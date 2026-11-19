La cantante chileno-mexicana Mon Laferte durante su actuación en la 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. ( EFE/CHRIS TORRES. )

La cantante chilena Mon Laferte reconoció públicamente que su actuación en la pasada ceremonia de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas, estuvo lejos de sus expectativas y reveló que desde hace varios meses enfrenta dificultades con su voz.

A través de un video publicado en Instagram, la artista hizo una autocrítica de su presentación, explicó cómo reaccionó al bajar del escenario y compartió los resultados de una reciente evaluación médica.

"Sí, canté de la mierda y nadie podrá convencerme de lo contrario", expresó la intérprete al comenzar su relato.

Laferte aseguró que fue una de las peores actuaciones de sus 29 años de trayectoria y confesó que todavía no se atreve a ver la grabación de aquella noche.

"Mi presentación en los Latin Grammy fue una de las peores que he tenido en mi vida y aunque todavía no me atrevo a ver el vídeo, ya me encargué de juzgarme y decepcionarme de mí misma unas 500 mil veces", manifestó.

La cantante explicó que, después de terminar su actuación, abandonó la ceremonia porque no quería escuchar comentarios destinados a tranquilizarla.

En lugar de permanecer en el evento, regresó a su hotel, se quitó la peluca y salió a comprar materiales para tejer y pintar en una tienda de manualidades de Las Vegas.

Problemas con su voz

La artista señaló que durante casi tres décadas había confiado plenamente en su capacidad vocal y que nunca había tenido mayores preocupaciones por los cuidados habituales de los cantantes.

Reconoció que no acostumbraba realizar ejercicios de calentamiento vocal y que tampoco prestaba especial atención a factores como el frío o el consumo de bebidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/9c14105a7d9825b1fbd4ff011e383347437b0decw-b2937899.jpg La cantautora Mon Laferte posa este jueves, en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2026 en Las Vegas (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán (EFE/ OCTAVIO GUZMÁN)

Sin embargo, explicó que desde hace varios meses comenzó a notar cambios en su voz que inicialmente se resistía a aceptar.

Durante su presentación en los Latin Grammy, esos problemas se hicieron evidentes cuando intentó sostener una nota difícil sin acompañamiento instrumental.

Laferte también reflexionó sobre su resistencia a utilizar herramientas como el playback o el autotune, aunque aclaró que no está en contra de esos recursos.

Admitió que posiblemente había sido demasiado rígida con su manera de trabajar y que la experiencia le dejó una enseñanza sobre la necesidad de adaptar sus métodos.

Diagnóstico médico

La intérprete informó que finalmente decidió acudir a un especialista después de varios meses de preocupación por su salud vocal.

Según relató, el médico examinó sus cuerdas vocales mediante una cámara introducida por la nariz y comprobó que se encontraban en buen estado.

La cantante indicó que, de acuerdo con la evaluación, aparentemente presenta sinusitis crónica y problemas de adenoides, aunque todavía desconoce si esas condiciones explican las dificultades que experimenta al cantar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/5762007d73f8a258246a51659df778d1dd87305dw-34fd4638.jpg La cantautora chileno-mexicana Mon Laferte posa en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026, celebrados en Las Vegas. (EFE/OCTAVIO GUZMÁN.)

"Mi presentación en los Latin Grammy fue una de las peores que he tenido en mi vida y aunque todavía no me atrevo a ver el vídeo, ya me encargué de juzgarme y decepcionarme de mí misma unas 500 mil veces" Mon Laferte Cantautora “

A pesar de la experiencia, continúa con su gira y aseguró que ha incorporado ejercicios y rutinas de calentamiento vocal para poder cumplir con sus conciertos, algunos de los cuales se extienden durante casi tres horas.

También agradeció el trabajo de su equipo en la presentación de los Latin Grammy, especialmente en la escenografía, el vestuario, la coreografía y la iluminación.

La artista concluyó que seguirá cantando mientras trabaja en recuperar su confianza sobre el escenario.

"El show debe continuar", expresó.

Seis nominaciones y ningún premio

Mon Laferte participó en la 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde interpretó "Femme Fatale".

La cantante llegó a la ceremonia con seis nominaciones, incluidas las categorías de álbum del año, grabación del año y canción del año. Sin embargo, no obtuvo ningún galardón en esta edición.