Kapo desata la euforia en el Óvalo de la Feria Ganadera
El cantante colombiano celebró su primer encuentro con el público dominicano en una noche de música, emoción y ritmos caribeños
Entre sombreros, brillos y un público que llenó el Óvalo de la Feria Ganadera, el cantante colombiano Kapo llevó su música a Santo Domingo por primera vez con su gira Afro Rosa, en una noche en la que sus fanáticos disfrutaron de sus canciones y de la energía del artista sobre el escenario.
A las 9:36 de la noche, el intérprete apareció en escena y eligió Imagínate, su colaboración musical junto al venezolano Danny Ocean, para comenzar el espectáculo y desatar la emoción de los asistentes.
"¿Qué está pasando, RD?", expresó Kapo al encontrarse con el público dominicano, que respondió con entusiasmo a su llegada.
Visiblemente contento por su encuentro con los seguidores locales, el colombiano no ocultó su emoción y les dedicó unas palabras: "Me disculpan la vida, pero lo que pasa es que estoy bien contento porque estoy en la República Dominicana".
Repertorio y estilo
La conexión con los asistentes continuó mientras avanzaba el espectáculo. En medio de la presentación, el artista también les recordó que todavía quedaba mucho repertorio por disfrutar: "Y eso que faltan un montón de canciones todavía".
- La noche estuvo acompañada de una selección musical que incluyó temas de su álbum Por si alguien nos escucha, lanzado en 2025, entre ellos "Ohnana", Uwaie y Korazong, canciones que forman parte de los éxitos que sus seguidores esperaban escuchar en directo.
Con una propuesta que fusiona sonidos afro, reguetón, pop, salsa y ritmos caribeños, Kapo llevó al escenario del Óvalo de la Feria Ganadera una presentación en la que combinó sus canciones románticas con los temas urbanos que han impulsado su popularidad.