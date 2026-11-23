Los éxitos de Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, José José, Camilo Sesto y Marco Antonio Solís formarán parte del repertorio que Natalia Jiménez interpretará este domingo 29 de noviembre en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La cantante española presentará "La Jiménez Parte 2", un espectáculo que combina homenajes a estas figuras con canciones de su carrera como solista y de su etapa con La Quinta Estación.

Uno de los vínculos musicales más importantes de Jiménez fue con Juan Gabriel, con quien grabó el tema "Si quieres". El compositor mexicano también la animó a explorar el mariachi, género que posteriormente adquirió mayor protagonismo en su repertorio.

Trayectoria y presentaciones

Esa inclinación quedó reflejada en 2019 con el lanzamiento del álbum " México de mi corazón ", dedicado a canciones emblemáticas de la música mexicana, entre ellas composiciones popularizadas por Rocío Dúrcal .

con el lanzamiento del álbum " ", dedicado a canciones emblemáticas de la música mexicana, entre ellas composiciones popularizadas por . La primera entrega de " La Jiménez " superó las 60 presentaciones durante 2025 en Estados Unidos , México, Puerto Rico, República Dominicana y otros países de América Latina.

" superó las durante 2025 en , México, Puerto Rico, República Dominicana y otros países de América Latina. La segunda parte incorpora nuevas interpretaciones y mantiene los temas que han marcado la trayectoria de la artista.