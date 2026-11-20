Didí Hernández presentará "A mi manera" el 27 de noviembre en Lungomare, con invitados y un repertorio de varios géneros musicales. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

La merenguera dominicana Didí Hernández presentará el próximo viernes 27 de noviembre el espectáculo "A mi manera", en Lungomare, donde mostrará una faceta diferente de su carrera artística con un repertorio que combinará merengue, baladas y bachatas.

La presentación, pautada para las 9:00 de la noche, contará con su orquesta completa y tendrá como invitados a la cantante puertorriqueña Valerie Morales, Luchy RD, conocida como "La Mamá del Mambo", y el dúo Un Par de Bohemios, integrado por María Dolores y Abnel.

Con casi cuatro años al frente de su propia orquesta, Hernández apuesta por una propuesta musical que le permitirá explorar otros géneros y compartir con el público interpretaciones distintas a las que habitualmente presenta en sus actuaciones.

El concierto se realizará seis meses después del lanzamiento de su álbum "De Santa a Villana", producción que forma parte de su desarrollo como solista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/whatsapp-image-2026-11-20-at-31442-pm-1-cb4700b7.jpeg La merenguera Didí Hernández prepara su espectáculo A mi manera, en el que explorará nuevas facetas de su carrera artística. (CEDIDA POR LA ARTISTA)

Producción y lugar

" A mi manera " contará con la producción ejecutiva de Alexis Casado y la dirección artística del coreógrafo Rafael Pérez .

" contará con la producción ejecutiva de y la dirección artística del coreógrafo . La presentación tendrá lugar en Lungomare , ubicado en la avenida George Washington número 365, en el Malecón de Santo Domingo .

, ubicado en la número 365, en el . Las boletas de entrada general tienen un costo de RD$1,000 y están disponibles a través de la plataforma Tix.do.