El merengue celebrará su día con una gala de homenaje en el Teatro Nacional
La jornada del 26 de noviembre incluirá música en vivo, conferencias y presentaciones artísticas en Santo Domingo y Santiago para celebrar el ritmo que identifica a República Dominicana
El merengue tendrá su propia fiesta el próximo 26 de noviembre. El Ministerio de Cultura celebrará el Día Nacional del Merengue con una programación que combinará música, danza y actividades educativas, y que tendrá como escenario principal el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde se reconocerá la trayectoria de destacadas figuras del género.
La gala artística se realizará en la sala Carlos Piantini y contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, el Ballet Folklórico Nacional y la agrupación Las Chicas.
La propuesta reunirá distintas expresiones musicales y coreográficas en homenaje a uno de los ritmos más representativos de la identidad dominicana.
La celebración, encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, se desarrollará bajo el lema "El merengue nos une: patrimonio vivo de la dominicanidad", con actividades que buscan acercar esta expresión musical a públicos de distintas generaciones.
La agenda comenzará con una celebración eucarística en la Catedral Primada de América y continuará en la sede del Ministerio de Cultura, donde la música típica recibirá a los colaboradores de la institución.
Una celebración que apuesta por la formación
Más allá de los espectáculos, la programación contempla espacios para conocer la historia y evolución del merengue. En el Centro Cultural Narciso González se ofrecerá una conferencia dirigida a estudiantes de Villa Juana, mientras que Jaime José Estepan Cruz impartirá la disertación "De la enramada a la orquesta: inicios, desarrollo y evolución del merengue".
La música también llegará a espacios públicos y comerciales con "Tardes del merengue", una iniciativa que llevará presentaciones musicales y coreográficas a Ágora Santiago Center, Ágora Mall y el parque Colón.
La jornada busca mantener vivo el vínculo entre el merengue y las nuevas generaciones, en reconocimiento a su importancia cultural.
En 2016, la UNESCO incorporó el merengue dominicano a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento internacional a una tradición que sigue presente en las celebraciones y la vida cotidiana del país.