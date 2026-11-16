Alejandro Sanz abrazado a la bandera dominicana. ( INSTAGRAM / @ALEJANDROSANZ )

"No sé si será el aire, la música o esa manera tan bonita que tenéis de querer. Pero siempre me llevo un poquito de vosotros conmigo, Puerto Rico y República Dominicana".

Con estas palabras, el cantautor español Alejandro Sanz expresó el cariño que siente por el público caribeño, en un mensaje compartido en sus redes sociales tras su paso por ambos territorios.

El artista acompañó la publicación con varias fotografías y momentos de su reciente visita. En una de las imágenes aparece abrazando la bandera dominicana, un gesto que refleja el vínculo que mantiene con el país y el afecto recibido durante su presentación en Santo Domingo.

Entre las fotografías también figuran su novia, la actriz peruana Stephanie Cayo, y la chef dominicana Tita, quien estuvo a cargo de preparar comida para Sanz y parte de su equipo durante su estadía.

El mensaje llega después de que el intérprete ofreciera un concierto de dos horas en la capital dominicana la noche del sábado, en un espectáculo que reunió sus grandes éxitos y reafirmó la conexión con sus seguidores.

"¡Ay, Dios mío! Vamos con lo que haga falta para hacer este concierto", expresó Sanz al salir al escenario, entre los aplausos y gritos del público. Abrió la presentación con "Desde cuándo", uno de los temas de su repertorio más conocido de la década de 2000.

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El recital fue especialmente significativo para el cantante, pues representó su primera presentación después de obtener el jueves el Latin Grammy 2026 al mejor álbum de pop contemporáneo por "¿Y ahora qué?".

Sanz llegó a Santo Domingo luego de actuar en Puerto Rico y sumar su vigésimo cuarto gramófono latino a su trayectoria.