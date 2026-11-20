Myke Towers y Rauw Alejandro vuelven a encontrarse musicalmente en "Tremendo desastre", una colaboración que rescata la energía, sensualidad y esencia del reggaetón que marcó una época y que ambos artistas ayudaron a convertir en uno de los sonidos más representativos de 2020.

Lanzado bajo el sello Warner Music Latina, el nuevo sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y presenta una historia de atracción, complicidad y ese inevitable caos que aparece cuando la química entre dos personas resulta imposible de ignorar.

Más que una colaboración, "Tremendo Desastre" establece un puente con una etapa importante en la trayectoria de ambos artistas. La canción recupera elementos sonoros asociados al reggaetón de 2020, conectando con una generación de seguidores que recuerda especialmente la química entre Myke Towers y Rauw Alejandro durante ese período.

Esta conexión también se traslada a la propuesta visual. La portada del sencillo retoma elementos de la estética de "Ponte pa´ mí", tema que ambos artistas lanzaron en 2020, creando una referencia directa entre aquella colaboración y este nuevo encuentro musical.

El videoclip, dirigido por Stillz, lleva la historia a un escenario marcado por la atracción y la complicidad. Entre miradas, baile y una energía cargada de química, la producción explora la fantasía de lo que podría suceder cuando esa persona que provoca interés finalmente se convierte en el centro de atención.

Para Myke Towers, "Tremendo desastre" representa también una nueva aproximación a un género que ha acompañado su trayectoria desde sus comienzos.

Esta vez, el artista se permite regresar al reggaetón desde una perspectiva más espontánea y experimental, jugando con sus posibilidades rítmicas sin alejarse de la identidad que ha construido a lo largo de su carrera.

La presencia de Rauw Alejandro aporta una dimensión adicional a la propuesta, dando como resultado una combinación que recupera la esencia de una época especialmente significativa para el reggaetón y, al mismo tiempo, la presenta desde una mirada actual.

Carrera musical

El lanzamiento llega en un momento de importantes movimientos en la carrera de Myke Towers.

Recientemente presentó "Carita feliz", acompañado de un cortometraje protagonizado por la actriz española Clara Galle, y recibió una nominación a los Billboard Latin Music Awards 2026 en la categoría Canción Latin Rhythm del Año por "5 Estrellas (W Sound 23)", junto a W Sound y Ovy On The Drums.

Asimismo, el artista forma parte de "Se va", uno de los temas incluidos en La Postal, el más reciente álbum de Daddy Yankee.

A estos logros se suma la recepción de "Te Imagino", su más reciente lanzamiento, que ha mantenido una presencia destacada en las listas musicales, posicionándose entre las canciones más escuchadas en mercados como Estados Unidos, Panamá, Chile, República Dominicana y Colombia, además de mantenerse dentro del Top 25 de San Juan.

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