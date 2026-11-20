Pedro Jesús conquista la cima de la salsa con "¿Qué esperas?"
"¿Qué esperas?" alcanza su segunda semana consecutiva en el primer lugar del listado de Monitor Latino en República Dominicana
El sencillo "¿Qué esperas?", interpretado por el cantautor, arreglista y productor Pedro Jesús junto al guitarrista Carlos Martín Carle bajo el sello Mayimba Music, se consolida en la cima de la popularidad tras alcanzar por segunda semana consecutiva la posición número uno (#1) en el chart de Salsa de Monitor Latino en la República Dominicana.
Lanzado el pasado 10 de septiembre de 2026, el tema continúa dominando las principales estaciones radiales del país. Uno de los elementos distintivos que ha cautivado tanto a la audiencia como a los programadores de radio es la ejecución de la guitarra eléctrica a cargo de Carlos Martín Carle, un aporte sonoro que le imprime a la canción un matiz refrescante e innovador dentro de la salsa contemporánea, fusionando la energía del género tropical con una propuesta fresca.
"¿Qué esperas?" cuenta con la producción y los arreglos musicales del propio Pedro Jesús, con ingeniería de mezcla y masterización a cargo de Luis "Peke" Vega, bajo la edición de Mayimba Music, Inc. Tras destacar previamente en el listado de Hot Songs de Monitor Latino en octubre, el sencillo ha mantenido un respaldo sostenido que hoy se traduce en dos semanas liderando la cartelera nacional.
Mayimba Music anuncia que "El perdedor" alcanza el #1 en salsa
Éxito en la salsa contemporánea
Con este logro, Pedro Jesús y Carlos Martín Carle reafirman la vigencia y evolución de la salsa en el Caribe, fortaleciendo el catálogo tropical de Mayimba Music en los mercados internacionales.
"¿Qué esperas?" se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música y su video oficial puede disfrutarse a través del canal de YouTube de Mayimba Music.
Sobre Mayimba Music
- Fundada en Nueva York en 1999, Mayimba Music es una compañía discográfica y editora independiente dedicada al desarrollo, producción y distribución de música latina de alta calidad en géneros como la salsa, bachata, merengue, jazz y música urbana.