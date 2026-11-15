Mucho talento junto: Juan Luis Guerra comparte fotografía con Alejandro Sanz y Vicente García

Los artistas Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz y Vicente García ( FOTO PUBLICADA EN LA CUENTA DE IG DE JUAN LUIS GUERRA )

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra compartió este domingo en sus redes sociales una fotografía junto a los artistas Alejandro Sanz y Vicente García, luego del concierto que el intérprete español ofreció el sábado en Santo Domingo.

"¡Una tarde de alegrías! ¡Qué bendición! Con mis queridos Alejandro y Vicente", escribió Guerra al publicar la imagen en Instagram, en la que etiquetó a ambos artistas.

Sanz se presentó en el Estadio de Softball del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte como parte de su gira "¿Y ahora qué?", en un espectáculo producido por SD Concerts.

Concierto en Santo Domingo

Uno de los momentos especiales de la noche ocurrió cuando el cantante español invitó al escenario a Vicente García. Ambos interpretaron "Quisiera ser", tema incluido en el álbum "El alma al aire", de Alejandro Sanz, producción que obtuvo tres premios Grammy Latinos.

En tanto, García y Guerra han compartido escenarios en varias ocasiones.