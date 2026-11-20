El merenguero Ramón Orlando, presidente de la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (SODAIE) y Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, durante una reunión para coordinar los preparativos de la celebración del Día Nacional del Merengue. ( CEDIDA POR MINISTERIO DE CULTURA )

El merengue tendrá su propia fiesta el próximo 26 de noviembre. El Ministerio de Cultura celebrará el Día Nacional del Merengue con una programación que combinará música, danza y actividades educativas, y que tendrá como escenario principal el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde se reconocerá la trayectoria de destacadas figuras del género.

La gala artística se realizará en la sala Carlos Piantini y contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, el Ballet Folklórico Nacional y la agrupación Las Chicas.

La propuesta reunirá distintas expresiones musicales y coreográficas en homenaje a uno de los ritmos más representativos de la identidad dominicana.

La celebración, encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, se desarrollará bajo el lema "El merengue nos une: patrimonio vivo de la dominicanidad", con actividades que buscan acercar esta expresión musical a públicos de distintas generaciones.

La agenda comenzará con una celebración eucarística en la Catedral Primada de América y continuará en la sede del Ministerio de Cultura, donde la música típica recibirá a los colaboradores de la institución.

Una celebración que apuesta por la formación

Más allá de los espectáculos, la programación contempla espacios para conocer la historia y evolución del merengue. En el Centro Cultural Narciso González se ofrecerá una conferencia dirigida a estudiantes de Villa Juana, mientras que Jaime José Estepan Cruz impartirá la disertación "De la enramada a la orquesta: inicios, desarrollo y evolución del merengue".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/whatsapp-image-2026-11-20-at-111414-am-6b7e9095.jpeg Henry García, Silvio Mora y Ramón Orlando afinan los detalles de la celebración del Día Nacional del Merengue durante una reunión preparatoria. (CEDIDA POR MINISTERIO DE CULTURA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/whatsapp-image-2026-11-20-at-111415-am-f21de0c6.jpeg Reunión preparatoria para coordinar la celebración del Día Nacional del Merengue. (CEDIDA POR MINISTERIO DE CULTURA) ‹ ›

La música también llegará a espacios públicos y comerciales con "Tardes del merengue", una iniciativa que llevará presentaciones musicales y coreográficas a Ágora Santiago Center, Ágora Mall y el parque Colón.

La jornada busca mantener vivo el vínculo entre el merengue y las nuevas generaciones, en reconocimiento a su importancia cultural.

En 2016, la UNESCO incorporó el merengue dominicano a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento internacional a una tradición que sigue presente en las celebraciones y la vida cotidiana del país.