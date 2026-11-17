REPÚBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL SEGUNDA SALA DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO NACIONAL

SENTENCIA CIVIL NÚM. 035-2026-SSEN-01198

NUC: 2023-0107100

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026); años ciento ochenta y tres (183) de la Independencia y ciento sesenta y cuatro (164) de la Restauración.

La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, localizada en la avenida Independencia, esquina avenida Enrique Jiménez Moya, en la sede del Registro Inmobiliario, sector La Feria de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, presidida por Nidia Victoria Jorge Taveras, jueza, quien dicta esta sentencia en sus atribuciones civiles y en audiencia pública, asistida por la infrascrita secretaria, Nazaret Reinoso Saldívar, y el alguacil de estrado de turno.

Con motivo de la demanda en reparación de daños y perjuicios, incoada por el señor Juan Valdez Ybet, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0204578-8, domiciliado y residente en la calle número 49, casa número 922, sector Villa Carmen, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo; quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales al licenciado José Manuel Melo Severino y el doctor Pedro Nelson Feliz Montes de Oca y a los licenciados Aracelis Aquino, Julissa Josefina Ogando Francisco y Carmen Lucia Jiménez Aristy, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral 001-0004112-8, 001-0289598-4, 001-1290314-1 y 402-3941232-9, respectivamente, con estudio profesional abierto en común en la calle Manuel de Jesús Troncoso, esquina 2-A, plaza Alcázar, local 203, ensanche Piantini, de esta ciudad. En lo adelante, parte demandante.

En contra de: a) la entidad Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., constituida y organizada conforme a las leyes de la República Dominicana, con el registro nacional del contribuyente número 1-01-17017-4, con domicilio social según el acto introductivo de demanda en la avenida 27 de Febrero, número 12, de esta ciudad; b) señor Wilfrido Radhames Vargas Martínez, de generales que no constan, domiciliado y residente en la avenida 27 de Febrero, número 12, de esta ciudad; quienes tienen como abogados apoderados a los licenciados Jaime R. Ángeles Pimentel y Wallis E. Pons Cardi, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral 001-0002914-9 y 001-1281179-9, respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida Roberto Pastoriza, número 412, Altri Tempi, suite 501, sector Piantini, de esta ciudad. En lo adelante, parte demandada.

La presente demanda fue notificada mediante acto número 448/2023, de fecha 3 de octubre de 2023, instrumentado por el ministerial Pablo Ogando Alcántara, ordinario del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

CRONOLOGÍA DEL PROCESO

En fecha 17 de octubre de 2023 la parte interesada depositó en la secretaría de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, una instancia requiriendo la asignación de una sala para conocer de la demanda que nos ocupa, por lo que, en esas atenciones, fuimos apoderados del presente proceso mediante el auto número 18092-2023, de fecha 20 de octubre de 2023, emitido por la Presidencia de esta Cámara.

Para el conocimiento del caso fueron celebradas audiencias los días 28 de febrero de 2024, 22 de mayo de 2024, 31 de julio de 2024, 20 de marzo de 2025, 22 de mayo de 2025 y 19 de agosto de 2025, cuyas incidencias constan en las actas levantadas al efecto. En la última audiencia la parte demandada concluyó como consta en otro apartado y el tribunal dictó la siguiente sentencia in voce: El tribunal acumula los medios planteados para decirlos con el fondo, previo y separadamente; se le concede un plazo de 15 días a la parte demandante para producir y depositar, vía acceso digital, su escrito justificativo de conclusiones, al vencimiento concede un plazo de 15 días a las partes demandadas a los mismos fines, al vencimiento 15 días al demandante para réplica y al vencimiento 15 a la parte demandada para contrarréplica. Agotados estos plazos el expediente queda en estado de recibir fallo.

PRETENSIONES DE LAS PARTES

Parte demandante: Solicitamos que se acojan todas y cada una de las conclusiones vertidas en el escrito justificativo de demanda; las cuales son las siguientes:

Primero: Acoger como regular en cuanto a la forma y justa en cuanto al fondo, la presente demanda en daños y perjuicios, incoada por el señor Juan Valdez Ybet, por haber sido hecha conforme a la ley y reposar en fundamentos justos y legales.

Segundo: Condenar a la Corporación Wilfrido Vargas y al señor Wilfrido Radhames Vargas Martínez, conocido artísticamente Wilfrido Vargas: A) al pago de la suma de cincuenta millones de pesos (RD$50,000,000.00) a favor del demandante, como indemnización justa para la reparación de los daños y perjuicios materiales, por violación a los derechos patrimoniales del señor Juan Valdez Ybet, causados por su hecho ilícito al utilizar la obra musical "El baile del perrito"; y B) al pago de la suma de cincuenta millones de pesos (RD$50,000,000.00), por los daños y perjuicios sufridos por el señor Juan Valdez Ybet, por desconocimiento de su derecho moral de autor, es decir, la paternidad que le corresponde por su coautoría, en más de un setenta por ciento (70%), de la obra musical "El baile del perrito". Derechos morales estos que son perpetuos, imprescriptibles e irrenunciables, conforme al artículo 17 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor.

Tercero: Que fijéis, a favor del demandante, una astreinte de diez mil pesos (RD$10,000.00) por cada día de retraso de la parte demandada en el cumplimiento o ejecución de la sentencia que intervenga.

Cuarto: Ordenar la publicación de la sentencia que intervenga en un diario de circulación nacional, así como por todas las plataformas digitales y redes sociales, conforme lo establece el artículo 183 de la Ley núm. 65-00, sobre Derechos de Autor, corriendo las costas a cargo de la parte vencida.

Quinto: Condenar a la parte demandada al pago de las costas procesales, ordenando su distracción en provecho del doctor Pedro Nelson Feliz Montes de Oca y las licenciadas Aracelis Aquino, Julissa Josefina Ogando Francisco y Carmen Lucia Jiménez Aristy, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Y continuó concluyendo: que se nos otorgue un plazo de 15 días para depositar el escrito justificativo de conclusiones y que se acojan las costas.

Parte demandada: Nuestras conclusiones están escritas y las vamos a proceder a leer: Este caso, si bien es cierto que se trata sobre derecho de autor y propiedad intelectual, no es menos cierto que los hechos ocurrieron hace más de 30 años, es decir, que tienen y pesan sobre él, sobre los eventuales y posibles derechos que pudo haber tenido, el tema de la prescripción.

En ese sentido, nosotros vamos a concluir comprobar y declarar que la reclamación judicial del señor Juan Valdez fue iniciada en fecha 13 de octubre del año 2023, por acto 1025/2023, por su supuesta participación en la letra de la obra musical "El baile del perrito", que es lo que le da origen a su reclamación en daños y perjuicios.

Que el cotejo de los hechos de la causa sucedió en los años 1993 y anteriores, según documentación y testimonios en el presente expediente. Que han transcurrido por lo menos 30 años desde la supuesta intervención del demandante, Juan Valdez, en la obra musical "El baile del perrito", excediendo los plazos de prescripción del Código Civil para reclamaciones por relaciones contractuales, hechos, delitos y cuasidelitos.

La Ley 834 de 1978, en su artículo primero, establece que es una excepción de procedimiento todo medio que tienda a hacer el procedimiento irregular o extinguido, sea suspender su curso; que las excepciones deben, a pena de inadmisibilidad, ser presentadas simultáneamente y antes de toda defensa al fondo, y que precisamente estamos en ese justo momento procesal previo a la defensa al fondo en el presente proceso.

Por ese motivo, los demandados tienen a bien concluir de la siguiente manera:

1. Que este tribunal declare la prescripción de la acción intentada por el señor Juan Valdez, ya que fue iniciada en fecha 13 de octubre del año 2023, por acto 1025/2023, por su supuesta participación en la letra de la obra musical "El baile del perrito", por haber transcurrido por lo menos 30 años desde su supuesta intervención en la confección y creación de la obra musical "El baile del perrito", en violación a las disposiciones del Código Civil.

2. Que se condene al pago de las costas en provecho de los abogados concluyentes, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad. Y que se nos otorgue un plazo para escrito justificativo de estas conclusiones.

