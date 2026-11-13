No se lo creen todavía: la emoción de los dominicanos tras conquistar el Latin Grammy

La emoción de los dominicanos tras conquistar el Latin Grammy: Techy dedicó su premio a las niñas que sueñan con abrirse camino en la música, J Noa describió el momento como surreal y León Yamil revivió recuerdos de sus inicios. ( INSTAGRAM / LATIN GRAMMY )

La emoción, la gratitud y la nostalgia marcaron las primeras reacciones de los artistas dominicanos que celebraron su triunfo en los premios Grammy.

A través de sus redes sociales, Techy Fatule, J Noa y León Yamil compartieron cómo han vivido este importante momento para sus carreras, cada uno desde una perspectiva distinta, pero con un sentimiento en común: la satisfacción de ver sus esfuerzos convertidos en un logro.

Una de las reflexiones más emotivas fue la de Techy Fatule, quien aprovechó la ocasión para dedicar su reconocimiento a las niñas dominicanas que sueñan con abrirse paso en la música, especialmente a aquellas que, en algún momento, han tenido que enfrentar comentarios desalentadores o puertas cerradas.

En una publicación en Instagram, la artista imaginó a una niña que, en algún rincón de República Dominicana, se prepara para ir a la escuela cargada de sueños, pero que quizás ya ha escuchado que no puede, que no debe o que no merece alcanzar sus metas.

A ella le envió un mensaje de perseverancia: "A palabras necias, oídos sordos", acompañado de una reflexión sobre la importancia de trabajar con paciencia, como las hormigas, construyendo poco a poco, incluso cuando nadie está mirando.

Fatule también expresó su agradecimiento a las personas que le abrieron las puertas y la sostuvieron durante su trayectoria, pero reconoció que los obstáculos y las oportunidades que no llegaron también contribuyeron a fortalecerla.

"Por ellos nunca solté, pero también a las puertas que un día se me cerraron, porque gracias a ellas hoy soy más fuerte", escribió.

La cantante destacó, además, el significado de su victoria al señalar que es apenas la tercera mujer en 20 años en ganar en esa categoría. Por eso, aseguró que el reconocimiento representa tanto a las niñas que sueñan con lograr grandes cosas como a ella misma, después de años de trabajo y perseverancia.

Por su parte, la joven rapera J Noa todavía parecía asimilar lo ocurrido. Sin extenderse demasiado, dejó entrever la magnitud de sus emociones con un breve mensaje publicado en Instagram.

"Cuando termine de procesar lo que acaba de pasar, les cuento cómo me siento... Surreal", escribió la artista, dejando claro que el reconocimiento todavía la mantiene sorprendida.

Su reacción refleja la dimensión de un momento que, más allá del premio, representa un importante paso en su carrera y en la proyección internacional del talento dominicano.

En tanto, León Yamil ha optado por compartir sus emociones de una manera más discreta, mediante historias en Instagram. Entre ellas, destacó la publicación de antiguos compañeros de su agrupación Be Crazy, quienes recordaron los tiempos en que compartían escenarios y cantaban en actividades de su comunidad.

"Increíble que hace años estábamos cantando en la fiesta del residencial", expresaron sus compañeros, al reconocer cuánto ha crecido el artista desde aquellos primeros pasos.

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El comentario provocó una respuesta cargada de sentimiento por parte de León Yamil: "Qué nostalgia acabo de sentir", escribió, evocando una etapa de su vida que forma parte del camino recorrido hasta llegar a este reconocimiento.

Las reacciones de los tres artistas muestran distintas maneras de vivir una misma conquista: desde la reflexión y el agradecimiento de Techy Fatule, pasando por el asombro de J Noa, hasta la nostalgia de León Yamil al recordar sus comienzos.

Sus emotivos discursos en el escenario

Techy

J Noa

León Yamil