Wilfrido Vargas fue demandado por El Baile del Perrito. ( ARCHIVO / EFE )

El merenguero Wilfrido Vargas anunció que, junto a Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., apelará la sentencia que lo condena al pago de RD$14 millones a favor del músico Juan Valdez Ybet, a quien un tribunal reconoció como coautor de la canción "El Baile del Perrito".

La decisión fue dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y dada a conocer el pasado sábado.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Vargas y su empresa señalaron que el fallo no es definitivo y manifestaron su desacuerdo, al considerar que no refleja las circunstancias en que fue concebida, dirigida y producida la popular composición.

El artista expresó respeto por el proceso judicial y confianza en que la Corte de Apelación realizará una nueva valoración de los hechos y las pruebas.

"Respeto la trayectoria del maestro Juan Valdez. Esta diferencia la resolverán los tribunales, y en ese ámbito la vamos a defender con serenidad", manifestó.

Vargas y su empresa destacaron la importancia de "El Baile del Perrito" dentro de su repertorio y su aporte a la difusión internacional del merengue dominicano, al ser una canción que ha llevado a escenarios de distintos países a lo largo de su trayectoria.

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Asimismo, agradecieron las muestras de cariño y solidaridad recibidas del público dominicano y de sus seguidores en el extranjero.

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Finalmente, informaron que no ofrecerán nuevas declaraciones sobre el fondo del caso mientras el proceso judicial permanezca en curso, hasta que la Corte de Apelación emita su decisión.