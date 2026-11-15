Romeo Santos y Prince Royce hacen historia ante 45 mil personas en Argentina

Romeo Santos y Prince Royce, los exponentes de la bachata conquistaron al público argentino con un espectáculo de más de dos horas. ( CEDIDA POR LA OFICINA DE PRENSA DE ROMEO SANTOS )

Ante un estadio Vélez Sarsfield repleto, Romeo Santos y Prince Royce ofrecieron un concierto de más de dos horas que reunió a 45,000 personas en Buenos Aires. El repertorio incluyó éxitos como "Propuesta indecente", "Darte un beso", "Llévame contigo", "¡Ay! San Miguel" y "La diabla".

La apertura estuvo a cargo de un enérgico bloque compartido en el que ambos repasaron las canciones de su reciente proyecto conjunto Better Late Than Never, provocando una enorme ovación desde el primer minuto. El concierto transitó con fluidez entre momentos compartidos y segmentos individuales.

Romeo Santos hizo gala de su magnetismo, sensualidad y maestría vocal al frente de sus grandes éxitos, mientras que Prince Royce deslumbró con su carisma pop y su calidez melódica.

La química entre ambos brilló en cada instante en vivo, jugando con la complicidad de la gente y midiendo el fervor de las tribunas en una verdadera fiesta caribeña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/imagen533-50c366d0.jpg Más de 45,000 personas abarrotaron el estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires para disfrutar del concierto de Romeo Santos y Prince Royce. (CEDIDA POR LA OFICINA DE ROMEO SANTOS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/imagen4-8daf07cf.jpg Una multitud disfrutó de los grandes éxitos de Romeo Santos y Prince Royce durante su presentación en Buenos Aires. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORESCEDIDA POR LA OFICINA DE ROMEO SANTOS) ‹ >

Recorrido del tour

La escala en Buenos Aires tuvo su antesala de lujo en Córdoba , donde la icónica dupla enamoró al público cordobés a cielo abierto en el estadio Kempes con la misma química y potencia artística.

tuvo su antesala de lujo en , donde la icónica dupla enamoró al público cordobés a cielo abierto en el con la misma y potencia artística. La noche en Vélez reunió a dos referentes de la bachata con su "Mejor Tarde Que Nunca Tour", un recorrido histórico por 20 países y más de 80 conciertos multitudinarios a lo largo de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, consagrando a esta cumbre como un suceso irrepetible en la historia del género.