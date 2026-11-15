Ritmo de la Costa regresa con conciertos gratuitos en seis destinos del país

Ritmo de la Costa es una iniciativa que busca promover la música dominicana y dinamizar la actividad cultural y turística en distintas provincias del país. ( IMAGEN DE ARCHIVO )

El Ministerio de Turismo (MITUR) anunció el regreso de Ritmo de la Costa, una iniciativa que busca promover la música dominicana y dinamizar la actividad cultural y turística en distintas provincias del país.

La tercera edición del programa se realizará del sábado 28 de noviembre al sábado 26 de diciembre de 2026, con una agenda de conciertos y actividades culturales en espacios públicos de Santo Domingo Este, Haina, La Romana, San Pedro de Macorís, Samaná y Cabrera.

La propuesta tiene entre sus objetivos destacar géneros musicales que forman parte de la identidad dominicana, como el merengue y la bachata, reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Asimismo, busca incentivar el turismo interno, promover la integración comunitaria y generar movimiento económico en las localidades participantes mediante una programación artística dirigida a residentes y visitantes. Entre los artistas anunciados para esta edición figuran:

Omega

Ala Jaza

Krisspy

Allendy

Sexappeal

Joe Veras

Luis Miguel del Amargue

Chimbala

Sujeto Oro 24

Shadow Blow

Vakeró

Jandy Ventura

Las Chicas del Can El Reencuentro

Una agenda musical en seis destinos

Las actividades se desarrollarán de manera consecutiva los viernes, sábados y domingos, con presentaciones en malecones, parques y otros espacios emblemáticos.

La programación comenzará el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, con actividades en el Boulevard de la Salud, en Haina, y el malecón de Caleta, en La Romana.

Durante diciembre, las jornadas se extenderán desde el viernes 4 hasta el sábado 26, con presentaciones en los malecones de San Pedro de Macorís, Samaná y Haina; el Parque Central de Cabrera; Santo Domingo Este y nuevamente Caleta, en La Romana.

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