Humor, teatro, danza y exposiciones culturales forman parte de las actividades para disfrutar este fin de semana en distintos puntos del país. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

Las carcajadas volverán a Cabarete con una nueva edición de Cabarete Stand Up, que tendrá como protagonista al humorista Juan Carlos Pichardo. La cita será el sábado 21 de noviembre en el Hotel Villa Taína, donde el público disfrutará de una noche de comedia frente al mar

. David Melaza estará a cargo de abrir el espectáculo, mientras que Laura Nanita asumirá la conducción como anfitriona.

Eventos culturales en Cabarete

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón celebra su segundo aniversario con un fin de semana dedicado a la cultura y la historia. Este sábado 21 y domingo 22 de noviembre, abrirá sus puertas al público con entrada gratuita a sus exposiciones, de 9:30 am a 6:30 pm.

Una oportunidad para acercarse al legado taíno y descubrir más sobre nuestra historia.

La magia de los cuentos llega al escenario con "Princesas y villanos", un espectáculo de danza producido por la escuela Rosa América que promete una tarde de coreografías, fantasía y personajes inolvidables. Una propuesta para disfrutar en familia y dejarse llevar por el encanto de la danza.

La función será el sábado 21 de noviembre a las 5:00 p. m., en la Sala Manuel Rueda, del Edificio Escuelas de Bellas Artes.

Microteatro y exposiciones

Noviembre trae nuevas historias a Microteatro con Micro Impro, de Teatro por Pipa, una propuesta de improvisación en la que cada función es diferente. La cartelera incluye tres microobras: La necesidad, sobre dos personas que se necesitan mutuamente; El opuesto, que cuestiona la identidad; y La confesión, sobre un secreto aún no revelado. Las funciones son viernes, sábados y domingos de noviembre, con tres presentaciones diarias desde las 8:00 pm.

El Centro León celebra hoy viernes un Día de Puertas Abiertas, con entrada gratuita de 10:00 am a 9:00 pm.

Una ocasión para conocer cuatro nuevas muestras expositivas: Xavier Amiama: la escuela invisible y el tiempo del Centro de Arte, 1935-1969; Mar de relaciones, selección de obras de la Colección Eduardo León Jimenes de Artes Visuales; La invención de una isla.

Cinco siglos de cartografía de La Hispaniola; y FRIORDANO. La pintura como construcción de identidad.