Subsidiariamente, en el hipotético y remoto caso de que las conclusiones de excepción de prescripción no sean acogidas, las partes demandadas tienen a bien concluir de la siguiente manera: comprobar y declarar que al señor Juan Valdez se le pagó por el trabajo de arreglista, que siempre se respetaron los créditos por su trabajo realizado, y que, transcurrido el tiempo de más de 30 años, es una injusticia reclamar algo sin derecho.

1. Que se rechace por improcedente, mal fundado y carente de base legal, las reclamaciones de daños y perjuicios iniciadas por el señor Juan Valdez, por su supuesta participación en la obra "El baile del perrito", toda vez que: a) han transcurrido más de 30 años desde que se produjo la canción "El baile del perrito"; b) al señor Juan Valdez se le pagó por el trabajo de arreglista; c) siempre se respetaron los créditos por su trabajo.

2. Que se condene al pago de las costas en provecho de los abogados concluyentes, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad, y que se nos otorgue un plazo para escrito justificativo de estas conclusiones.

Parte demandante: Brillante la forma del licenciado Jaime Ángeles de presentar sus argumentos. Tiene que hacer un trabajo técnico de abogado. Pero especialista en derecho de autor, como el que le dirige la palabra por más de 30 años, sabe bien que está desencajando la norma.

Decía que el tema de presentar al tribunal que los 30 años de la obra para prescribir es una tesis que muy buena defensa, muy buen trabajo, pero que el colega sabe igual que yo, por sus años de experiencia en el derecho de autor, que esta materia, al igual que lo penal, se produce un delito continuo. Estamos frente a un delito civil, con sus características de delito continuo; cada vez que se ejecuta se renueva el acto y solo basta con entrar a las redes sociales, descargar en YouTube o en cualquier plataforma digital y demostrar que está activo, que se sigue utilizando, que se sigue explotando.

Lo que se quiere confundir al tribunal es con el supuesto contrato de que se le pagó. Sí, sí se pagó, como arreglista. El arreglista es un trabajo técnico, el arreglista no tiene derechos de autor en la ley, no le concede, no es titular de derechos; es un trabajo pagado: arreglé, coloqué los instrumentos y con mi dinero terminó hasta ahí mi responsabilidad. En algunos casos los autores compositores se ponen de acuerdo con los arreglistas y dicen: "Bueno, mira, yo voy a embellecer esto, esta parte es mía y tú me concedes una porción de la coautoría".

De manera que no existe ningún contrato, estamos frente a un delito civil que está enmarcado dentro del artículo 1370 del Código Civil, obligaciones que surgen sin convenciones. Es un hecho la utilización y el aprovechamiento para la explotación de los derechos de autor; es un hecho que se engloba sin contrato alguno en ese artículo 1370.

Pero el licenciado Ángel, como ya sabe, podríamos tener una discusión amplísima sobre si es delito civil, si el derecho patrimonial prescribió o no prescribió. Pero qué me va a contestar el licenciado Ángel, que conoce muy bien la materia, cuando hablamos del derecho moral del autor desde la legislación de 1986, 1940, que empezó el derecho moral del autor. Este derecho mantiene las mismas características que tiene hoy en el artículo 17 de la Ley 65-00: el autor tendrá un derecho perpetuo sobre su obra, inalienable, imprescriptible e irrenunciable para reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre.

Es decir, el derecho moral del autor es imprescriptible. Podemos tener quizá cualquier discusión en el aspecto patrimonial y sostengo que no ha prescrito, por lo que ya he planteado, pero es imprescriptible en el aspecto moral. O sea, de todas maneras, y sobre todo un aspecto moral que no es controvertido, porque en el libro que está depositado el mismo Wilfrido Vargas reconoce que es uno de los autores.

¿Ahora dónde están las pruebas de esos pagos? ¿Dónde están los contratos de cesión de derechos de autor per se, no el de arreglista, que eso es un trabajo y eso, además, está sustentado por los testimonios que dieron personas de alta reputación como músico, como lo fue Ramón Orlando Valoy?

De manera que, en estas condiciones, lo que nos queda es escribir porque no podemos gastar tiempo ahora en una discusión que la vamos a plantear por escrito, que está sustentada en nuestra demanda principal. Vamos a solicitar al tribunal formalmente el rechazo de ese pedimento incidental de que se declare prescrita la opción para reclamar, y que se ponga en mora de concluir, aunque creo que lo hizo ya. Entonces nosotros, dadas las circunstancias, retomamos el cliché de que se acojan las conclusiones vertidas en el acto introductivo de la demanda, se nos concedan 15 días para justificar las conclusiones de una manera ampliativa y que se condene a la parte demandada al pago de las costas. Haréis justicia, señoría.

Parte demandante: Nosotros ratificamos conclusiones.

PRUEBAS APORTADAS

En el transcurso del proceso las partes aportaron los siguientes inventarios:

a) Instancia de fijación de audiencia, de fecha 14 de marzo de 2024, mediante ticket número 2024R0117766, contentivo de nueve (9) piezas.

b) Instancia de fijación de audiencia, de fecha 24 de abril de 2024, mediante ticket número 2024R0186618, contentivo de una (1) pieza.

c) Instancia de fijación de audiencia, de fecha 29 de julio de 2024, mediante ticket número 2024R0399202, contentivo de dos (2) piezas.

d) Inventario de documentos, depositado en fecha 8 de enero de 2025 mediante ticket número 2025R0009685, contentivo de una (1) pieza.

e) Informativo testimonial celebrado en fecha 21 de noviembre de 2024, del señor Ramón Orlando Valoy García, portador de la cédula de identidad y electoral número 00-0998978-0, domiciliado y residente en Alma Rosa, casa 9, Santo Domingo Este, cuyas declaraciones constan íntegramente en el acta levantada al efecto.

f) Informativo testimonial celebrado en fecha 21 de noviembre de 2024, del señor Alejandro Abraham Martínez Rodríguez, portador de la cédula de identidad y electoral número 003-0000248-2, domiciliado y residente en Res. Duvergé, casa 7, Villa Real, Baní, cuyas declaraciones constan íntegramente en el acta levantada al efecto.

g) Informativo testimonial celebrado en fecha 21 de noviembre de 2024, del señor Santiago Delgado Veloz, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0691994-7, domiciliado y residente en Penetración Este, casa 63, Santo Domingo Este, cuyas declaraciones constan íntegramente en el acta levantada al efecto.

h) Comparecencia personal del señor Juan Valdez Ybet, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0204578-8, domiciliado y residente en casa 922, Villa Carmen, Santo Domingo Este, cuyas declaraciones constan en el acta levantada al efecto.

PONDERACIÓN DEL CASO

APODERAMIENTO Y COMPETENCIA

1. Este tribunal se encuentra apoderado de una demanda en reparación de daños y perjuicios, incoada por el señor Juan Valdez Ybet, en contra de la entidad Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. y el señor Wilfrido Radhames Vargas Martínez; asunto de nuestra competencia, en virtud de las disposiciones contenidas en nuestra normativa procesal vigente.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

2. Todos los tribunales deben salvaguardar las garantías mínimas establecidas en el marco de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, consagradas en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política de la República, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales forman parte del bloque de constitucionalidad y rigen con primacía en nuestro ordenamiento jurídico; disposiciones de las que somos garantes como órganos jurisdiccionales y en apego a las cuales ejercemos nuestra función.

3. En ese contexto, ha sido comprobado que la demanda que nos ocupa fue incoada en cumplimiento de la normativa procesal que regula la materia, mediante acto regularmente instrumentado y en respeto de los plazos procesales y garantías constitucionales previamente esbozadas, por lo que procede declararla regular y válida en cuanto a la forma, lo que vale decisión, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo.

DE LOS INCIDENTES

4. Toda decisión debe seguir un orden lógico procesal, conforme el cual deben ser falladas, en primer orden, las cuestiones incidentales, toda vez que de ser acogidas estas podrían evitar que se conozca el fondo de la contestación. En efecto, todo juez, previo examen del fondo, en aras de una sana administración de justicia y en apego a su función pública, debe respetar el derecho que les asiste a las partes sobre sus conclusiones incidentales, por lo que el tribunal procederá a ponderar las mismas, por ser pedimentos de derecho que deben ser contestados antes de todo examen sobre el fondo.

