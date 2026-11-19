Lil Naay posa en una imagen promocional de su nuevo disco "Lo bandido en la lleka". ( SUMINISTRADA POR SU EQUIPO DE TRABAJO )

El exponente urbano dominicano Lil Naay continúa ampliando su presencia en la escena musical con el lanzamiento de "Lo bandido en la lleka", un álbum de 11 canciones que llega al mercado bajo el respaldo de 1844 Tech/Mercury/Universal.

La producción, realizada por Kookies y Rewire, representa un nuevo capítulo en la trayectoria del intérprete y apuesta por una propuesta que combina su identidad urbana con historias personales y mensajes de superación.

El sencillo principal es "Dios primero", un tema de inspiración espiritual en el que Lil Naay relata las dificultades que ha tenido que superar en su camino hacia el éxito. Con un lenguaje sencillo y cercano, la canción transmite un mensaje de perseverancia y confianza en Dios, especialmente dirigido a quienes atraviesan momentos difíciles.

El lanzamiento se suma a un repertorio que incluye temas como "Pa´ tripea", "Mami", "Mood Brazil", "Prende", "Otro sistema" y "Una baby en Santiago", canciones que han contribuido a fortalecer su presencia dentro del movimiento urbano dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/lil2-eb47013d.jpeg Lil Naay en una imagen suministrada por su equipo.

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El estreno del álbum llega en un momento importante de su carrera, luego de su presentación a casa llena en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, en Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/lil3-a36dc8c3.jpeg El rapero dominicanoLil Naay. (SUMNISTRADA POR EL EQUIPO DELIL NAAY)

El exponente urbano tiene previsto regresar a ese escenario el próximo 2 de enero de 2027, para ofrecer su segundo concierto en el recinto.

A estos proyectos se suma la preparación de su próxima gira por Estados Unidos, con la que busca ampliar su alcance y conectar con el público que sigue su música en ese mercado. Las fechas, ciudades y escenarios serán anunciados próximamente a través de sus canales oficiales.