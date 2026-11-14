Jueza se apoyó en testimonios y viejo casete para condenar a Wilfrido Vargas a pagar RD$14 millones

Un tribunal reconoció al músico Juan Valdez como coautor del merengue El baile del perrito y ordenó a Wilfrido Vargas la indemnización. ( EFE )

La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó al merenguero Wilfrido Vargas y a su empresa Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., al pago de una indemnización de 14 millones de pesos a favor del músico y compositor Juan Valdez Ybet, por la vulneración de sus derechos de autor sobre la canción "El baile del perrito".

La sentencia, dictada el 28 de octubre de 2026 por la jueza Nidia Victoria Jorge Taveras, establece que Valdez participó en la creación de la obra no solamente como arreglista, función por la que había recibido reconocimiento, sino también como coautor de parte de su letra y composición musical.

El tribunal determinó que durante más de tres décadas se explotó y divulgó la canción sin reconocer formalmente la participación de Valdez como coautor, pese a que sus aportes quedaron demostrados mediante testimonios, grabaciones y declaraciones recogidas en un libro escrito por el propio Wilfrido Vargas.

La indemnización comprende 12 millones de pesos por daños morales y dos millones por daños patrimoniales, una cantidad inferior a los 100 millones de pesos reclamados originalmente por el demandante.

Además, el tribunal ordenó publicar el dispositivo de la sentencia en un periódico de circulación nacional, a expensas de Vargas y su empresa, y los condenó al pago de las costas judiciales.

Las pruebas que convencieron al tribunal

Uno de los elementos fundamentales del proceso fue una grabación conservada en un casete y posteriormente transferida a formato digital, que recoge conversaciones e intercambios musicales entre Wilfrido Vargas, Frantoni Santana y Juan Valdez durante la creación del tema.

En ese material, según la sentencia, Vargas expresa su inconformidad con una melodía inicial y solicita a Valdez desarrollar una nueva propuesta musical.

El tribunal consideró que la grabación, junto con las demás pruebas, permitía establecer que Valdez había participado en la composición de la denominada parte B de la canción, que incluye el conocido diálogo entre un padre que rechaza el baile y una joven que defiende su popularidad.

También fueron determinantes las declaraciones de los músicos Ramón Orlando, Alejandro Abrahán Martínez Rodríguez y Santiago Delgado Veloz, quienes reconocieron la participación de Valdez como coautor.

Ramón Orlando declaró que conoció una grabación original de la canción y sostuvo que el aporte de Valdez representaba aproximadamente el 70 % de la obra.

La jueza tomó en consideración estos testimonios, aunque la sentencia no establece judicialmente ese porcentaje específico de participación.

Otra prueba relevante fue el libro autobiográfico "Me volviste loco, Wilfrido", publicado en 2018, en el que el merenguero menciona a Valdez entre los compositores que aportaron ideas para construir la canción, junto con Frantoni Santana, Winston Paulino, Rosa Pontier y otros músicos.

Para el tribunal, esa referencia reforzó los testimonios y el contenido de las grabaciones aportadas al expediente.

La defensa de Wilfrido Vargas

Durante el proceso, la defensa de Vargas sostuvo que Juan Valdez había participado exclusivamente como arreglista, trabajo por el que fue remunerado y reconocido en los créditos del álbum "Itinerario".

Los abogados argumentaron que esa función no implicaba automáticamente la condición de coautor ni generaba derechos patrimoniales sobre la composición original.

También solicitaron que se declarara prescrita la demanda, al considerar que habían transcurrido más de 30 años desde la creación de la canción.

Sin embargo, la jueza rechazó ese planteamiento al establecer que los derechos morales de autor son imprescriptibles y que los patrimoniales pueden ser reclamados durante la vida del creador, conforme a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.

Tras examinar las pruebas, el tribunal concluyó que Valdez había participado tanto en el arreglo como en la composición de una parte de la obra y que limitar su reconocimiento a la primera función vulneró sus derechos.

Más de 30 años sin reconocimiento

Al fijar la indemnización, la jueza tomó en cuenta que "El baile del perrito" alcanzó una amplia difusión nacional e internacional sin que Valdez figurara debidamente acreditado como coautor.

La sentencia considera que esa omisión afectó su prestigio, reputación y trayectoria profesional durante más de tres décadas.

En cuanto a los daños económicos, el tribunal explicó que no resultaba posible determinar con precisión las regalías que Valdez habría dejado de recibir desde la década de 1990, debido al tiempo transcurrido y a los diferentes mecanismos de explotación y distribución de la obra.

Por esa razón, estableció una indemnización de dos millones de pesos por daños patrimoniales, conforme a las disposiciones de la legislación sobre derecho de autor.

Los otros 12 millones corresponden a los daños morales derivados de la falta de reconocimiento de su participación creativa.

Valdez también solicitó que se ordenara incorporar su nombre a los registros de las editoras musicales, sociedades de gestión colectiva y plataformas digitales, con el propósito de recibir las regalías correspondientes