DE LA INADMISIÓN POR PRESCRIPCIÓN

5. En la audiencia celebrada en fecha 19 de agosto de 2025, la parte demandada solicitó que se declare inadmisible al demandante por prescripción, ya que la demanda fue iniciada en fecha 3 de octubre del año 2023, por el acto 448/2023, por su supuesta participación en la letra de la obra musical "El baile del perrito", toda vez que el cotejo de los hechos de la causa sucedieron en los años 1993 y anteriores, según documentación y testimonios en el presente expediente, y han transcurrido por lo menos 30 años desde la supuesta intervención del demandante, Juan Valdez, en la obra musical "El baile del perrito", excediendo los plazos de prescripción del Código Civil para reclamaciones por relaciones contractuales, hechos, delitos y cuasidelitos.

6. Por su parte, el demandante solicitó el rechazo de ese pedimento incidental, por improcedente, mal fundado y carente de base legal, arguyendo, en síntesis, lo siguiente: a) que estamos ante un delito continuo, toda vez que se ejecuta se renueva el acto y solo basta con entrar a las redes sociales para descargar en YouTube o en cualquier plataforma digital y demostrar que está activo, que se sigue utilizando, que se sigue explotando; b) que se trata de un delito civil que está enmarcado dentro del artículo 1370 del Código Civil, obligaciones que surgen sin convenciones, pues es un hecho la utilización y el aprovechamiento para la explotación de los derechos de autor, que se engloba sin contrato alguno en ese artículo; c) que por el artículo 17 de la Ley 65-00, el autor tendrá un derecho perpetuo sobre su obra, inalienable, imprescriptible e irrenunciable para reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre, es decir, el derecho moral del autor es imprescriptible; d) que se trata de una falta penal generadora de una responsabilidad delictiva y continuada, con una legislación especial que debe prevalecer ante la general por el principio de especialidad de la ley, y no puede supeditarse la prescripción de la acción de un derecho de naturaleza fundamental (artículo 52 de la Constitución); y e) que el legislador, de manera sabia, asimiló las obras del espíritu al parto del intelecto, al hecho del valor de un hijo de sus entrañas y, como en el sistema de sucesiones, no prescriben las acciones para reclamar derechos como la paternidad.

7. El artículo 44 de la Ley núm. 834 del 15 de julio del año 1978 establece que: "Constituye a una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada".

8. La prescripción es definida en el artículo 2219 del Código Civil dominicano, según el cual: "Es un medio de adquirir o de extinguir una obligación, por el transcurso de cierto tiempo, y bajo las condiciones que determina la ley"; de donde es posible establecer que tenemos por un lado la prescripción adquisitiva, que es un modo de adquirir la propiedad dando lugar al reconocimiento de un derecho por el paso de cierto tiempo; y, por el otro, la prescripción extintiva, cuyo efecto jurídico radica en la pérdida del ejercicio de un derecho por el transcurso del tiempo, constituyendo así un modo de extinción de una obligación, aniquilando el derecho de acción, dando lugar al medio de inadmisión que nos ocupa.

9. En el caso que ocupa nuestra atención, el régimen de prescripción aplicable se encuentra establecido en la legislación especial en la materia, a saber, la Ley número 65-00, sobre Derecho de Autor, del 26 de julio de 2000, modificada por la Ley número 424-06, de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), promulgada en fecha 20 de noviembre de 2006.

10. Este cuerpo normativo contempla en el capítulo I del título III, relativo a los derechos morales del autor, específicamente en el artículo 17, lo siguiente: "El autor tendrá un derecho perpetuo sobre su obra, inalienable, imprescriptible e irrenunciable para: 1) Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo, cuando se realice cualquiera de los actos relativos a la utilización de su derecho (...)".

11. Por su parte, el artículo 21, modificado por la Ley número 424-06, que se refiere a la duración de los derechos patrimoniales, señala que: "El derecho de autor, en su aspecto patrimonial, corresponde al autor durante su vida y a su cónyuge, herederos y causahabientes por setenta años contados a partir de la muerte de aquél; si no hubiese cónyuge, herederos ni causahabientes del autor, el Estado permanecerá como titular de los derechos hasta que expire el plazo de setenta años a partir de la muerte del autor. En caso de colaboración debidamente establecida, el término de setenta años comienza a correr a partir de la muerte del último coautor".

12. Del análisis de los textos legales antes citados se desprende que, en lo que respecta al derecho moral del autor, su reconocimiento y las acciones vinculadas a su vulneración son de naturaleza imprescriptible; mientras que, en lo que atañe a los derechos patrimoniales del autor, el régimen de prescripción aplicable contempla su vigencia durante toda la vida del autor y, al este fallecer, las acciones vinculadas a su protección pueden ser ejercidas por sus continuadores jurídicos durante un lapso de 70 años a partir de la muerte, mientras que en el caso de las obras en colaboración, el término comienza a correr a partir de la muerte del último coautor.

13. Este criterio ha sido refrendado por nuestra Suprema Corte de Justicia al apuntalar lo siguiente: "(...) la demanda primigenia persigue salvaguardar un derecho de autor, lo que llevó a la alzada a auxiliarse de la norma especial que protege estos derechos, razonando correctamente que no se configuraba dicha sanción, ya que esta tipología de reclamación tiene su propio régimen de prescripción, derivado de los artículos 17 y 21 de la Ley sobre Derecho de Autor, y su modificación por el artículo 36 de la Ley 424-06, según los cuales los autores se benefician según el tipo de derecho moral o patrimonial de una imprescriptibilidad en los primeros y en la segunda, durante toda la vida del autor y, si bien señala que es por 50 años cuando la norma fue modificada y se refiere a 70 años a partir de su fallecimiento o del último coautor, para sus cónyuges, herederos y causahabientes, no es un elemento que cambie la solución a la cual llegó la corte, quien indicó que la persona que reclama el derecho se mantiene en vida. Las comprobaciones anteriores permiten establecer a esta Corte de Casación que, con relación a los aspectos estudiados, la alzada adoptó razonamientos jurídicos acordes a los preceptos que para la materia se corresponden (...)".

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sentencia número SCJ-PS-24-2902, de fecha 20 de diciembre de 2024.

14. En este caso, el autor es quien está ejerciendo de forma directa la acción indemnizatoria por alegada violación a los derechos morales y patrimoniales reconocidos por la Ley número 65-00, sobre Derecho de Autor, siendo un aspecto primigenio por determinar la calidad de coautor del accionante de la obra musical denominada "El baile del perrito", y subsecuentemente la existencia o no vulneración al derecho reclamado. Al tener el derecho de autor una doble dimensión, esto es, una moral y otra patrimonial, es de considerarse que respecto a las prerrogativas morales reclamadas estas tienen un carácter imprescriptible, mientras que los derechos patrimoniales pueden ser reclamados por el autor mientras vida tenga, por lo cual, resulta de lugar rechazar el medio de inadmisión planteado, al haberse comprobado que la acción que nos ocupa ha sido ejercida en tiempo hábil, tal como se hará constar en el dispositivo.

