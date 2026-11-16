Fallece Lilly Abreu, cantante dominicana y esposa de Guarionex Castro, exintegrante de Rikarena

Muere la cantante Lilly Abreu, esposa del cantante Guarionex Castro, exintegrante de Rikarena. ( TOMADA DE REDES SOCIALES / GUARIONEX CASTRO )

Falleció Lilly Abreu, cantante que estuvo vinculada al ambiente artístico nacional durante su juventud y esposa del músico Guarionex A. Castro Vélez, cofundador de la agrupación merenguera Rikarena.

La noticia se dio a conocer el domingo 15 de noviembre de 2026, luego de que representantes diplomáticos dominicanos en Colombia expresaran públicamente sus condolencias a la familia, vía las redes sociales.

Abreu tuvo una etapa de participación en distintas orquestas femeninas, pero posteriormente decidió alejarse de los escenarios para dedicarse a su vida familiar y a la crianza de sus tres hijos. Aunque mantuvo un perfil discreto, su historia estuvo ligada a una familia con estrechos vínculos con el merengue.

Su esposo, Guarionex Castro, alcanzó reconocimiento como uno de los fundadores de Rikarena y posteriormente desarrolló su propio proyecto musical, Klibre Merengue. Actualmente también se desempeña como vicecónsul de la República Dominicana en Bogotá, Colombia.

Autoridades diplomáticas expresan condolencias

El embajador dominicano en Colombia, Félix Aracena Vargas, y el cónsul general en Bogotá, César Santiago Rutinel Domínguez (Tonty), manifestaron su pesar por la muerte de Abreu y expresaron su solidaridad con Castro, sus hijos y demás familiares.

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En sus mensajes, destacaron las cualidades personales de la fallecida, a quien recordaron como una mujer entregada a su familia, de fortaleza y resiliencia. A las muestras de apoyo también se sumaron funcionarios consulares y miembros de la comunidad dominicana en Colombia.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas de su muerte ni sobre las honras fúnebres.