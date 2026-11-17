El cantautor dominicano León Yamil ofrece un discurso tras ganar el Latin Grammy. ( TOMADA DE LA TRANSMISIÓN DEL LATIN GRAMMY )

El compositor, arreglista y cantante dominicano León Yamil compartió un mensaje de agradecimiento con sus seguidores luego de conquistar su primer Latin Grammy, aunque reveló que atraviesa varios días de quebrantos de salud que lo han obligado a bajar el ritmo de sus actividades.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el artista agradeció las numerosas muestras de cariño recibidas tras obtener el importante reconocimiento y aseguró que se siente profundamente agradecido por el respaldo del público.

"A todos los que me han escrito, ¡gracias! Sepan que los quiero y aprecio demasiado", expresó.

Sin embargo, León Yamil explicó que lleva un par de días enfermo, con fiebre y fuertes estornudos, situación que le ha impedido mantenerse tan activo como quisiera en las redes sociales y atender con normalidad sus compromisos.

"Estoy envuelto como un pastelito súper enfermo, par de días con fiebre, y a veces no me dan ni los ojos para ver el celular. He querido estar súper presente, pero esto me ha parado un poco", escribió.

El artista también reveló que se encuentra afónico y sin voz, por lo que aprovechó para aclarar a quienes han intentado comunicarse telefónicamente con él que su silencio tiene una razón.

"Estoy afónico, no tengo voz. Entonces, si me llamaste y no contesté, ya sabes que hay par de razones", manifestó.

Pese a los inconvenientes de salud, el compositor dejó claro que está disfrutando el cariño de la gente y adelantó que prepara nuevos contenidos para compartir cuando se recupere. "Prepárense pal contenido que viene cuando me sane", agregó con entusiasmo.

Un Latin Grammy que marca su trayectoria

La publicación llega días después de que León Yamil celebrara uno de los momentos más importantes de su carrera profesional: la conquista de su primer Latin Grammy por la canción "Nombre y apellido", que escribió junto a Luis Enrique y Ender Thomas.

El tema, interpretado por el salsero nicaragüense Luis Enrique y el cantante urbano De La Ghetto, fue reconocido en la categoría Mejor Canción Tropical durante la ceremonia Premiere de los Latin Grammy 2026, celebrada en Las Vegas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/la-cantante-britanica-raye-efeepaadam-vaughan-6-a7943ce5.jpg Fotos tomadas del instagram de León Yamil.

El reconocimiento representa un importante paso en la trayectoria de León Yamil , quien ha desarrollado buena parte de su carrera detrás de las canciones, participando en composiciones y producciones para artistas de diferentes géneros.

en la trayectoria de , quien ha desarrollado buena parte de su carrera detrás de las canciones, participando en para artistas de diferentes géneros. Su trabajo abarca desde la música tropical hasta el pop y los ritmos urbanos , una versatilidad que le ha permitido colaborar en proyectos dirigidos a distintos públicos.

hasta el y los , una versatilidad que le ha permitido colaborar en proyectos dirigidos a distintos públicos. A este logro se suma su primer Premio ASCAP, recibido también durante 2026 por su participación en "Tu feo", canción interpretada por Prince Royce y Lenny Tavárez.

Con su primer Latin Grammy y el reconocimiento de ASCAP, León Yamil consolida un año significativo para su carrera como creador musical, mientras sus seguidores esperan su recuperación y los nuevos proyectos que prometió compartir.