Sexappeal estrena "Para que seas feliz", sencillo promocional de su próximo álbum

Este tema forma parte del repertorio de su nuevo álbum de estudio y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. ( CORTESÍA DE SEXAPPEAL )

El reconocido salsero dominicano Sexappeal reafirma su vigencia en la música tropical con el estreno de su más reciente sencillo titulado "Para que seas feliz", con el respaldo de la compañía Los 4 Fantásticos, que preside el empresario Manny Espinal.

Este tema forma parte del repertorio de su nuevo álbum de estudio y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Con una interpretación cargada de sentimiento y la fuerza vocal que caracteriza a esta estrella de la salsa, "Para que seas feliz" apuesta por una sonoridad fresca y bailable sin perder la esencia romántica que ha conquistado al público nacional e internacional a lo largo de su trayectoria.

La producción musical y los arreglos estuvieron a cargo del maestro Isaías Leclerc, quien logró ensamblar un equipo de músicos e ingenieros de primer nivel para garantizar una pieza con los más altos estándares de calidad sonora.

Un sonido que promete

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/whatsapp-image-2026-11-12-at-92851-pm-dd76e30e.jpeg Con este estreno, Sexappeal fortalece una nueva etapa promocional que incluye una intensa gira de medios y presentaciones en vivo, (CORTESÍA DE SEXAPPEAL)

La canción cuenta con los coros de lujo de Henry García, Angelito Vallenilla y Vicky María, logrando un sonido robusto y orgánico que resalta la calidad interpretativa del artista. También, destacan:

Caliche Sabogal en la percusión

en la percusión Milton Salcedo en el piano y los teclados

en el piano y los teclados Rodhen Santos en las trompetas

Elvis Lantigua en los trombones.

En el apartado técnico, la grabación fue realizada por los ingenieros Axel Mansilla y Patrick Vargas en los estudios Alex Mansilla Estudio y Dímelo Patrick Estudio.

El tema pasó por las manos de Juanchy Tavares para la mezcla y fue masterizado por Raúl Canela, garantizando una obra con los más altos estándares sonoros de la industria actual.

Con este estreno, Sexappeal fortalece una nueva etapa promocional que incluye una intensa gira de medios y presentaciones en vivo, preparando así el terreno para la salida oficial de su esperado álbum completo.

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