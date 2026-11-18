Draco Rosa recibirá el reconocimiento Leyenda Rolling Stone en Español 2026 por su trayectoria e influencia en la música latinoamericana. ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

Los Premios Rolling Stone en Español anuncian que Draco Rosa será reconocido como Leyenda Rolling Stone en Español 2026, una distinción que celebra a los artistas cuya trayectoria, visión creativa e influencia han dejado una huella significativa en la historia de la música en nuestro idioma.

Su historia comenzó durante la década de los 80 como integrante de Menudo. Sin embargo, fue en su carrera como solista cuando comenzó a desarrollar una propuesta personal que terminaría por convertirlo en un referente de la composición y la producción musical.

Durante los años 90 desempeñó un papel fundamental en la internacionalización del pop latino como compositor de algunos de los más grandes éxitos de Ricky Martin, entre ellos "María", "La copa de la vida" y "Livin´ la vida loca". En esos años creó también Vagabundo (1996), uno de los discos más genuinos, poderosos e influyentes del rock latinoamericano de esa década. Después vendría Mad Love (2004), que contenía clásicos como "Más y más" o "Cómo me acuerdo".

Tras continuar su proceso creativo mientras luchaba con enormes desafíos personales, llegó Vida (2013), un trabajo en el que repasó sus clásicos junto a gigantes de la música latina como Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Shakira, Rubén Blades, Maná y Marc Anthony.

Reconocimiento y legado

En años recientes ha continuado explorando nuevos territorios musicales con proyectos tan diversos como Sound Healing 1:11 (2021), Reflejos de lo Eterno (2024) y Olas de luz (2026), su más reciente álbum de estudio.

El reconocimiento de Leyenda Rolling Stone en Español exalta precisamente esa capacidad de trascender generaciones, transformar el panorama musical y construir un legado que permanece vigente. En la primera edición esta distinción fue otorgada a Natalia Lafourcade, una de las cantautoras más importantes de la música latinoamericana contemporánea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-51017-pm-61294dbe.jpg El cantante y compositor puertorriqueño Draco Rosa ha desarrollado una destacada carrera como solista y creador de éxitos internacionales. (CEDIDA POR EL ARTISTA)

Ahora, Draco Rosa se suma a un selecto grupo como figura imprescindible para comprender la evolución de la música en español, desde la expansión internacional del pop latino hasta el desarrollo de propuestas que han ampliado las posibilidades creativas del rock y la canción contemporánea.

Con este homenaje, Rolling Stone en Español celebra el talento, la libertad creativa y el legado de un artista que ha contribuido a escribir algunos de los capítulos más importantes de la música en nuestro idioma. Draco Rosa es la Leyenda ROLLING STONE en Español 2026.

Los Premios Rolling Stone en Español 2026 se celebrarán los días 25 y 26 de noviembre en el Four Seasons Hotel Mexico City, reuniendo a algunas de las figuras más destacadas de la música y la cultura hispanohablante. La ceremonia reconocerá tanto los lanzamientos y proyectos más relevantes del último año como las trayectorias de quienes han contribuido a transformar nuestra industria.