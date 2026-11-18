Juan Valdez Ybet, músico reconocido como coautor de "El baile del perrito", tras ganar una demanda millonaria contra Wilfrido Vargas. ( ARCHIVO / REDES SOCIALES )

El nombre de Juan Valdez Ybet, conocido en el ámbito musical como "Juan Piano", ha generado interés internacional tras su reciente victoria legal.

El músico, pianista, compositor y arreglista logró que la justicia reconociera su participación como coautor de "El baile del perrito", uno de los temas más populares del repertorio de Wilfrido Vargas, en una sentencia que ordena al reconocido merenguero pagarle una indemnización de RD$14 millones.

La decisión fue dictada el 28 de octubre de 2026 por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la sentencia núm. 035-2026-SSEN-01198, emitida por la magistrada Nidia Victoria Jorge Taveras.

El tribunal condenó a Vargas y a su empresa, Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., al pago de RD$12 millones por concepto de daños morales y RD$2 millones por daños patrimoniales, como consecuencia del conflicto relacionado con el reconocimiento de los derechos de autor de la composición.

Asimismo, ordenó la publicación del fallo en un periódico de circulación nacional.

Sin embargo, el proceso judicial todavía no ha concluido. La defensa de Wilfrido Vargas anunció que apelará la decisión, por lo que el caso deberá continuar su curso en una instancia superior.

Más de 30 años reclamando el reconocimiento de su aporte

La controversia tiene su origen en la participación creativa que Juan Valdez asegura haber tenido en la elaboración de "El baile del perrito", canción lanzada comercialmente en 1989 y convertida en uno de los mayores éxitos internacionales del merengue.

Valdez sostuvo durante años que su contribución trascendió las labores de interpretación o arreglos musicales, pues participó directamente en la creación de la letra y la melodía, especialmente en la segunda parte de la canción.

Según su reclamación, pese a la importancia de su intervención en la obra, durante más de tres décadas no recibió el reconocimiento correspondiente como coautor ni los beneficios económicos derivados de los derechos de autor.

Valdez decidió reclamar por la vía judicial los beneficios y derechos sobre el tema lanzado en 1989, a sugerencia de una asociación de compositores. Dijo que optó por ir a juicio ante promesas incumplidas de Vargas.

"Yo no empecé este reclamo porque lo decidí así, a mí me hicieron ver que lo tenía que hacer, por la dignidad del compositor, por eso tengo el apoyo, yo no estoy solo, tengo el apoyo de los compositores", dijo Valdez en 2024 a The Associated Press.

Explicó que sólo reclama el lado B (segunda parte) de la canción, aunque compositores y analistas coinciden en que el tema es propiedad de Valdez en su totalidad.

"Pero yo no reclamo eso, yo reclamo la B de la canción", dijo. "El mismo Wilfrido en su libro reconoce que yo soy de los compositores de ´El baile del perrito´, él tiene un libro y en la página 300 y algo, él lo reconoce".

El reclamo llegó finalmente a los tribunales, donde fueron examinadas distintas evidencias documentales y testimoniales para establecer la participación del músico en la composición.

Ramón Orlando, un testimonio clave en el proceso

Uno de los elementos relevantes durante el conocimiento del caso fue el testimonio del maestro Ramón Orlando (VIDEO), reconocido merenguero, compositor y arreglista dominicano, quien respaldó la versión de Valdez sobre el origen de la canción.

Orlando declaró que conoció una grabación original del tema antes de que fuera lanzado comercialmente y ofreció detalles sobre las diferencias entre aquella versión y el material que posteriormente circuló.

En declaraciones anteriores, el músico había expresado a Valdez que, de acuerdo con los datos y las evidencias que conocía, la composición efectivamente correspondía a su trabajo creativo. Incluso estimó que su participación podía representar alrededor del 70 % de la obra, aunque ese porcentaje no fue establecido judicialmente como parte de la sentencia.

Además de Ramón Orlando, también ofrecieron testimonios los músicos Alejandro Martínez Rodríguez y Santiago Delgado Veloz.

La magistrada tomó en consideración, entre otros elementos, un antiguo casete digitalizado y el libro autobiográfico "Me volviste loco, Wilfrido", publicado por Vargas en 2018, en el que se hace referencia a la participación de Juan Valdez.

¿Quién es Juan Valdez Ybet?

Más allá de esta disputa por los derechos de autor, Juan Valdez es un músico dominicano con una trayectoria vinculada a importantes agrupaciones y figuras de la música popular del país.

Nacido el 24 de junio de 1962 en San Juan de la Maguana, creció en una familia de tradición musical encabezada por su padre, el guitarrista José Ignacio Valdez, conocido como "Kiko". Es el mayor de seis hermanos músicos.

Sus primeros acercamientos a la música incluyeron estudios de solfeo y saxofón en su pueblo natal, antes de trasladarse a Santo Domingo, donde continuó su formación en piano en la Escuela de Bellas Artes.

A principios de la década de 1980 comenzó a abrirse camino en la industria musical dominicana. Formó parte de importantes proyectos artísticos y trabajó como pianista y arreglista para agrupaciones como Los Hermanos Rosario, con participación en temas de su repertorio como "El chicharrón", y la Organización Secreta, liderada por Aramis Camilo, vinculada al éxito "El alicate".

También colaboró con reconocidos intérpretes, entre ellos Sergio Vargas y Juan Luis Guerra, consolidando una trayectoria como instrumentista, compositor y arreglista.

A su labor artística se suma la docencia musical. Valdez imparte clases de piano popular y música orquestal en el Conservatorio Nacional de Música de la República Dominicana. En septiembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución orientado a reconocer su trayectoria y sus aportes a la música dominicana.