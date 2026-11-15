Kapo desata la euforia en el Óvalo de la Feria Ganadera

Kapo conquista Santo Domingo al ritmo de "Afro Rosa" ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

Entre sombreros, brillos y un público que llenó el Óvalo de la Feria Ganadera , el cantante colombiano Kapo llevó su música a Santo Domingo por primera vez con su gira Afro Rosa, en una noche en la que sus fanáticos disfrutaron de sus canciones y de la energía del artista sobre el escenario.

A las 9:36 de la noche, el intérprete apareció en escena y eligió Imagínate, su colaboración musical junto al venezolano Danny Ocean, para comenzar el espectáculo y desatar la emoción de los asistentes.

"¿Qué está pasando, RD?", expresó Kapo al encontrarse con el público dominicano, que respondió con entusiasmo a su llegada.

Visiblemente contento por su encuentro con los seguidores locales, el colombiano no ocultó su emoción y les dedicó unas palabras: "Me disculpan la vida, pero lo que pasa es que estoy bien contento porque estoy en la República Dominicana".

Repertorio y estilo

La conexión con los asistentes continuó mientras avanzaba el espectáculo. En medio de la presentación, el artista también les recordó que todavía quedaba mucho repertorio por disfrutar: "Y eso que faltan un montón de canciones todavía".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/img8470-1482a541.jpg Con una propuesta que fusiona sonidos afro, reguetón, pop, salsa y ritmos caribeños, Kapo llevó al escenario del Óvalo de la Feria Ganadera una presentación en la que combinó sus canciones románticas con los temas urbanos que han impulsado su popularidad. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

La noche estuvo acompañada de una selección musical que incluyó temas de su álbum Por si alguien nos escucha, lanzado en 2025, entre ellos "Ohnana", Uwaie y Korazong, canciones que forman parte de los éxitos que sus seguidores esperaban escuchar en directo.

Con una propuesta que fusiona sonidos afro, reguetón, pop, salsa y ritmos caribeños, Kapo llevó al escenario del Óvalo de la Feria Ganadera una presentación en la que combinó sus canciones románticas con los temas urbanos que han impulsado su popularidad.