominicano Tivi Gunz participó en la composición del tema Cosita de Cardi B y Daddy Yankee. (SUMINISTRADA POR SU EQUIPO)

    El dominicano Stivi Randy Álvarez, conocido en la industria musical como Tivi Gunz, figura entre los compositores de "Cosita", una colaboración entre Cardi B y Daddy Yankee incluida en el álbum "La Postal", del exponente urbano puertorriqueño.

    La participación del dominicano en la composición del tema suma otro crédito internacional a su recorrido dentro de la música urbana, donde ha trabajado tanto como intérprete como en la creación de canciones para otros exponentes.

    • Oriundo de Cristo Rey, en Santo Domingo, Tivi Gunz comenzó a escribir canciones a los nueve años.

    Sus primeros pasos estuvieron vinculados al freestyle y a la creación de sus propias composiciones, antes de ampliar su trabajo hacia géneros como el rap, el hip hop, el dembow y el trap.

    A lo largo de su trayectoria ha colaborado con figuras como Ozuna, Tito El Bambino, Tokischa, Justin Quiles, Myke Towers, Jhayco y De La Rose, entre otros. También ha participado en temas como "El bloke" y "Tu va  doblá".

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    Su crédito en "Cosita" lo vincula a una producción que reúne a Cardi B y Daddy Yankee, dos nombres de la música urbana internacional, y coloca nuevamente a un creador dominicano dentro de los créditos de una producción de alcance internacional.

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