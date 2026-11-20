Los merengueros Ala Jazá y Fernando Villalona, dos exponentes de distintas generaciones de la música dominicana. ( CEDIDA POR PEDRO J. BONILLA, (ARCHIVO) Y CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

El ritmo, el baile, el sabor y la alegría de la identidad dominicana se apoderarán por completo del Gran Santo Domingo con la llegada de "Merengueros, el Festival", un magno evento cultural que abrirá sus puertas por todo lo alto el próximo 26 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Nacional del Merengue, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La cita musical, organizada bajo la producción de Alberto Cruz Management, tendrá como escenario histórico los majestuosos espacios del Monumento Faro a Colón, extendiéndose durante tres días consecutivos de fiesta patria hasta el domingo 28 de noviembre, a partir de las 6:00 de la tarde.

Para hacer de esta celebración una experiencia inolvidable, el festival ha confirmado la integración oficial del carismático y exitoso merenguero Ala Jaza, quien aportará su contagioso estilo y energía desbordante a tarima.

Protagonistas

Además de Ala Jaza, la cartelera oficial cuenta con la participación estelar de Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Toño Rosario, Los Hermanos Rosario, Bonny Cepeda, Pochy Familia, Jandy Ventura (El Legado), Omega El Fuerte, Kinito Méndez.

También subirán a escena, El Conjunto Quisqueya, Jossie Esteban, Krisppy, Pablo Martínez, Rafely Rosario, Checho Rosario, Zulinka y Miguel (Los Hijos de Barry Pérez), El Jeffrey, Dioni Fernández.

También llevarán su música al evento Ebenezer Guerra , Tierra Seca, Rusbelt, Carlos Alfredo Fatule, Sin Fronteras, Los Villalona, Aníbal Bravo, Raquel Arias, Raul Acosta y Oro Sólido, Amarfis, Mala Fe, El Cata, Tito Swing y Martha Candela .

, Tierra Seca, Rusbelt, Carlos Alfredo Fatule, Sin Fronteras, Los Villalona, Aníbal Bravo, Raquel Arias, Raul Acosta y Oro Sólido, Amarfis, Mala Fe, El Cata, Tito Swing y . "Merengueros, el Festival" busca exaltar los valores del merengue, consolidando a Santo Domingo Este como un epicentro cultural y turístico de primer orden.