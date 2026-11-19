Diomary "La Mala" o José Antonio Rodríguez están entre los artistas dominicanos que apoyarán este concierto solidario por los niños cubanos con cáncer. ( SUMINISTRADA POR LOS ARTISTAS )

Casa de Teatro abrirá sus puertas el próximo domingo 29 de noviembre, a partir de las 5:00 de la tarde, para celebrar una jornada artística y solidaria destinada a recaudar fondos para la compra de medicamentos que necesitan niños cubanos con cáncer.

La iniciativa reunirá a artistas de distintas disciplinas y géneros, de la talla de Diomary "La Mala", José Antonio Rodríguez, Celestino Esquerré o Lenny Abreu, Claudio Cohén, Manuel Jiménez, Luis Carvajal, Ledy NG o el mismo Freddy Ginebra y la escritora Chiqui Vicioso.

Así como 10 poetas ya confirmados y bailarines, quienes se sumarán a la causa a través de presentaciones musicales, de danza, poesía y otras expresiones culturales.

El propósito es contribuir a que los pacientes pediátricos en Cuba puedan acceder a tratamientos y fármacos que escasean en los hospitales del país, un desafío especialmente en el tratamiento de enfermedades oncológicas.

La actividad coincidirá con el cumpleaños del cantautor cubano Silvio Rodríguez, por lo que también se le rendirá homenaje a través de un recorrido por algunas de sus canciones, como reconocimiento a una obra que ha acompañado la historia cultural de América Latina.

Cómo colaborar con la iniciativa

La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía. Para apoyar la causa, los asistentes podrán colaborar con un aporte de RD$1,000 o más, mediante depósitos a través de Cáritas Dominicana.

Los fondos serán destinados a la adquisición de medicamentos para los niños cubanos que los necesitan.

Con esta jornada, Casa de Teatro y los artistas participantes buscan convertir la expresión cultural en una acción concreta de solidaridad, invitando al público a sumarse a una causa en la que cada aporte puede contribuir a mejorar las posibilidades de tratamiento de estos pequeños pacientes.