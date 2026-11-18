Leo Suberví, fundador y director de Alto Contraste, destaca la innovación musical como clave de los 40 años de trayectoria de su orquesta. ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

El músico Leo Suberví, fundador y director de la orquesta Alto Contraste, celebra cuatro décadas de trayectoria de su agrupación en la industria del entretenimiento, un recorrido durante el cual ha apostado por la innovación musical, la diversidad del repertorio y la adaptación a los cambios en los gustos del público.

La orquesta, que ha desarrollado una intensa actividad en bodas, celebraciones privadas y eventos empresariales, también ha logrado proyectarse internacionalmente. Recientemente recibió un reconocimiento en Quito, Ecuador, después de haber sido distinguida en mayo como la mejor orquesta de eventos de República Dominicana.

En una entrevista con Diario Libre, Suberví conversó sobre los 40 años de Alto Contraste, la evolución de su propuesta musical, el crecimiento del mercado de eventos y las oportunidades que se presentan para las agrupaciones dominicanas dentro y fuera del país.

Al recordar el tiempo transcurrido desde la fundación de la orquesta, el músico comentó con humor: "Increíblemente nosotros cumplimos 40 años, el año pasado comenzamos con nuestra orquesta, no es que somos muy viejos, sino que comenzamos muy jóvenes".

Durante ese período, Alto Contraste ha mantenido una presencia en las actividades sociales y empresariales, con una propuesta que, según su director, procura diferenciarse de otras agrupaciones que interpretan repertorios conocidos.

Propuesta musical con identidad

Suberví explicó que, aunque Alto Contraste interpreta canciones de otros artistas, su trabajo no consiste simplemente en reproducir las versiones originales, sino en aportar arreglos que permitan identificar el estilo de la orquesta.

"Más allá de una orquesta, como le llaman a mucha gente, copy band, nosotros somos una orquesta que aunque hacemos temas de otras bandas, le damos un sello particular a cada tema, o sea, lo hacemos muy nuestro", manifestó.

El músico señaló que esa manera de trabajar ha sido una de las características de la agrupación a lo largo de su trayectoria.

"Les hacemos arreglos personales que después hasta los mismos músicos de las otras orquestas lo asumen y eso yo creo que ha sido la clave", expresó.

La diversidad del repertorio también forma parte de su propuesta. Además de merengue y salsa, la agrupación interpreta jazz, big band, canciones en inglés y composiciones de otros ritmos e idiomas.

"No solamente hacemos salsa y merengue, sino que hacemos temas big band, jazz, temas en inglés, en otros idiomas y con otros ritmos, inventamos mucho", comentó.

La necesidad de evolucionar

Para Suberví, uno de los principales desafíos de mantenerse durante cuatro décadas en el mercado musical ha sido responder a los cambios generacionales.

El director de Alto Contraste entiende que los gustos del público se transforman constantemente, por lo que una agrupación dedicada a los eventos debe prestar atención a las tendencias musicales y a las preferencias de quienes contratan sus servicios.

"Y la realidad es que para estar en 40 años en la música hay que ir evolucionando, porque realmente no son los mismos muchachos que ahora mismo se están casando, lo que hicimos hace hace 40 años, hace 20 años", sostuvo.

Suberví insistió en que la actualización del repertorio constituye una tarea permanente, debido a la rapidez con la que cambian las tendencias musicales.

"Todo el tiempo tenemos que estar evolucionando, aprendiendo de lo que se está moviendo, las tendencias mundiales de todo en la música. Y realmente, increíblemente, en un solo año te cambia todo", afirmó.

Al preguntarle cómo se estructura musicalmente una presentación, explicó que existe una relación entre las preferencias del cliente y las decisiones de la propia orquesta.

"Yo creo que va de aquí para allá y de allá para acá. Uno se va mucho del cliente y uno se va actualizando de acuerdo a los gustos que van surgiendo", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/leo-subervi-53-1-7eebba0e.jpg El pianista y director musical Leo Suberví celebra cuatro décadas de Alto Contraste, agrupación que ha llevado su propuesta musical a escenarios internacionales. (CEDIDA POR EL ARTISTA)

El reconocimiento de otros artistas

La trayectoria de Alto Contraste también le ha permitido compartir escenario con figuras reconocidas del merengue dominicano.

Suberví explicó que la agrupación ha servido como base musical para presentaciones de distintos artistas, quienes han utilizado sus músicos durante espectáculos.

"Bueno, gracias a Dios, increíblemente también nos ha ayudado, porque por ejemplo los Rosarios se montan con nosotros, tocan con la base musical de nosotros. Eddie Herrera ha subido con nuestra orquesta a cantar también", relató.

El músico agregó que la banda ha acompañado actuaciones de Sergio Vargas y Miriam Cruz, entre otros intérpretes.

"Nosotros hemos servido prácticamente de orquesta base para muchísimos shows donde se presenta Sergio, donde se presenta Miriam Cruz", señaló.

Suberví atribuye esa participación a la calidad de los músicos que integran Alto Contraste y a las características de la agrupación.

Proyección y reconocimiento internacional

Durante sus 40 años, Alto Contraste ha realizado presentaciones en España, Estados Unidos, Aruba, Venezuela y Colombia.