ALEGATOS DE LAS PARTES

15. La parte demandante, señor Juan Valdez Ybet, solicita que este tribunal condene a la entidad Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. y al señor Wilfrido Radhames Vargas Martínez, al pago de cien millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD$100,000,000.00), como justa indemnización en reparación de daños y perjuicios por el desconocimiento de sus derechos morales de autor, alegando en sustento de sus pretensiones, en síntesis, lo siguiente:

a) Que el señor Juan Valdez Ybet es coautor de la letra y la música de la obra musical titulada "El Baile del Perrito", en más de un setenta por ciento (70%), al tiempo de ser el músico arreglista de la misma.

b) Que dicha obra musical ha sido grabada, ejecutada e interpretada por el merenguero Wilfrido Vargas desde hace varios años, sin que les hayan sido reconocidos sus derechos morales ni patrimoniales al señor Juan Valdez.

c) Que el señor Juan Valdez es un músico y compositor dominicano que goza de gran prestigio y moral sin tacha, que tan solo requiere que sus derechos sobre la obra musical "El Baile del Perrito" le sean reconocidos y honrados, por un lado, con el pago por su aprovechamiento comercial y, por otra parte, con el reconocimiento de la paternidad de la parte que le corresponde en la obra de que se trata. Es decir, que reclama el reconocimiento de sus derechos morales y patrimoniales, a la luz de la legislación autoral (Ley 65-00).

d) Que todo el que hace uso, sea para fines comerciales o no, de una obra o producto del intelecto sin proveerse de los permisos, licencias, contratos o autorización correspondientes, sea de parte del autor, de los titulares de los derechos o de sus representantes legales, comete franca violación a la legislación, reglamentos y acuerdos vigentes sobre derecho de autor y derechos conexos. En el caso de la República Dominicana se viola de manera directa la Ley núm. 65-00, así como los acuerdos internacionales suscritos por el país, como son el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Artísticas, Científicas y Literarias; la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes y Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión; los Acuerdos sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, mejor conocidos como Acuerdos ADPIC, y el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA). En consecuencia, se deben abonar daños y perjuicios, tanto morales como materiales, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes, en caso de que el autor o titular de los derechos haga elección de dicha vía judicial, tal como lo establece el artículo 168 de la Ley núm. 65-00.

e) Que ni en la sociedad dominicana ni en la comunidad artística se discuten los derechos que como autor corresponden al maestro Juan Valdez sobre la obra musical "El Baile del Perrito". Sin embargo, sus requeridos, Corporación Wilfrido Vargas y el afamado músico Wilfrido Vargas, a pesar de los intentos amistosos realizados por el demandante por solucionar el diferendo, han hecho caso omiso e ignorado el justo reclamo de que le sean reconocidos sus derechos tanto morales de autor como patrimoniales, más aún cuando se trata de un tema musical de plena vigencia y que continuamente se descarga y sigue produciendo ganancias en las redes sociales y todas las plataformas digitales.

16. Por su parte, la entidad Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. y el señor Wilfrido Radhames Vargas Martínez solicitaron el rechazo de la demanda por improcedente, mal fundada y carente de base legal y muy especialmente por falta de prueba, alegando en su escrito de conclusiones lo siguiente:

a) Que el demandante alega que menciones públicas equivalen a reconocimiento. No existe documento, contrato ni declaración formal de reconocimiento emitida por los demandados. Una referencia pública no cumple ese estándar.

b) Que el señor Juan Valdez Ybet participó como arreglista musical, función reconocida públicamente en los créditos de la obra y remunerada conforme a los usos de la industria. Esta labor no implica coautoría ni genera derechos patrimoniales sobre la obra.

c) Que debe dejarse claramente establecido que todas las consideraciones formuladas en torno a la falta de prueba de daños o ingresos recientes se realizan únicamente en el plano hipotético, y sin que ello implique en modo alguno reconocimiento de coautoría por parte del señor Juan Valdez Ybet. La posición de los demandados ha sido constante y categórica: el señor Valdez Ybet no es coautor de la obra musical "El Baile del Perrito", sino que participó exclusivamente como arreglista, labor que fue debidamente reconocida y remunerada, sin controversia alguna durante más de tres décadas.

FONDO DE LAS PRETENSIONES

17. El artículo 1315 del Código Civil dispone que: "El que reclama la ejecución de una obligación, debe probarla. Recíprocamente, el que pretende estar libre, debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación"; que del análisis del principio general plasmado en el referido artículo se infiere que toda persona que reclama la protección de un derecho en justicia debe aportar todos y cada uno de los elementos probatorios que entienda necesarios para demostrar de manera fehaciente el derecho alegado, teniendo para ello a su disposición todas las vías probatorias previstas por el legislador.

18. Del análisis de las pruebas aportadas al proceso, el tribunal ha podido establecer lo siguiente:

a) Mediante la imagen correspondiente al álbum titulado "Itinerario", del señor Wilfrido Vargas, se constata que al señor Juan Valdez Ybet se le atribuye únicamente la mención de arreglista respecto de la canción "El Baile del Perrito".

b) En fecha 11 de marzo de 2024, mediante compulsa notarial contenida en el acto auténtico número 7, folios trece, catorce y quince, en la cual comparecieron el señor Juan Valdez Ybet, el doctor Pedro Nelson Feliz Montes de Oca, en calidad de abogado, y en presencia de las señoras María Virginia Bailón Benítez y Lizbeth Mercedes Cabral Ogando, se hace constar, entre otras cosas, lo siguiente:

"De inmediato he procedido, en virtud del requerimiento que me han hecho los señores comparecientes, a escuchar el lado A del Cassette, color gris transparente, marca SONY HF, con capacidad de grabación de noventa (90) minutos, TYPE I, Normal Blas, el cual según me han declarado los comparecientes, y así lo he comprobado, contiene varias grabaciones entre las cuales se encuentra una, en la cual el maestro de la música y afamado artista del género merengue, señor Wilfrido Vargas Martínez, comparte con el también maestro de la música, Juan Valdez Ybet, algunas ideas para la creación de la obra musical conocida como: \'El Baile del Perrito\', en tal virtud, he procedido a verificar lo siguiente:

A). Voz de Wilfrido Vargas: \'Ok. Juan tú dirás, ya para explicación, ya tú tienes bastantes argumentos. Vámonos ahora a donde está el material, de donde tú vas a sacar el trabajo que tú vas hacer, primeramente, un perro a capela, que figura va a describir el perro tú sabrás, guau, guau, guau, guau, guau, guau, tun, tun guao tun, si tú quieres eso, tu busca una, de manera que el perro suene, es más que el que esté bailando una pieza y de repente está bailando una pieza y de repente le ponga eso, se asuste porque cree que es un perro de verdad que entró a la vaina ahí, y después que ve que el perro sigue una figura estable y luego entra el drum, y es que uno repara que es una canción, entonces vamos a bailar, después que pasan las cuatro (4) bajas rápida de música disco, entonces entra la tambora, entra la conga y nos vamos para el bonche, vamos a oír el trabajo, después de esa introducción, entonces viene la letra de donde tú vas a sacar el tema\'.

Acto seguido, se escucha un cantante a capela, quien se nos ha dicho se trata de Frantoni Santana, interpretando las siguientes letras:

\'Tengo un perrito en mi casa, un perrito zalamero, no puedes imaginarte como que yo quiero a mi perro, desde que llego a la casa corre y salta de alegría mueve y mueve la colita es todo una chule... señores hace cosas muy bonitas, siempre que llego a la casa me para las orejitas, siempre que llego a la casa me para las orejitas, mi perrito es chiquito pero muy enamorao vive muy encariñado con la perrita del lao, cuando sacan a pasear a su querida perrita, mi perrito va y me ladra que le dé su paseadita, mi perrito señores hace cosas muy bonita siempre que llego a la casa me para las orejitas, siempre que llego a la casa me para las orejitas cuando me hace jau, jau yo le hago jau jau, si me dice jau, jau yo le digo jau jauo, hay pero que perrito más cariñoso y enamorao quiere que lo acaricie y si no lo hago me dice jau, cuando me hace jau, jau yo le hago jau, jau, jau si me dice jau, jau, jau yo le digo jau, jau jau, hay pero que perrito más chiquitito y antojao se para en dos patitas si la perita cruza a su lao, cuando me hace jau, jau, jau yo le hago jau jau, si me dice jau, jau, jau yo le digo jau, jau, jauo, cuando me hace jau, jau, jau yo le hago jau jau, si me dice jau, jau, jau yo le digo jau, jau, jauo, hay pero que perrito más cariñoso y enamorao quiere que lo acaricie y si no lo hago me dice jau, si me dice jau, jau, jau yo le digo jau, jau, jauo, cuando me hace jau, jau, jau yo le hago jau jau, hay pero que perrito más chiquitito y antojao se para en dos patitas si la perita cruza a su lao, cuando me hace jau, jau, jau yo le hago jau jau, si me dice jau, jau, jau yo le digo jau, jau, jau cuando me hace jau, jau, jau yo le hago jau jau, si me dice jau, jau, jau yo le digo jau, jau, jauo, cuando me hace jau, jau, jau yo le hago jau jau, si me dice jau, jau, jau yo le digo jau, jau, jauo, cuando me hace jau, jau, jau yo le hago jau jau, si me dice jau, jau, jau yo le digo jau, jau, jauo, gau, gau uuu gau gau\'.

