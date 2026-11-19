Karol G regresará al Estadio Olímpico Félix Sánchez el 9 de abril de 2027, tras la reprogramación de su concierto en Santo Domingo. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

El concierto de la cantante colombiana Karol G, previsto para el 19 de febrero de 2027 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, fue reprogramado para el viernes 9 de abril de 2027, debido a "circunstancias logísticas" imprevistas.

El cambio de fecha fue anunciado por el productor artístico Gamal Haché, responsable de la presentación en República Dominicana, que forma parte de la gira internacional "Viajando por el Mundo Tropitour".

La producción informó que las boletas adquiridas para la fecha original serán válidas para el concierto del 9 de abril, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún cambio.

Plazo para solicitar reembolsos

Los fanáticos que no puedan asistir a la nueva fecha tendrán la posibilidad de solicitar un crédito o el reembolso de sus entradas.

El proceso estará disponible desde el 19 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2026, según comunicaron los organizadores.

Para realizar la solicitud, los compradores deberán escribir al correo electrónico reclamaciones@uepa.com, utilizando la misma dirección asociada a la compra original.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/karol-g-50ea3694.jpeg La cantante colombiana Karol G volverá a encontrarse con el público dominicano como parte de su gira internacional Viajando por el Mundo Tropitour. (CEDIDA POR LOS ORGANIZDORES)

La gira internacional de Karol G

La intérprete de "Provenza" anunció su gira "Viajando por el Mundo Tropitour" durante su presentación en el festival Coachella, en abril de 2026.

El recorrido comenzó en julio en Chicago y ha incluido actuaciones en ciudades como Toronto, Los Ángeles, Miami, Monterrey y Ciudad de México.

Las próximas presentaciones están programadas para los días 27 y 28 de noviembre en San José, Costa Rica, y del 4 al 6 de diciembre en Bogotá, Colombia.

Durante 2027, la artista continuará su recorrido por Quito, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo y San Juan de Puerto Rico.

La etapa europea también contempla conciertos en Barcelona, Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Ámsterdam y Milán, entre otras ciudades.

Su regreso a República Dominicana

La presentación del 9 de abril marcará el regreso de Karol G a Santo Domingo, después de los dos conciertos que ofreció en marzo de 2024 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

a Santo Domingo, después de los dos conciertos que ofreció en marzo de 2024 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Aquellas actuaciones formaron parte de su exitosa gira " Mañana Será Bonito ", con la que recorrió importantes escenarios internacionales.

", con la que recorrió importantes escenarios internacionales. La nueva presentación tendrá como escenario el mismo recinto deportivo que acogió sus anteriores espectáculos en la capital dominicana.