El dominicano Tivi Gunz figura entre los compositores de "Cosita", canción de Cardi B y Daddy Yankee

El freestyler dominicano Tivi Gunz participó en la composición del tema Cosita de Cardi B y Daddy Yankee. ( SUMINISTRADA POR SU EQUIPO )

El dominicano Stivi Randy Álvarez, conocido en la industria musical como Tivi Gunz, figura entre los compositores de "Cosita", una colaboración entre Cardi B y Daddy Yankee incluida en el álbum "La Postal", del exponente urbano puertorriqueño.

La participación del dominicano en la composición del tema suma otro crédito internacional a su recorrido dentro de la música urbana, donde ha trabajado tanto como intérprete como en la creación de canciones para otros exponentes.

Oriundo de Cristo Rey, en Santo Domingo, Tivi Gunz comenzó a escribir canciones a los nueve años.

Sus primeros pasos estuvieron vinculados al freestyle y a la creación de sus propias composiciones, antes de ampliar su trabajo hacia géneros como el rap, el hip hop, el dembow y el trap.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con figuras como Ozuna, Tito El Bambino, Tokischa, Justin Quiles, Myke Towers, Jhayco y De La Rose, entre otros. También ha participado en temas como "El bloke" y "Tu va doblá".

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Su crédito en "Cosita" lo vincula a una producción que reúne a Cardi B y Daddy Yankee, dos nombres de la música urbana internacional, y coloca nuevamente a un creador dominicano dentro de los créditos de una producción de alcance internacional.

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