Al concluir la interpretación del señor Frantoni Santana, entra de nuevo el señor Wilfrido Vargas, donde se queja de lo baratona de esa melodía y le pide al compositor Juan Valdez hacer la melodía de la canción, por lo que he comprobado que el señor Wilfrido Vargas dice lo siguiente:

\'Que se entienda que eso no es melodía, él en vez de recitármelo lo que hizo fue que puso esa melodía, pero esa melodía para que no vayas a pensar que es, la melodía la vas hacer tú Juan porque pa\' poner esa melodía entonces ven ehhhh nada esa melodía es muy baratona, eso no tiene creatividad, eso no es nada en sí, hay que hacer una melodía como yo te la estoy pidiendo, un coro como yo te lo estoy pidiendo fresco, juvenil, actual, suavecito y todas esas cosas, vamos a meter mano\'.

Finalmente, en la grabación entra el señor compareciente, maestro Juan Valdez, ejecuta e interpreta la siguiente melodía y letras:

\'Dice así, ok el perrito dice así, uno, dos, tres, cuatro... hay un baile muy moderno que le gusta a todo el mundo lo bailan en discoteca y lo bailan en los vecinos y los muchachos lo bailan jau jau jau y los muchachos lo bailan jua jau jau y las muchachas lo bailan jau jau jau y los muchachos lo bailan jau jau jau, todos lo bailan bien, lo bailan todos bien, todos lo baila bien, todos lo bailan, pararira, parurari rura raru rirruru, papi no seas así, no te pongas guapo ru ru si este baile le gusta tanto a los muchachos no no me aconsejes que yo no puedo ver bailando en mi casa mi propia mujer, papi no seas así, no te pongas guapo si este baile le gusta tanto a los muchachos, no no me aconseje que yo no puedo ver bailando esa niña como una mujer, papi no seas así, no te pongas guapo, si este baile le gusta tanto a los muchachos, y los muchachos lo bailan jau jau jau y los muchachas lo bailan jua jau jau, papi no seas así, no te pongas guapo si este baile le gusta tanto a los muchachos tiene ochenta años y lo baila también se mete en la chercha mi abuelo también y dice jau jau jau todos dicen jau jau jau y lo bailan jau jau jau y dice jau jau jau todos dicen jau jau jau y lo bailan jau jau jau ahora bien la habladera. A bailar el perrito, el baile de perrito rurururru. Díselo de nuevo, hay un baile muy moderno que le gusta a todo el mundo lo bailan en discoteca y lo bailan en los vecinos y los muchachos lo bailan jau jau jau y los muchachos lo bailan jua jau jau y las muchachas lo bailan jau jau jau y los muchachos lo bailan jau jau jau, todos lo bailan bien, lo bailan todos bien, todos lo baila bien, todos lo bailan, papi no seas así, no te pongas guapo si este baile le gusta tanto a los muchachos no no me dé consejos que yo no puedo ver bailando en mi casa mi propia mujer, papi no seas así, no te pongas guapo si este baile le gusta tanto a los muchachos tiene ochenta años y lo baila también, lo baila en mi casa mi abuelo también, papi no seas así, no te pongas guapo, si este baile le gusta a todos los..... todos dicen jau jau jau y lo bailan jau jau, todos dicen jau jau jau, y lo baila jau jau jau, pararara rarara y lo bailan, el baile del perrito, lo bailan en discoteca y en la fiesta de los vecinos, es el baile del perrito, es el baile del perrito, todos lo bailan bien, todos los bailan bien, el perrito que rico, todo lo bailan también, y lo muchachos lo dicen jau jau, y los muchachos lo bailan jau jau, todos dicen jau jau, todos bailan jau jau jau, papi no seas así no te pongas guapo no no no me aconseje que yo no quiero ver bailando esa niña como una mujer, papi no sea así, no te pongas guapo, ese baile le gusta a todos los muchachos, papi no sea así, no te pongas guapo ese baile le gusta a todos los muchachos, todos dicen jau jau y lo bailan jau jau, mambo la habladera\'.

Después de escuchar el cassette con la grabación del tema musical "El Baile del Perrito", doy fe de que todo lo aquí comprobado fue transferido a formato digital, específicamente al DVD-R, marca Memorex, color plateado, 16 x 4.7GB, 120 minutos.

B). La existencia física de un libro original, con el título siguiente: "Me volviste loco, Wilfrido. El hombre divertido cuenta la procesión que lleva dentro". Asimismo, he verificado que se trata de un libro, tamaño media carta, color morado, blanco y amarillo mostaza, de Editorial Planeta, de la autoría del artista Wilfrido Vargas, cuya imagen fotográfica se destaca en la portada de dicho libro, la cual se anexa al presente acto.

He comprobado que la obra literaria "Wilfrido me volviste loco. El hombre divertido cuenta la procesión que lleva dentro" fue editada por la Editorial Planeta Colombiana, S.A., 2018, siendo su primera impresión en el mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). Registrado bajo los siguientes números internacionales del sistema de registro de libros, ISBN: 13: 978-958-42-7468-7 y 10: 958-42-7468-6.

En el diseño del libro se destaca en su índice que su contenido está estructurado con una introducción, un lado A, un lado B y un bonus track. A los mismos fines y requerimientos del presente acto, he comprobado que el libro consta de un total de trescientas cuatro (304) páginas, y que en el lado B, específicamente bajo el subtítulo de "Los Misterios del Hit Musical", en el número 218, después del título "Hay intangibles que escapan a nuestro control", números 234 y 235 (numeritos estos que figuran muy pequeños en el lado superior de la página izquierda del libro), específicamente en la página derecha del libro, bajo los títulos anteriormente señalados y debidamente comprobados, quinto (5to.) párrafo, líneas uno (01), dos (02), tres (03), cuatro (04), cinco (05) y seis (06), de dicho párrafo, se lee textualmente lo siguiente:

"...Frank Ceara y Quico prestaron sus voces y busqué una batería de compositores explosivos, como Frantoni Santana, Winston Paulino, Rosa Pontier, De la Rosa, y Juan Valdez, entre otros. De cada cual tomé sus mejores ideas para armar un sencillo que terminó convirtiéndose en un tema simpático, juguetón; una especie de canción infantil..."

Anexos como parte íntegra del presente acto se encuentran copias de todo lo comprobado. (...)

c) En la obra escrita por Wilfrido Vargas intitulada "Me volviste loco, Wilfrido", publicada por la Editorial Planeta Colombiana, S.A., en Bogotá en 2018, ISBN 13: 978-958-42-7468-7; ISBN 10: 95842-7468-6, el autor escribe en la página 235 lo siguiente:

"Quise poner, hombre a hombre, un tema que resultaba chabacano, vulgar, soez, como El baile del perrito, frente a aquel que me había puesto a sudar en mi carro de puro embeleso. Envolví un contenido prosaico en un papel celofán exquisito. Frank Ceara y \'Quito\' prestaron sus voces y busqué una batería de compositores explosivos, como Frantoni Santana, Winston Paulino, Rosa Pontier, De la Rosa y Juan Valdez, entre otros. De cada cual tomé sus mejores ideas para armar un sencillo que terminó convirtiéndose en un tema simpático, juguetón; una especie de canción infantil (...)"

d) La letra de la canción "El baile del perrito", que consta en la plataforma YouTube, dice lo siguiente:

Hay un baile muy moderno, que le gusta a todo el mundo

Lo bailan en discotecas y las chicas lo vacilan

Y las muchachas lo imitan

Y los muchachos lo bailan

El baile del perrito, el baile del perrito

El baile del perrito todos quieren bailar

El baile del perrito, el baile del perrito

El baile del perrito sí que te va a gustar

Y es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas

Cuando se siente contento él mueve la cinturita

Y las muchachas lo imitan

Y los muchachos lo bailan

El baile del perrito, el baile del perrito

El baile del perrito todos quieren bailar

El baile del perrito, el baile del perrito

El baile del perrito sí que te va a gustar

El baile del perro ju! Así

El baile del perrito, el baile del perrito

El baile del perrito todos quieren bailar

El baile del perrito, el baile del perrito

El baile del perrito sí que te va a gustar

En mi casa no se baila el perrito, no señor

Papi no seas así, no te pongas guapo

Ese baile le gusta a todos los muchachos

Que no me dé consejos, que yo no quiero ver

Bailando a esa niña como una mujer

Papi no seas así, no te pongas guapo (no señor)

Ese ritmo le gusta a todos y se baila así

El baile del perro, ju!

