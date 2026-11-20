El cantautor dominicano Víctor Pintor estrenó este viernes 20 de noviembre "Mírame", su nuevo sencillo, una canción que aborda la vulnerabilidad, los sentimientos y las contradicciones que surgen en las relaciones humanas.

Disponible en todas las plataformas digitales, el tema apuesta por una sonoridad íntima en la que el piano y la voz se unen para transmitir una historia desde la espontaneidad y la conexión emocional. En su creación participaron el compositor y artista Seye y el pianista Dani.

El lanzamiento está acompañado de un visualizer que presenta diferentes historias y estados emocionales, desde la felicidad y la ilusión hasta la tristeza y la ira, reforzando el mensaje de la canción.

Víctor Pintor participó en The Voice Dominicana en 2021 y en Cover Night de Televisión Española en 2023. En octubre de 2025 presentó "Miradas Disfrazadas", otro sencillo inspirado en la mirada como reflejo de las relaciones humanas.

Más

Con "Mírame", el artista continúa apostando por composiciones sensibles que encuentran en las experiencias y emociones humanas su principal fuente de inspiración.