Esa experiencia internacional ha permitido a Suberví observar el comportamiento del mercado y la aceptación de la música dominicana en otros países.

El director musical destacó que actualmente existen oportunidades para las agrupaciones dominicanas en Europa, América del Norte y Sudamérica.

"Realmente ahora hay muchas oportunidades, tanto en Europa como en América, en Sudamérica. Realmente es increíble ver cómo el merengue y la música dominicana tiene un aval y un arrastre increíble en todas las edades", expresó.

El músico señaló que esa aceptación fue uno de los aspectos que más le impresionaron durante su reciente viaje.

En cuanto al reconocimiento recibido en Ecuador, explicó que se produjo después de que Alto Contraste fuera galardonada en República Dominicana.

"Realmente nosotros, es un premio continuación de otro premio, porque nosotros en el mes de mayo fuimos galardonados como la mejor orquesta de eventos de la República Dominicana. Eso nos nominó para ser premiados en Quito, Ecuador, dentro de las otras orquestas de Latinoamérica", manifestó.

El crecimiento de la industria de eventos

Al evaluar el comportamiento de la industria del entretenimiento vinculada a los eventos, Suberví destacó el crecimiento que ha experimentado República Dominicana.

Considera que el país ha logrado una posición importante como destino para actividades internacionales, especialmente en Santo Domingo y Punta Cana.

"Ahora mismo nosotros hemos, vamos a decir, también contribuido al crecimiento de la industria. Nosotros como país ahora mismo somos uno de los principales puntos de destino de eventos internacionales, donde se hacen eventos grandísimos e importantes de toda Latinoamérica", afirmó.

El músico sostuvo que las experiencias fuera del territorio nacional permiten apreciar el desarrollo alcanzado por las empresas y profesionales dominicanos dedicados a esta actividad.

"Realmente cuando salimos fuera es que verdaderamente vemos el valor que tiene la industria de eventos dominicanos y el crecimiento que ha tenido en relación a esos países", señaló.

Al referirse a la organización del sector artístico, estableció una diferencia entre el mercado de eventos, donde desarrolla la mayor parte de su actividad, y otras áreas del espectáculo.

"La parte de los eventos que es donde yo más me muevo está organizada y está bien estructurada y tenemos, gracias a Dios, crecimiento a futuro", expresó.

Explicó que una de las características de ese mercado es la contratación anticipada, que permite a las agrupaciones organizar su calendario de trabajo.

"Las contrataciones se hacen en futuro hasta con un año de antelación", precisó.

Sin embargo, entiende que el ámbito de la farándula dominicana necesita fortalecer algunos aspectos de su funcionamiento.

"En el aspecto creo que de farándula debería tener un poquito más de organización y de empuje a nivel de difusión", manifestó.

Alto Contraste: 40 años en la industria de eventos

La orquesta Alto Contraste, fundada y dirigida por Leo Suberví, cumplió 40 años de trayectoria en 2025, durante los cuales ha desarrollado una actividad musical vinculada a bodas, eventos empresariales y celebraciones privadas. Su propuesta incluye merengue, salsa, jazz, big band, canciones en inglés y otros ritmos, con arreglos particulares de temas popularizados por diferentes artistas. La agrupación ha realizado presentaciones en España, Estados Unidos, Aruba, Venezuela y Colombia. También ha servido como base musical para actuaciones de Los Rosario, Eddie Herrera, Sergio Vargas y Miriam Cruz. En mayo fue reconocida como la mejor orquesta de eventos de República Dominicana, distinción que le permitió participar en una premiación latinoamericana celebrada en Quito, Ecuador. Además de Alto Contraste, Suberví dispone de orquestas de menor formato y bandas especializadas para distintas celebraciones.

Las contrataciones y el cierre de año

Al abordar las perspectivas de trabajo para los últimos meses del año, Suberví explicó que Alto Contraste mantiene una agenda favorable, especialmente en las fechas de mayor demanda.

Indicó que algunas empresas reservan sus actividades con bastante anticipación e incluso separan fechas para el año siguiente.

"Realmente hay unas fechas que siempre están cogidas desde el principio de año. Por ejemplo, nosotros tenemos ya lo que es el 31 de diciembre y las fechas principales de los años, las mismas empresas nos las reservan con mucho tiempo de antelación", explicó.

El músico comentó que algunos clientes solicitan mantener determinadas fechas desde el año anterior para garantizar la participación de la orquesta.

No obstante, señaló que la estructura musical que dirige permite atender otras contrataciones mediante formatos diferentes.

"Pero siempre hay oportunidades, sobre todo que nosotros no solamente tenemos la orquesta alto contraste, sino que tenemos orquestas más pequeñas y bandas especializadas para diferentes tipos de ocasiones", indicó.

Con cuatro décadas de actividad, Alto Contraste continúa desarrollando su trabajo en la industria de eventos, un mercado que Leo Suberví conoce desde sus distintas etapas y cuya evolución ha acompañado con una propuesta musical abierta a los cambios.

Su reflexión sobre la permanencia de una agrupación resume uno de los principales planteamientos de la conversación: la necesidad de evolucionar, conocer las tendencias y responder a las nuevas generaciones sin abandonar la identidad musical.