Papi no seas así, no te pongas guapo

Ese ritmo le gusta a todos y se baila así

El baile del perro ju!

Que lo baile de lado, que lo baile abajao\'

Que lo baile empujao\', que lo baile como

Pide el mambo, que todo se está alborotando

Que lo baile la vieja y lo baila aquella señorita

Y no es por figura en la lycra, es porque esta emocionadita

El baile del perro ju!

Que lo baile de lado, que lo baile abajao\'

Que lo baile empujao\', que lo baile como

Pide el mambo, que todo se está alborotando

El baile del perro ju!

Fuente: YouTube. Enlace suministrado por el accionante mediante inventario depositado en fecha 24 de abril de 2024, solicitud número 2024-R0186618: https://www.youtube.com/watch?v=fs1Fg07CsQs.

19. Mediante su acción, la parte demandante, señor Juan Valdez Ybet, solicita que este tribunal condene a la entidad Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. y al señor Wilfrido Radhames Vargas Martínez, al pago de cien millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD$100,000,000.00), como justa indemnización en reparación de daños y perjuicios por el desconocimiento de sus derechos morales y patrimoniales de coautor de la obra.

20. La responsabilidad civil o derecho de daños es el mecanismo jurídico mediante el cual se asegura la reparación de los daños que se producen por el incumplimiento de una obligación o la inobservancia del deber jurídico que se tiene de no ocasionar ningún perjuicio a los demás.

21. En la especie, mediante la demanda que ocupa la atención de este tribunal se procura un resarcimiento de daños por no haber sido reconocidos los derechos morales y patrimoniales como coautor de una obra musical, por lo que es menester hacer algunas precisiones de derecho al respecto, atendida a la propia naturaleza de la demanda según los fines perseguidos.

22. El artículo 52 de la Constitución manifiesta lo siguiente: "Derecho a la propiedad intelectual. Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley"; es decir, que el derecho de autor en la República Dominicana forma parte del catálogo de derechos fundamentales que le asisten a todos los ciudadanos con la finalidad de proteger sus derechos sobre las creaciones científicas, artísticas y empresariales, poniendo como único límite lo que disponga la ley.

23. Es por ello que el legislador ha dispuesto mediante la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor, en su artículo número 4, lo siguiente: "Se tendrá como autor de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales o cualesquier otras marcas o signos convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al mismo nombre, aparezcan en dicha obra o en sus reproducciones, o se enuncien en la comunicación o cualquiera otra forma de difusión pública de la misma"; de lo que se desprende que a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales u otros signos equivalentes y públicamente reconocidos aparezcan en la obra, en sus reproducciones o en cualquier forma de difusión, la sola mención visible de esa identificación le otorga una presunción legal de autoría que solo puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario.

24. Según el artículo 168 de la Ley número 65-00, modificada por la Ley número 424-06: "El titular del derecho de autor o de un derecho afín, sus causahabientes, o quien tenga la representación convencional de los mismos, tiene derecho de opción para decidir por cuál vía, entre la civil, represiva o administrativa, enunciadas en la presente ley, va a iniciar y proceder en el ejercicio de los derechos conferidos por la ley. Ninguna excepción o dilación procedimental con respecto al derecho de opción será admitida como prevención para la continuación del proceso iniciado".

25. En el caso que nos ocupa, la parte demandante, siguiendo lo que establece la norma, escogió llevar su acción a través de la vía civil de acuerdo a lo establecido. En ese sentido, el artículo 177 dispone de manera expresa lo siguiente: "Toda persona que sin el consentimiento del titular efectúe cualquier acto que forme parte de los derechos morales o patrimoniales del mismo o que constituya cualquier otra infracción a la presente ley, es responsable frente a dicho titular de los daños y perjuicios morales y materiales ocasionados por la violación del derecho, independientemente de que haya tenido o no conocimiento de la violación cometida por él".

26. Asimismo, la Ley 65-00, sobre Derecho de Autor, dispone en su artículo 7 lo siguiente: "Esta ley protege exclusivamente la forma como las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias, artísticas o científicas, pero no las ideas, los procedimientos, los métodos de operación o los métodos matemáticos en sí".

27. En la especie, la parte demandante establece que es coautor en un 70% de la canción titulada "El baile del perrito", y que la misma ha sido utilizada durante muchos años por la entidad Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. y el señor Wilfrido Radhames Vargas Martínez, sin estos realizar una contribución justa en virtud de los derechos de coautoría que posee el señor Juan Valdez Ybet en cuanto a la obra musical, atribuyéndose la composición de la parte B de la canción.

28. Según lo expuesto por el demandante, Juan Valdez Ybet, en la comparecencia personal celebrada en fecha 21 de noviembre de 2024, la parte B se trata de lo siguiente:

"La idea de hacer el baile del perrito, que es un baile donde él quería que los niños estén bailando, pero a mí no me gustaba la idea. Pero es mi ídolo y digo, bueno, vamos a colaborar, y por eso en mi parte, yo le llevo la contraria a la idea de las letras, que habla de que hay un baile que le gusta a los niños, que los muchachos lo bailan, entonces yo mismo me proclamo como al padre, papi, no te pongas así, no te pongas guapo, que ese baile le gusta a todos los muchachos y yo le digo, no me des consejos, yo no quiero ver los niños, esa niña bailando como una mujer, es la parte que yo quería, dejarla como reflexión en el tema y eso fue lo que dice, letras y música de esa parte, que es la que estoy reclamando. No la parte A de la canción, esa no me interesa".

29. En este punto, es preciso señalar que la Ley de Derecho de Autor no define el concepto "arreglista". Empero, la Real Academia Española lo define como: "Persona que hace arreglos de composiciones musicales". Así también, la Guía sobre los tratados de derecho de autor y derechos conexos administrados por la OMPI le define de la manera siguiente:

"Arreglo (de una obra musical). Acto de modificar una obra musical (ya sea protegida o de dominio público) para que sea interpretada de una forma nueva (como, por ejemplo, la transcripción para piano de una obra compuesta originalmente para orquesta). (Para más detalles, véanse los párrafos BC-12.1 y BC-12.3 de la Guía del Convenio de Berna, Parte I).

El resultado del acto de arreglo mencionado en el punto 1 anterior. Los arreglos, siempre que constituyan creaciones originales, se incluyen en la categoría genérica de «obras derivadas» y están protegidos en virtud del artículo 2, apartado 3, del Convenio de Berna «como obras originales, sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original». (Para más detalles, véase el párrafo BC-2.38 de la Guía del Convenio de Berna, Parte I)".

Traducido por Google Translate. Guía sobre los tratados de derecho de autor y derechos conexos administrados por la OMPI, segunda edición de 2026. Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-891-1-en-guide-to-the-copyrightand-related-rights-treaties-administered-by-wipo.pdf.

30. En ese tenor, el testigo Alejandro Abrahán Martínez Rodríguez, quien fue presidente de la Asociación de Autor y Compositores, en las declaraciones dadas en la audiencia celebrada en fecha 21 de noviembre de 2024 manifestó lo siguiente sobre la diferencia entre arreglista y autor de una obra:

¿Cuál es la diferencia entre arreglista y coautor? El arreglista es el que escribe la música, el arreglo musical, plasma los instrumentos, tamboras, pianos, entonces él va poniendo las notas que va a tocar la trompeta, la que va a tocar la conga, lo que va a tocar cada uno de esos instrumentos, se puede llamar orquestador o arreglista, y el coautor es quien trabaja en una obra en colaboración con otro autor, por ejemplo: yo estoy haciendo una obra y usted llega y participa dentro de la obra, usted es coautor.

