Wilfrido Vargas y su legado musical son reconocidos por la Academia Latina de la Grabación

Wilfrido Vargas, figura emblemática del merengue dominicano, recibe un homenaje de la Academia Latina de la Grabación y American Airlines con la exhibición de su fotografía oficial en el aeropuerto JFK de Nueva York. ( CEDIDA POR LA OFICINA DE WILFRIDO VARGAS )

El legendario merenguero dominicano Wilfrido Vargas continúa cosechando reconocimientos por su trayectoria y su contribución a la música latina. En esta ocasión, su imagen fue seleccionada para formar parte de una iniciativa especial de la Academia Latina de la Grabación, en alianza con American Airlines.

El proyecto exhibe fotografías oficiales de ganadores del Latin GRAMMY en los salones VIP de la aerolínea alrededor del mundo, conectando la música latina con millones de viajeros y visitantes de espacios exclusivos.

Como parte de esta iniciativa, se exhibe una fotografía oficial de Wilfrido Vargas en el salón VIP de American Airlines en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, durante el período comprendido entre el viernes 6 y el lunes 16 de noviembre de 2026.

La selección representa una oportunidad para proyectar la imagen del artista, celebrar su legado musical en uno de los principales puntos de conexión aérea de Estados Unidos y reafirmar la presencia del merengue dominicano en espacios internacionales de prestigio.

Un legado que trasciende fronteras

Reconocido como una de las figuras emblemáticas del merengue, Wilfrido Vargas ha desempeñado un papel fundamental en la internacionalización de este género, llevando su ritmo, energía y la cultura musical dominicana a escenarios de América Latina, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Sobre Wilfrido Vargas

Wilfrido Vargas es músico, trompetista, arreglista, productor y director de orquesta dominicano, considerado una figura clave en la evolución y proyección internacional del merengue. Su carrera ha dejado una huella importante en la música tropical y en varias generaciones de artistas y seguidores.