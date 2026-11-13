×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ozuna
Añadir Diario Libre en GoogleOzuna

Ozuna agota las entradas para su regreso al Coliseo de Puerto Rico tras ocho años

El reguetonero se presentará el próximo 26 de diciembre con "Sempiterno", en una única función que, según informó su equipo, ya tiene todas las localidades vendidas

    Expandir imagen
    Ozuna agota las entradas para su regreso al Coliseo de Puerto Rico tras ocho años
    Ozuna en una imagen publicada en su cuenta de instagram. (SUMNISTRADA POR EL EQUIPO DEL URBANO)

    El exponente urbano Ozuna agotó las entradas para su concierto "Sempiterno", previsto para el próximo 26 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, según informó el equipo del cantante a través de una nota de prensa y, posteriormente confirmado por Diario Libre.

    Expandir imagen
    Infografía

    De acuerdo con su equipo, la presentación marcará su regreso a este escenario después de ocho años y se realizará en una única función, de acuerdo con los detalles ofrecidos sobre el espectáculo.

    • "Después de 8 años volvemos a casa", expresó Ozuna al anunciar el concierto, con el que busca reencontrarse con el público puertorriqueño durante la temporada navideña.

    La propuesta contempla un recorrido por distintas etapas de su trayectoria musical, con canciones como "Se Preparó", "Dile Que Tú Me Quieres", "El Farsante", "Caramelo", "Baila Baila Baila" y "Taki Taki".

    Más

    La producción estará a cargo de Paco López y No Limit Entertainment, junto al equipo del reguetonero.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.