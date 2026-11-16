Gloria Trevi: “Me gusta convertir las cosas negativas en canciones”

La cantante mexicana Gloria Trevi posa durante la alfombra magenta de los Heat Latin Music Awards 2026. ( SUMINISTRADA POR PREMIOS HEAT )

La capacidad de levantarse, transformar las experiencias difíciles y encontrar motivos para continuar ha sido una constante en la vida de Gloria Trevi. Su historia personal y artística, atravesada por momentos complejos, ha encontrado en la música, la fe y el respaldo de su público razones para mantenerse en movimiento y mirar hacia adelante.

Con esa filosofía, la cantante mexicana conversó con Diario Libre durante la alfombra magenta de los Premios Heat, celebrados en Puerto Vallarta, México, donde compartió reflexiones sobre las adversidades, la defensa de sus convicciones, la maternidad y los proyectos que actualmente ocupan su atención.

Al preguntarle qué le permite conservar la firmeza y continuar trabajando después de tantos años de carrera, Trevi respondió con una reflexión que resume su manera de asumir las experiencias negativas: convertirlas en algo positivo.

“Si tú recibes piedras, tú puedes convertirlas en flores o frutas. O si tú recibes un insulto, lo conviertes en estrellas, en cosas bonitas. Entonces, yo creo que eso es lo importante: lo que uno hace con las cosas negativas. A mí me gusta convertirlo en canciones”, expresó.

La intérprete también se refirió a la importancia de defenderse cuando se enfrenta una situación injusta, aunque reconoció que la confrontación no es precisamente su inclinación natural.

“Yo soy una persona que me gusta la paz, nada más que hay veces que, cuando es demasiado, uno se tiene que defender. Pero con amor. Si uno lo hace con amor, se puede llegar a muchas conciliaciones”, sostuvo.

Su mirada hacia el tiempo tampoco está anclada en la nostalgia. Al preguntarle qué extraña de épocas pasadas, respondió con espontaneidad: “Nada, a mí me encanta el presente y el futuro”, una declaración que refleja su disposición a seguir explorando nuevas posibilidades.

"Si tú recibes piedras, tú puedes convertirlas en flores o frutas. O si tú recibes un insulto, lo conviertes en estrellas, en cosas bonitas" Gloria Trevi Cantante y compositora “

En esa etapa, sus hijos tienen un protagonismo especial. Trevi habló emocionada del video de “Intensamente”, una canción que cuenta la historia de cada uno de ellos y cuya grabación le permitió compartir una experiencia artística familiar. Recordó especialmente la sensación de cantar junto a sus hijos sobre un escenario.

“Cuando tus hijos están chiquitos, te pones a cantar con ellos. Entonces, de repente, estar cantando con ellos en el escenario fue como sentir que estaba con las estrellas más grandes del universo”, relató.

También agradeció el respaldo que han recibido “Intensamente” y “Pompas de jabón”, dos canciones que comienzan a abrir camino a un nuevo material discográfico que, según adelantó, será del agrado de sus seguidores.

La vigencia de su música entre las nuevas generaciones fue otro de los temas de la conversación. La cantante agradeció especialmente a las madres, tías y familiares que transmiten su repertorio a los más pequeños. Entre las anécdotas que compartió recordó la de una niña que, al escuchar “Medusa”, preguntó a su madre quién era aquella nueva artista. La respuesta de la progenitora, sorprendida por la ocurrencia, fue: “¿Nueva?”.

Artista Oro

La conversación tuvo lugar en una noche especial para la artista, quien recibió el reconocimiento Artista Oro de los Premios Heat, entregado por Olga Tañón. Visiblemente emocionada, agradeció a Dios y a sus seguidores por acompañarla durante su recorrido profesional.

“Estoy muy agradecida con Dios, agradecida con el público. Siento que este reconocimiento realmente es para ese público que me ha puesto el hombro para llegar hasta este momento”, manifestó.

Sobre el valor de recibir homenajes mientras se está en vida, Trevi dejó una reflexión directa: “En vida es cuando te los tienen que dar, igual que las flores; ya después, ¿para qué?”.

Y cuando se le preguntó a quién dedicaba tantos años de trabajo, sus discos, giras y conquistas profesionales, respondió sin rodeos: “¡A Dios! ¡A Dios!”.

La cantante mexicana también tuvo a su cargo el cierre musical de la celebración, al clausurar la ceremonia con varias de sus canciones. Su participación puso el broche artístico a una noche en la que, además de recibir un reconocimiento a su trayectoria, volvió a expresar los principios que han guiado su manera de afrontar la vida: la fe, el agradecimiento, la capacidad de reinventarse y la decisión de seguir adelante.

Impacto de los premios nacidos en RD

Durante la entrevista en Puerto Vallarta, México, Gloria Trevi destacó el alcance internacional de estos galardones al afirmar: “Son unos premios latinos de Santo Domingo para el mundo”, en alusión a su origen dominicano y a las diez ediciones celebradas en Punta Cana. Esta vez, la premiación llegó a México, luego de realizarse en Medellín el año pasado. La artista también recordó su visita anterior a Santo Domingo, ciudad que calificó como “hermosísima”.