¿Qué hace el coautor a diferencia de un arreglista? Se crea la obra con letras y melodía, luego pasa donde un arreglista, que es quien arregla, y luego pasa al estudio, hay un director de voz, hay cantantes, se graban los instrumentos, se llama arreglista, ya la obra está realizada, luego viene un proceso que se llama mezcla y al mercado, pero lo del arreglista y el coautor son cosas muy diferentes.

31. Lo expuesto por el testigo antes mencionado coincide con lo establecido por el demandante, quien declaró lo siguiente:

"El arreglista es el que escribe en partituras las partes de los instrumentos, los mambos, introducción. El compositor o autor en este caso es el que hace letras y melodías".

¿Usted es una o ambas cosas en la obra? "Yo hice las dos cosas, porque también fui el arreglista. Esa parte yo no la reclamo porque está en los créditos, yo me concentro en la parte de la cual autoría, que, dicho sea de paso, el mismo Wilfrido, a quien le tengo aprecio, lo reconoce en su libro, Me volviste loco, Wilfrido, él lo dice, él me da los créditos como coautor, a mí y a los otros compositores, no recuerdo bien si la página, yo no sé si usted tiene la página, pero debe ser 300 y algo. Él me da los créditos. Es decir, él me reconoce en el libro, pero no le suministro los créditos a la disquera o la editora, y por eso me concentro en reclamar solamente de la coautoría de letras y melodías, no de la música".

32. En el presente caso, del examen de los elementos probatorios aportados se ha podido verificar que los tres testigos que depusieron en audiencia de fecha 21 de noviembre de 2024, a saber, señores Ramón Orlando, Alejandro Abrahán Martínez Rodríguez y Santiago Delgado Veloz, reconocieron de manera fehaciente, coherente y en forma separada la calidad de coautor del hoy demandante, señor Juan Valdez Ybet, en la obra musical "El baile del perrito", quienes tomaron conocimiento de su participación en la obra de forma directa e indirecta a través de conversaciones con los autores registrados y legalmente reconocidos (Wilfrido Vargas y Winston Paulino), así como por participar en grabaciones efectuadas, por lo cual el tribunal les otorga valor probatorio.

33. En efecto, en el caso de Ramón Orlando reconoce que la autoría es de un 70% de Juan Valdez Ybet porque escuchó la grabación original que Wilfrido le envió a Juan Valdez, que le fue puesta por Apolo Parra, renombrado ingeniero en el área, donde consta que a Wilfrido no le gustó el tema cantado por Frantoni Santana y se lo envió a Juan Valdez. A su vez, manifestó haber intentado ser mediador entre ambas partes y que lo que no lograban era un acuerdo monetario y que el propio Wilfrido es quien reconoció la coautoría de Juan Valdez.

34. Por su parte, el testigo Alejandro Abrahán Martínez Rodríguez estableció que otro coautor de la canción, el señor Winston Paulino, le manifestó la calidad de Juan Valdez como coautor, pero como su nombre no figuraba en la metadata no puede percibir pagos por los derechos de autoría de la obra, ya que escribió y puso muchas melodías.

35. Así también, el testigo Santiago Delgado Veloz, quien manifestó ser ingeniero de sonido y conocer parte de las personas que participaron en la obra musical de referencia. Conoció a dos fallecidos, que son Rosa Pontier y Raffi Rosa, y al señor Winston Paulino, así como reconoce categóricamente al señor Juan Valdez como autor de letras o composición de parte de la obra, además del arreglo musical que no ha sido cuestionado, indicando que tomó conocimiento por lo expresado por el coautor de la obra Winston Paulino, así como haberlo escuchado del mismo Wilfrido Vargas.

36. Lo manifestado por los testigos antes señalados se corrobora con las palabras textuales que constan en el libro titulado "Me volviste loco, Wilfrido", escrito por el codemandado Wilfrido Vargas, que en la página 235 reconoce expresamente la participación como compositores de Frantoni Santana, Winston Paulino, Rosa Pontier, De la Rosa y Juan Valdez.

37. Del mismo modo, consta aportado el audio grabado en cassette transferido en formato digital donde constan las interacciones sobre las ideas para la creación de la obra de que se trata entre Wilfrido Vargas Martínez, Frantoni Santana y Juan Valdez Ybet, que a la vez constan transcritas en la compulsa notarial del acto número 7, de fecha 11 de marzo de 2024, que no han sido controvertidas por la contraparte, que en armonía con las demás piezas aportadas permite corroborar las declaraciones dadas por el propio demandante de que participó como coautor de la parte B de la canción, como mensaje de contrapartida social a una canción que inicialmente no le gustaba para los niños, por la forma en que se efectuaba el baile no considerándolo apropiado para esa edad, así como ser la persona que colocó la melodía, aspecto este último que no es objeto de discusión.

38. En ese orden de ideas, cabe señalar que para comprobar la vulneración de los derechos patrimoniales o morales que reconoce la ley de derecho de autor, hay que tener en cuenta que se haya demostrado en cada caso la verdadera coautoría de la obra musical alegada, para lo cual existe la más amplia libertad probatoria, al tratarse de una cuestión de hecho. En esa tesitura, el artículo 154 de la Ley número 65-00 contempla la protección del derecho de autor sin ninguna formalidad, de manera que ante la existencia de inscripción los derechos de terceros siguen estando protegidos, ya que cualquier inscripción admite prueba en contrario.

39. En atención a lo anteriormente expuesto, del examen conjunto de los elementos probatorios aportados se verifica que el señor Juan Valdez Ybet participó en la obra musical "El baile del perrito", no solamente como arreglista, sino también como coautor o compositor de la parte B de la canción, que reza de la manera siguiente:

En mi casa no se baila el perrito, no señor.

Papi no seas así, no te pongas guapo.

Ese baile le gusta a todos los muchachos.

Que no me dé consejos, que yo no quiero ver

Bailando a esa niña como una mujer.

Papi no seas así, no te pongas guapo (no señor).

Ese ritmo le gusta a todos y se baila así.

El baile del perro, ju!

40. No obstante lo anterior, el demandante solo fue inscrito como arreglista, de donde se desprende que le han sido vulnerados los derechos de autor reconocidos en la Constitución dominicana, así como en la Ley número 65-00, sobre Derecho de Autor, mediante la explotación y divulgación de la obra sin que se mencione la coautoría de este.

41. En ese contexto, el demandante tiene la potestad de reclamar la salvaguarda de sus derechos morales y patrimoniales, de conformidad con lo establecido en el artículo 177 de la Ley número 65-00, sobre Derecho de Autor, modificada por la Ley número 424-06, en cuyo párrafo I se contempla lo siguiente: "Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho una indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido como resultado de la infracción y las ganancias del infractor atribuibles a la infracción, que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños por éste sufridos como consecuencia de la infracción".

42. En lo que respecta al daño, nuestra corte de casación ha establecido: "El daño material recae sobre una cosa física, de naturaleza tangible y cuantificable patrimonialmente, sea por documentos, peritaje u otro medio de prueba verificable. El daño moral, en cambio, es intangible y extrapatrimonial, solo afecta la reputación o consideración de la persona y no atañe al interés económico, sino que se establece por la verificación de la situación incómoda en que ha sido colocada la víctima". (SCJ, 1.ª Cám., 14 de mayo de 2008, núm. 7, B.J. 1170, pp. 70-81).

43. De la jurisprudencia antes citada se extrae que el daño material puede ser entendido como el perjuicio que sufre el patrimonio de una persona; mientras que el daño moral involucra el dolor, sufrimiento y el agravio que sufre una persona, que no puede ser estimado de forma patrimonial. En efecto, el daño material es un perjuicio de naturaleza tangible o cuantificable patrimonialmente, mientras que el daño moral resulta ser intangible y extrapatrimonial.

44. Asimismo, el párrafo II del artículo 177, dentro de los elementos a tomar en cuenta para fijar una correcta indemnización como resultado de la infracción del derecho de autor, señala los siguientes elementos:

a. El beneficio que hubiera obtenido presumiblemente el perjudicado en caso de que no mediara la violación.

b. La remuneración que el titular del derecho hubiera recibido de haber autorizado la explotación.

c. El valor del bien o servicio objeto de la violación con base al precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular del derecho.

