El cantante Pedro Jesús celebra el éxito de "¿Qué esperas?", que ocupa por segunda semana consecutiva el primer lugar del listado de salsa de Monitor Latino en República Dominicana. ( CEDIDA POR MAYIMBA MUSIC )

El sencillo "¿Qué esperas?", interpretado por el cantautor, arreglista y productor Pedro Jesús junto al guitarrista Carlos Martín Carle bajo el sello Mayimba Music, se consolida en la cima de la popularidad tras alcanzar por segunda semana consecutiva la posición número uno (#1) en el chart de Salsa de Monitor Latino en la República Dominicana.

Lanzado el pasado 10 de septiembre de 2026, el tema continúa dominando las principales estaciones radiales del país. Uno de los elementos distintivos que ha cautivado tanto a la audiencia como a los programadores de radio es la ejecución de la guitarra eléctrica a cargo de Carlos Martín Carle, un aporte sonoro que le imprime a la canción un matiz refrescante e innovador dentro de la salsa contemporánea, fusionando la energía del género tropical con una propuesta fresca.

"¿Qué esperas?" cuenta con la producción y los arreglos musicales del propio Pedro Jesús, con ingeniería de mezcla y masterización a cargo de Luis "Peke" Vega, bajo la edición de Mayimba Music, Inc. Tras destacar previamente en el listado de Hot Songs de Monitor Latino en octubre, el sencillo ha mantenido un respaldo sostenido que hoy se traduce en dos semanas liderando la cartelera nacional.

Éxito en la salsa contemporánea

Con este logro, Pedro Jesús y Carlos Martín Carle reafirman la vigencia y evolución de la salsa en el Caribe, fortaleciendo el catálogo tropical de Mayimba Music en los mercados internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/salsa-dd9b240e.jpg Pedro Jesús y el guitarrista Carlos Martín Carle celebran el éxito de "¿Qué esperas?", que lidera por segunda semana consecutiva el listado de salsa de Monitor Latino en República Dominicana. (CEDIDA POR MAYIMBA MUSIC)

"¿Qué esperas?" se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música y su video oficial puede disfrutarse a través del canal de YouTube de Mayimba Music.

Sobre Mayimba Music

Fundada en Nueva York en 1999, Mayimba Music es una compañía discográfica y editora independiente dedicada al desarrollo, producción y distribución de música latina de alta calidad en géneros como la salsa, bachata, merengue, jazz y música urbana.