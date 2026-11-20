El popular cantante Fernando Villalona recurrió a la inteligencia artificial para recrear su histórica participación en el Festival de la Voz de 1971, el concurso organizado por el maestro Rafael Solano que marcó el comienzo de su carrera artística y lo dio a conocer ante el público dominicano.

A través de su cuenta de Instagram, el popular Mayimbe presentó este viernes un audiovisual que reconstruye su actuación en el certamen, cuando apenas tenía 16 años e interpretó la canción "Lágrimas para un recuerdo", popularizada por el cantante argentino Yaco Monti.

La producción, realizada durante varias semanas, busca recuperar uno de los momentos más significativos de su trayectoria, del cual apenas se conservan seis segundos de la grabación original.

"Después de varias semanas de trabajo, logramos recrear aquel 18 de julio de 1971... el día que marcó mi vida y el comienzo de mi carrera. Volver a verme en ese escenario, cantando esta canción con tantos sueños por delante, es una emoción difícil de explicar", expresó Villalona en su publicación.

El artista explicó que la grabación completa de aquella presentación nunca pudo ser localizada, por lo que la recreación mediante inteligencia artificial le permitió volver a contemplar un episodio que permanecía principalmente en sus recuerdos.

"La grabación completa de aquel día nunca apareció y apenas se conservan seis segundos... Por eso, poder revivir este momento significa tanto para mí, y sé que también para ustedes, que han acompañado mi camino durante todos estos años", manifestó.

El audiovisual fue publicado en su canal oficial de YouTube en resolución 4K, como parte de una iniciativa destinada a preservar y compartir con nuevas generaciones el episodio que transformó su vida.

Un quinto lugar que marcó su carrera

La participación de Villalona en el Festival de la Voz de 1971 es uno de los episodios más recordados de la música popular dominicana. El concurso, organizado por Rafael Solano en el Palacio de Bellas Artes, reunió a jóvenes talentos que aspiraban a abrirse camino en el canto.

Villalona llegó desde Loma de Cabrera, provincia Dajabón, en representación de su comunidad. Aunque terminó en el quinto lugar, su actuación provocó una reacción del público que cuestionó la decisión del jurado.

Según documentó Diario Libre en una entrevista publicada en mayo de 2022, los asistentes protestaron por el resultado al grito de "fraude, fraude", en respaldo al joven intérprete.

El certamen fue transmitido por el canal 4 y también contó con la participación de Adalgisa Pantaleón, quien obtuvo el tercer lugar.

En una entrevista concedida a Diario Libre en noviembre de 2021, Villalona recordó que su padre aceptó que participara en el concurso con la condición de que regresara a Loma de Cabrera una vez terminara su actuación.

El artista también explicó que, pese a no conquistar el primer puesto, aquella experiencia le abrió importantes oportunidades de formación musical.

Entre ellas figuró una beca otorgada por Mario y Juan Lama para estudiar canto con la reconocida soprano Ivonne Haza de Bisonó, quien contribuyó a su preparación vocal.

"Lágrimas para un recuerdo", la canción de sus comienzos

La canción que interpretó en el Festival de la Voz ha ocupado un lugar especial en la historia de Villalona.

En 2016, cuando preparaba un espectáculo para celebrar sus 45 años de carrera en el Palacio de Bellas Artes, el cantante confirmó a Diario Libre que "Lágrimas para un recuerdo" había sido el tema de su debut en ese escenario.

La composición formó parte de sus primeras experiencias como intérprete de baladas, antes de alcanzar popularidad con el merengue y desarrollar una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento dominicano.

Su paso por el Festival de la Voz también fue decisivo para el maestro Rafael Solano, quien años después recordó la satisfacción que sintió al descubrir el talento del joven cantante y comprobar el respaldo que recibió del público.

Un reencuentro con su juventud

La recreación audiovisual presentada este viernes tiene para Villalona un significado que trasciende el uso de la inteligencia artificial.

El intérprete considera que el proyecto le permite reencontrarse con el adolescente que subió al escenario de Bellas Artes sin imaginar el alcance que tendría su carrera.

"Es como volver a encontrarme con aquel muchacho que jamás imaginó todo lo que vendría después... Un sueño cumplido que hoy me hace sentir como un niño con un juguete nuevo", expresó.

Villalona agradeció a Juan Mejía y a Edwinfilms por hacer posible la producción, así como a Marco Félix por el trabajo de remasterización de la pieza musical.

El cantante invitó a sus seguidores a visitar su canal de YouTube, donde está disponible el audiovisual completo en calidad 4K.

Con esta iniciativa, el Mayimbe rescata mediante inteligencia artificial un episodio de su historia que, 55 años después, conserva el mismo significado: el comienzo de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los artistas más populares de la República Dominicana.