Ozuna agota las entradas para su regreso al Coliseo de Puerto Rico tras ocho años

Ozuna en una imagen publicada en su cuenta de instagram. ( SUMNISTRADA POR EL EQUIPO DEL URBANO )

El exponente urbano Ozuna agotó las entradas para su concierto "Sempiterno", previsto para el próximo 26 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, según informó el equipo del cantante a través de una nota de prensa y, posteriormente confirmado por Diario Libre.

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De acuerdo con su equipo, la presentación marcará su regreso a este escenario después de ocho años y se realizará en una única función, de acuerdo con los detalles ofrecidos sobre el espectáculo.

"Después de 8 años volvemos a casa", expresó Ozuna al anunciar el concierto, con el que busca reencontrarse con el público puertorriqueño durante la temporada navideña.

La propuesta contempla un recorrido por distintas etapas de su trayectoria musical, con canciones como "Se Preparó", "Dile Que Tú Me Quieres", "El Farsante", "Caramelo", "Baila Baila Baila" y "Taki Taki".

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La producción estará a cargo de Paco López y No Limit Entertainment, junto al equipo del reguetonero.