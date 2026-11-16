Carlos Gabriel Manzanillo rinde homenaje a Juan Gabriel con sus grandes éxitos adaptados a la bachata, durante noviembre en Royalty Kitchen & Lounge. ( CEDIDA POR LA OFICINA DE PRENSA DEL ARTISTA )

Los éxitos de Juan Gabriel llegarán durante todo el mes de noviembre al escenario de Royalty Kitchen & Lounge, en el sector Naco, de la mano del cantante Carlos Gabriel Manzanillo, quien presenta en República Dominicana un espectáculo dedicado a recordar la música y el legado del denominado Divo de Juárez, con sus canciones adaptadas al ritmo de la bachata.

De nacionalidad venezolana, residente en Perú e hijo de madre dominicana, Manzanillo lleva 20 años interpretando el personaje de Juan Gabriel, una trayectoria que lo ha llevado a participar en concursos internacionales de imitación. En Perú alcanzó reconocimiento al ganar el concurso Yo Soy, caracterizando al reconocido cantautor mexicano.

Durante su participación, el intérprete ha recibido elogios de jurados y organizadores de los concursos en los que ha participado, quienes han destacado que su voz es una de las más parecidas a la de Juan Gabriel y que logra recrear la interpretación y presencia escénica del Divo de Juárez.

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Propuesta musical

El artista ofrecerá un recorrido musical por algunas de las canciones más emblemáticas de Juan Gabriel, en una propuesta que busca conectar con el público que ha seguido durante décadas su trayectoria artística.

Manzanillo también aprovecha su llegada al país para promover una nueva faceta musical: la interpretación de bachatas con el estilo romántico y la influencia melódica de Juan Gabriel, una combinación con la que procura llevar su propuesta más allá de los tradicionales espectáculos de imitación.

Residencia artística

La residencia artística durante noviembre tendrá como escenario a Royalty Kitchen & Lounge, establecimiento ubicado en el sector Naco que combina gastronomía, música en vivo y entretenimiento.

Con esta propuesta, Carlos Gabriel Manzanillo busca acercar al público dominicano a uno de los repertorios más reconocidos de la música romántica latinoamericana, al tiempo que presenta sus nuevas interpretaciones en bachata y comparte con el público de sus raíces maternas un personaje al que ha dedicado dos décadas de trayectoria artística.