45. Sin embargo, en lo que respecta al daño patrimonial no ha sido posible verificar tales elementos, toda vez que se trata de una obra creada en los años 90, donde, de acuerdo con lo expuesto por el testigo Alejandro Abrahán Martínez Rodríguez, la liquidación de estos derechos, una vez reconocidos en la metadata que se asienta en las plataformas donde se divulga la obra y se registra con el código internacional, se hace a través de distintas sociedades de derecho de autor, tanto nacionales como internacionales, donde una le liquida a la obra, por lo cual no resulta materialmente posible estimar un valor patrimonial desde esa fecha hasta la fecha de la demanda.

46. En atención a ello, resulta de aplicación lo establecido en el párrafo del artículo 177 de la indicada normativa, según el cual: "A solicitud del titular y como alternativa para el cálculo de los daños y perjuicios sufridos ante la imposibilidad de valorar el daño real, el juez tendrá la facultad de fijar indemnizaciones por cada obra entre veinte mil pesos (RD$20,000.00) y dos millones de pesos (RD$2,000,000.00), con la finalidad no solo de indemnizar al titular del derecho por el daño causado con la infracción, sino también para disuadir de infracciones futuras".

47. En efecto, se ha podido determinar el desconocimiento de la calidad de coautor del demandante, señor Juan Valdez Ybet, en la obra musical "El baile del perrito", durante un período de más de treinta años, la que había quedado bajo la autoría exclusiva del demandado, y posteriormente no es controvertido que se reconoció como coautor a Winston Paulino, sin que sea materialmente posible fijar una indemnización por vulneración a derechos patrimoniales de forma real con base al tiempo transcurrido y la diversidad de plataformas que actualmente tienen acceso a esta obra artística, así como los mecanismos empleados por las sociedades de derecho de autor tanto nacionales como internacionales para el pago de los beneficios correspondientes a los autores de ella, por lo cual, en virtud de las disposiciones del párrafo III del artículo 177 antes referido, entendemos de lugar otorgar una indemnización por daño patrimonial ascendente a dos millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,000,000.00).

48. En lo que corresponde al daño moral, el artículo 102 del Reglamento número 362-01, de aplicación de la Ley número 65-00, sobre Derecho de Autor, señala lo siguiente:

"Sin perjuicio de la condena que proceda por daños patrimoniales, se ordenará indemnización por daños morales, sin necesidad de prueba de la existencia de perjuicio económico. Para su valorización se atenderá a las circunstancias de la violación, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra".

49. En ese tenor debemos acotar que para valorar el daño moral se ha tomado el tiempo transcurrido sin que el demandante fuera reconocido como coautor de la obra musical "El baile del perrito" (más de 30 años), obra que se popularizó ampliamente tanto a nivel nacional como internacional sin constar reconocimiento alguno a la labor de coautor del hoy demandante, por lo que ha de considerarse una lesión grave, quien se ha visto privado durante ese lapso del reconocimiento de la copaternidad de la obra, que se indique su nombre o seudónimo al momento de su utilización, aunado al derecho a que la obra se mantenga íntegra y autorizar su divulgación, así como la angustia, frustración y afectación al prestigio, reputación y trayectoria profesional del demandante por más de tres décadas en una obra musical reconocida en la cultura, por lo cual entendemos de lugar avaluarlo en la suma de doce millones de pesos dominicanos (RD$12,000,000.00), conforme se indicará en el dispositivo.

PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA

50. En otro orden, la parte demandante solicitó que se ordene la publicación de la sentencia en un diario de circulación nacional, así como por las plataformas digitales y redes sociales, en virtud de lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley número 65-200, a cargo de la parte demandada.

51. Huelga destacar que el artículo 183 de la Ley número 65-00, sobre Derecho de Autor, modificada por la Ley número 424-06, señala lo siguiente: "La sentencia definitiva que establece la existencia de la violación, el juez tendrá la autoridad de ordenar, entre otras cosas: (...) e) La publicación del dispositivo de la sentencia, a costa del infractor, en uno o varios periódicos de circulación nacional, a solicitud de la parte perjudicada"; por lo cual procede ordenar la publicación del dispositivo de esta decisión en un diario de circulación nacional, a cargo de la parte demandada.

52. Finalmente, cabe indicar que mediante escrito de réplica la parte demandante requirió que se ordene la inscripción del nombre del compositor Juan Valdez Ybet, cédula de identidad y electoral número 001-0204578-8, en todos los sistemas de la industria del entretenimiento, editoras musicales, sociedades de gestión colectiva, plataformas digitales y medios de explotación comercial de obras musicales, a fin de que pueda recibir sus regalías como coautor de la obra musical "El baile del perrito".

53. Sin embargo, en virtud del principio de inmutabilidad del proceso, este petitorio resulta inadmisible, al no haberse planteado en la forma y oportunidad procesal correspondiente, siendo oportuno acotar que, si bien ha sido reconocida la coautoría como presupuesto para la comprobación de la violación al derecho de autor y verificar la procedencia de la indemnización, pues el derecho de autor nace con la creación de la obra y su protección no se encuentra subordinada a formalidad registral alguna, empero, ello no implica que para el examen de la solicitud de inscripción peticionada deban obviarse los principios de inmutabilidad, contradicción y derecho de defensa, pues tal pretensión modifica el objeto del litigio sin haberse incorporado mediante la vía procesal correspondiente, por lo cual deviene en inadmisible, sin necesidad de que conste en la parte dispositiva de esta decisión.

ASPECTOS ACCESORIOS

54. Finalmente, ha requerido el accionante que sea fijada una astreinte a fin de vencer la resistencia del demandado en la ejecución de esta decisión. La astreinte es un medio de coacción para vencer la resistencia opuesta a la ejecución de una condenación, que los jueces tienen la facultad discrecional de pronunciar en virtud de su imperium, y que es completamente ajeno a las condenaciones que no tengan este propósito, particularmente a los daños y perjuicios. (No. 1, 19 nov. 1997, B.J. 1044); que, conforme criterio jurisprudencial constante, esta solo procede cuando se trata de obligaciones de hacer y no hacer, y no para las obligaciones de entregar dinero, como ocurre en la especie, razón por la cual procede rechazar dicho petitorio, lo que vale decisión, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo.

ASPECTOS PROCESALES

55. Procede condenar a la parte demandada al pago de las costas del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho del abogado de la contraparte, quien ha hecho la afirmación correspondiente, en virtud de las disposiciones de los artículos 130 y 133 del Código de Procedimiento Civil dominicano.

La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de la ley, en aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución y en ponderación de los textos convencionales y legales de la República Dominicana:

F A L L A

PRIMERO: ACOGE parcialmente en cuanto al fondo la demanda en reparación de daños y perjuicios, incoada por el señor Juan Valdez Ybet, en contra de la entidad Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. y el señor Wilfrido Radhames Vargas Martínez, mediante el acto número 448/2023, de fecha 3 de octubre de 2023, instrumentado por el ministerial Pablo Ogando Alcántara, ordinario del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos establecidos en esta decisión, en consecuencia: a) DECLARA la vulneración de los derechos de autor del demandante, señor Juan Valdez Ybet, por haberse demostrado su calidad de coautor de la obra musical "El baile del perrito". b) CONDENA a la entidad Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. y al señor Wilfrido Radhames Vargas Martínez al pago de una indemnización ascendente a catorce millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD$14,000,000.00), como justa indemnización por los daños patrimoniales y morales, a favor del señor Juan Valdez Ybet. SEGUNDO: CONDENA a la parte demandada al pago de las costas del proceso, ordenando su distracción en favor y provecho de los abogados constituidos y apoderados especiales de la parte demandante, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad. TERCERO: ORDENA la publicación del dispositivo de esta sentencia en un diario de circulación nacional a cargo de la parte demandada, Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. y el señor Wilfrido Radhames Vargas Martínez, en virtud de lo establecido en el artículo 183 de la Ley número 65-00, sobre Derecho de Autor, modificada por la Ley número 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA).

Nuestra sentencia así se pronuncia, ordena y firma.