Alejandro Sanz cautiva con sus éxitos y un emotivo homenaje

Alejandro Sanz durante su concierto en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde repasó sus grandes éxitos. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

Después de cuatro años de ausencia, el cantante español Alejandro Sanz volvió a encontrarse con su público dominicano, esta vez como parte de su gira "¿Y ahora qué?", con la que ha recorrido distintas ciudades de Latinoamérica.

El espectáculo, celebrado en el Estadio de Softball del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, comenzó a las 8:30 de la noche con la participación del cantante dominicano Chris Hierro, integrante de la banda de Sanz, quien subió al escenario junto a Katya Díaz, con quien conforma el dúo musical Break Out the Crazy.

Minutos después de las 9:00 de la noche, Sanz apareció ante un público eufórico e inició su presentación con "Desde cuándo", tema incluido en su octavo álbum de estudio, "Paraíso Express", lanzado en 2009.

A partir de ese momento, el artista hizo un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria, entre ellas "Amiga mía", "Bésame", "Regálame la silla", "Deja que te bese", "Aquello que me diste", "Mi marciana" y "El Alma al aire".

Homenaje a Eduardo Grullón

Uno de los momentos especiales de la noche llegó a mitad del espectáculo, cuando Sanz invitó al escenario al cantautor dominicano Vicente García, con quien interpretó "Quisiera ser", canción de su álbum "El Alma al aire", producción que le valió tres premios Grammy Latino.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/dsc09947denoisedjpg-9fd53774.jpeg Vicente García junto a Alejandro Sanz. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

Más allá de la música, la presentación estuvo marcada por un momento de profunda emotividad cuando, antes de interpretar "Mi soledad y Yo", el cantante dedicó la canción a su compadre Eduardo Grullón, fallecido en la tragedia del Jet Set, y a los hijos de este, a quienes se refirió cariñosamente como sus sobrinos.

"Tenía un nudo aquí en la garganta de venir a cantar en Santo Domingo. Esta canción se la quiero dedicar a mi ahijado y a mis sobrinos que están aquí y a toda la familia Grullón", expresó el artista.

Posteriormente, los invitó a subir al escenario para acompañarlo en el cierre del espectáculo, con la interpretación de "Corazón partío".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/cmp8989denoised-d18db253.jpg Alejandro Sanz durante su presentación en Santo Domingo, donde se reencontró con el público dominicano tras cuatro años de ausencia, como parte de su gira «¿Y ahora qué?». (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

La presentación se extendió durante aproximadamente dos horas.

Con pocas intervenciones habladas y una puesta en escena en la que la música llevó el protagonismo, Alejandro Sanz selló así su reencuentro con el público dominicano, en una noche que combinó sus grandes éxitos con la cercanía y los vínculos personales que mantiene con el país.